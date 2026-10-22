Мой отзыв об iPhone Duo: удивительный смартфон не для всех

Складной айфон я ждал лет пять и, если честно, уже перестал верить, что Apple на него решится. Но она решилась. И вот он у меня. И первое, что хочется сказать про iPhone Duo, — это вау. Шарнир, экран и анимация раскрытия сделаны так, что раскладушки Samsung рядом с ним вдруг кажутся недоделанными. Вот только стоит ли он своих 300 тысяч, если вы живёте в России? Тут всё уже не так однозначно, и дело даже не в цене.



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Apple не стала прятать складку, а сделала экран матовым

Удивлять Duo начинает ещё до того, как попадёт в руки. Коробка у него прямо-таки огромная, широкая и плоская, совсем не похожая на привычные айфонные. Внутри при этом ничего лишнего: телефон в бумаге и кабель. А большая она потому, что Duo лежит в ней не сложенным, а полностью раскрытым.

Казалось бы, Apple годами экономит на каждом сантиметре упаковки, а тут сама от этого отказалась. Но против физики не попрёшь. У гибкого экрана есть неприятное свойство: чем дольше он остаётся согнутым, тем заметнее становится складка. Пока телефон лежит на складе и едет к покупателю, проходят недели, и она могла бы проявиться ещё до первого включения. Вот в Apple и решили, что пусть лучше коробка будет большой, чем первое впечатление испорченным.

Кстати, о складке. Победить её Apple даже не пыталась, потому что это попросту невозможно. Зато там заметили, что складку выдаёт не сам изгиб, а свет, который на нём отражается. Поэтому внутренний экран у Duo не глянцевый, как у всех айфонов, а матовый, как у дорогих iPad Pro. И это работает. Дома под люстрой, в офисе под лампами, на улице я складку попросту не видел. Заметил её, только когда специально ловил угол на тёмной картинке. А вот пальцем при прокрутке она чувствуется, как небольшая ложбинка посередине, и первое время палец каждый раз её нащупывает.

Насколько это хорошо, понимаешь, когда кладёшь рядом Samsung Galaxy Z Fold 8. У него складка бросается в глаза сразу, под любым углом, а на Duo её приходится искать. Да и пластиковых «ушей» вдоль сгиба, которые у Samsung прикрывают края экрана, здесь нет: экран доходит до рамки ровно, как на обычном айфоне.

Хотя, надо признать, к матовому экрану мне пришлось привыкать. Ну не люблю я это покрытие, хоть убей. Картинка на нём чуть мягче, с лёгким зерном, и белый фон выглядит не таким звонким, как на глянце. Нет, текст-то читается нормально, и со временем я почти перестал это замечать, но полюбить так и не смог. Зато на солнце и под лампой он ведёт себя отлично, бликов почти нет, да и отпечатки на нём видно меньше. А вот внешний экран остался обычным, глянцевым, так что разницу видишь сразу, как только раскрываешь телефон.

Экран вроде широкий, а пользоваться им тесно

Но большую часть времени Duo, как ни крути, проводит сложенным. На ходу, в машине, в очереди раскрывать его просто незачем, так что жить каждый день вы будете именно с внешним экраном. И вот тут меня ждал сюрприз. В руке оказался не привычный длинный телефон, а такой короткий широкий брусок, почти на пять сантиметров ниже iPhone 18 Pro Max и чуть шире. Экран у него той же формы: не вытянутый вверх, а растянутый в стороны, почти квадратный.

Apple, правда, уверяет, что по площади этот экран почти не уступает iPhone 18 Pro. Но откройте любое приложение типа Telegram, и всё станет понятно. Переписка-то идёт сверху вниз. Лента, сайты, банк — всё листается вниз. А у Duo лишнее место ушло вбок, где оно мне вообще ни к чему. Строчки длиннее, а самих строчек влезает меньше, и листать приходится заметно чаще. Площадь та же, а полезной информации на экране меньше.

Дальше — больше. Начинаешь отвечать, и клавиатура съедает почти полэкрана. Она ведь тоже стала шире, а высоту свою сохранила, так что от переписки над ней остаётся узенькая полоска на пару сообщений.

С сайтами вообще отдельная песня. Они под такую форму не заточены, и баннер про cookies у меня однажды закрыл почти весь экран. Сначала убираешь его, потом читаешь. Короче, такое.

Ну и последнее, что меня добило. Чтобы дотянуться большим пальцем до дальнего края, приходится перехватывать телефон, а весит он, на минуточку, целых 254 грамма, больше, чем iPhone 18 Pro Max. К тому же боковые грани у него скруглённые и гладкие, из полированного титана, так что держишь его крепче, чем хотелось бы. Тот же Z Fold 8 тоньше и примерно на 20% легче, и после недели с Duo эта разница ощущается сильнее, чем на бумаге.

Вот и получается парадокс: Duo шире обычного айфона, а пользоваться им теснее. Большой экран у него есть, но он внутри. А снаружи компромисс, с которым приходится мириться по сто раз на дню, потому что раскрывать телефон ради каждой эсэмэски, согласитесь, никто не будет.

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Зато раскрываешь его, и всё прощаешь

А вот когда садишься и раскрываешь Duo, начинается то самое «вау». Раскрывается он не одним рывком, а как будто с характером. Сначала половинки держат магниты, и нужно приложить усилие, потом они идут легко, а в конце мягко встают ровно с тихим щелчком. Если остановиться на полпути, экран так и замрёт под этим углом, и это потом пригодится. А когда закрываешь, магниты в конце сами схлопывают половинки. Первые несколько часов я открывал и закрывал его просто так, как крышку от AirPods.

