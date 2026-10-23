Apple уже тестирует iPhone Duo 2 без самого бесячего недостатка

Если вы присматриваетесь к iPhone Duo, который сегодня наконец появился на прилавках, эту новость лучше узнать до покупки. Складной айфон еще не успел добраться до первых владельцев, а Apple, судя по всему, уже переделывает в нем то, за что его ругают сильнее всего. В нашем отзыве об iPhone Duo хватает вещей, к которым приходится привыкать, и одна из этих привычек может оказаться временной. Марк Гурман из Bloomberg узнал, что Apple проверяет на прототипах следующего поколения. Ниже разберем, что нашли в тестовых образцах, почему нынешнее решение раздражает и есть ли смысл ради этого ждать.



Face ID спрятали под внешний экран

По данным Марка Гурмана, Apple уже работает над Face ID для второго поколения iPhone Duo. Он рассказал об этом в подкасте Power On. Датчики в тестовых образцах стоят прямо под внешним экраном. Гурман сразу делает оговорку. Оборудование тестируют для преемника, которого ждут следующей осенью, но решения, попадет ли Face ID в серийную модель, пока нет. Так что это заявка, а не обещание. И тайминг у новости своеобразный: первый Duo поступил в продажу в США и еще 70 с лишним странах только сегодня, 23 октября. Обсуждать замену одной из главных его деталей в день старта продаж — это сильно.

Причем это заметно раньше, чем Гурман сам прогнозировал месяц назад. В сентябре он писал, что Face ID и отдельный телеобъектив в Duo появятся, скорее всего, только в третьем поколении. Для этого компоненты должны стать меньше, а Apple нужно подтянуть свои наработки в ИИ. По тем прогнозам выходило, что разблокировку лицом складной айфон получит примерно к осени 2028 года.

Теперь получается, что Apple пытается ускориться хотя бы с разблокировкой. Про телевик в свежем отчете ни слова. В первом Duo стоят два 48-мегапиксельных модуля, основной и сверхширокий, а двукратное приближение берется кропом с основной камеры. Похоже, честный зум так и останется задачей для третьего поколения. Как будут обрастать подробностями слухи о Duo 2, мы рассказываем в наших каналах в Telegram и МАКС, туда же попадут первые утечки корпуса.

Отпечаток вернули не от хорошей жизни

В первом Duo сканер отпечатков встроен в боковую кнопку, как на iPad Air и iPad mini. Причина инженерная. Каждая половинка корпуса слишком тонкая, и глубинной камере с проектором точек, без которых Face ID не работает, внутри просто негде поместиться. Получился первый новый айфон с Touch ID с марта 2022 года, когда вышел iPhone SE третьего поколения.

На бумаге все аккуратно: сканер работает и в сложенном, и в раскрытом виде, а смартфон можно разблокировать с Apple Watch. Но в первых отзывах Touch ID оказался одной из главных претензий к Duo. Его называют шагом назад, и понять людей можно. За 1999 долларов покупатель получает способ разблокировки, от которого флагманские айфоны отказались еще в 2017 году вместе с iPhone X. Обозреватели T3 записали отпечаток в компромиссы смартфона, а автор нашего обзора признался, что по Face ID скучал сильнее, чем по нормальному зуму.

Есть и мелочь, которая злит каждый день. Apple добавила паузу после касания: смартфон сначала задерживается на экране блокировки и открывается, только если подержать палец на кнопке. Выключить эту задержку в настройках нельзя. Обойти ее можно так: сначала разбудить экран свайпом, а потом уже касаться сенсора.

В раскрытом виде кнопка все время уезжает

Вторая претензия видна только в руках. Пока Duo сложен, это почти обычный айфон с кнопкой справа. Но стоит его раскрыть и начать вертеть: повернуть под видео, перехватить для чтения, развернуть к собеседнику, чтобы показать фото. Через пару таких движений уже не помнишь, где находится кнопка блокировки. Она оказывается то сверху, то слева, то снизу, а палец упрямо ищет ее на привычном месте.

С Face ID такого бы не было: смартфон достаточно просто поднять. Правда, тут у меня есть вопрос к самой утечке. Если датчики стоят под внешним экраном, то в раскрытом виде они смотрят назад, а не на вас. Как Apple собирается решать разблокировку на большом экране, Гурман не говорит. Не удивлюсь, если Touch ID в кнопке останется и во втором поколении как запасной вариант.

Пока жить приходится с тем, что есть. Сгладить проблему помогут дополнительные отпечатки: если записать пальцы обеих рук, кнопку будет проще нащупать при любом хвате. Порядок действий такой:

Откройте Настройки — Touch ID и код-пароль. Введите код-пароль. Нажмите «Добавить отпечаток» и приложите палец второй руки. Повторите для указательного пальца, которым вы чаще всего тянетесь к кнопке в раскрытом виде.

Заодно включите разблокировку с Apple Watch, если носите часы: в этом случае кнопку можно не искать вовсе. Не получается добавить отпечаток или сенсор плохо узнает палец? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, что поправить.

Кнопка действия и вопрос, ждать ли

В том же выпуске Гурман упомянул, что Apple думает над кнопкой действия для будущего Duo. В первом поколении ее нет, есть только кнопка управления камерой. Мелочь, но с учетом того, что в России за смартфон просят от 330 до 500 тысяч рублей, отсутствие привычной кнопки бросается в глаза сильнее, чем на обычном айфоне за 100 тысяч.

Так стоит ли откладывать покупку? Если вам нужен большой экран в кармане уже сейчас, а отпечаток вы помните по старым айфонам или iPad, ждать нет смысла. К отпечатку в кнопке быстро привыкают, а с пропадающей кнопкой помогут дополнительные отпечатки и Apple Watch. Если же разблокировка лицом принципиальна, лучше дождаться осени 2027 года. Только держите в голове: Face ID во втором поколении пока не гарантирован, и через год можно получить тот же сканер в кнопке.

Если все-таки берете Duo сейчас, позаботьтесь о защите петли с первого дня: ремонт складного экрана у Apple стоит как половина смартфона. Чехлы, которые закрывают шарнир, а не только половинки корпуса, время от времени появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. А мне интереснее всего, как Apple объяснит возвращение Face ID через год после того, как сама вернула в айфон отпечаток.