Сколько такой шарнир проживёт, пока не знает никто, телефон только вышел. Но в руках он ощущается как дорогая механика, и это приятно.

Вообще, Apple — это же всегда про внимание к деталям, и тут им уделили максимум внимания. Логика чувствуется во всём. Как у Чехова. Например, у внешнего и внутреннего экранов пропорция одна и та же, поэтому при раскрытии картинка не перестраивается, а просто вырастает. Читаешь статью на внешнем экране, раскрываешь телефон прямо посреди прокрутки, и она продолжает листаться уже на большом. Пишешь письмо с вложением, понимаешь, что нужно что-то подсмотреть в другом приложении, раскрываешь и продолжаешь с того же места. Это работает настолько быстро, что о переходе просто не думаешь.

Чаще всего я держал слева Telegram, а справа браузер или заметки и перетаскивал между ними ссылки и фото прямо пальцем. Если нажать на разделитель посередине, приложения склеиваются в пару, похожую на раскрытую книгу, и дальше открываются вместе. Удобно, когда у тебя есть постоянная связка, например почта и календарь. Правда, окна только два, размер половинок не поменять, а третьего, как на iPad, нет. Первое время прям не хватало, но потом ничего, привык.

Больше всего мне понравилось, как Duo ведёт себя полусогнутым. Чуть прикрыл его, пока печатаешь, и клавиатура сама разъезжается на две половинки под большие пальцы. Поставил домиком на стол, и включаются часы StandBy, причём без всякой зарядки. Если поставить его вертикально, на двух половинках будут два разных виджета, а если горизонтально — один большой с часами, погодой или календарём. На обычных айфонах StandBy работает только на зарядке, а здесь в любой момент. Это та мелочь, которой я пользовался каждый вечер.

Правда, если раскрывать телефон очень медленно или остановиться на полпути и начать тыкать в экран, система иногда теряется. Ей ведь нужно понять сразу много всего: угол шарнира, положение телефона, включать StandBy или нет. Пару раз у меня подвисала анимация, хотя до перезагрузки дело не доходило. Для первого поколения простительно.

Интерфейс Apple переделала под правую руку

Куда сильнее складки меня удивила сама iOS на большом экране. В первый же день я полез за доком вниз, а его там нет. Apple перенесла всё управление на правый край, под большой палец: док, время, заряд и связь, а в своих приложениях ещё и кнопки, которые раньше были сверху и снизу. Логика понятная, тянуться по высоте раскрытого экрана неудобно. И привыкаешь к этому быстро, уже на второй день рука сама шла вправо.

А вот с уведомлениями вышло хуже. Пункт управления по-прежнему открывается из правого верхнего угла, а уведомления остались в левом. На раскрытом телефоне до него приходится тянуться через весь экран, и даже с большими руками это небольшая акробатика. Я в первые дни постоянно промахивался и вызывал Siri, она живёт ровно посередине.

С кнопками тоже не всё привычно. Громкость переехала на верхний торец, и первое время палец ищет её сбоку. Camera Control спряталась в правый нижний угол, а кнопки действия нет вовсе.

Зато громкость здесь умная: как бы ты ни держал телефон, кнопки сами меняют назначение, и прибавлять звук удобно в любом положении. Если это путает, можно зафиксировать в настройках. В общем, Duo получился телефоном для правшей. Левшам с ним будет непривычно: и сканер отпечатка, и док, и все кнопки управления расположены справа.

Порадовали игры. Начинаешь играть на внешнем экране, раскрываешь телефон, и картинка без перезапуска перескакивает на большой, причём в любой ориентации. Гонки и шутеры на 7,6 дюйма играются совсем иначе, это уже почти маленький планшет.

Фронталку спрятали под экран, но не до конца

Чтобы внутренний экран был сплошным, Apple убрала фронтальную камеру под него. Ну как убрала. Стоит включить тёмную картинку или посмотреть под углом, и в углу проступает точка, а на светлом фоне на её месте видно мутное пятно. Apple, надо сказать, обыграла это красиво: когда закрываешь камеру, пиксели над ней будто сжимаются и прячут объектив. Но согласитесь, на телефоне за 300 тысяч это смотрится как-то странно.

Да и снимает она так себе. Для видеозвонка хватает, а вот фотографии получаются мыльными, и выкладывать такие селфи не хочется. Похоже, в Apple просто прикинули, что этой камерой будут пользоваться редко, и выбрали цельный экран без вырезов.

Но тут у Duo есть козырь. Селфи можно снимать на основную камеру, глядя на внешний экран как в зеркало: проводишь пальцем по Camera Control, и там появляются превью и все настройки. Я в итоге так и снимал, тем более что обычная фронталка снаружи тоже слабее, чем у прошек.

И работает это в обе стороны. Когда фотографируешь кого-то, человек сам видит себя на внешнем экране и может подсказать, как его снять, без пяти дублей. Для детей можно включить мультики со Снупи, чтобы они смотрели в камеру, а Smart Take сам делает снимок, когда все в кадре замерли.

Ещё одна деталь, которую я оценил не сразу. Видоискатель на Duo заполняет экран целиком, без чёрных полос, и то, что видишь на экране, ровно то и получится на фото. Ничего не обрезается, и не приходится гадать с кадром.

Камеры у Duo попроще, чем у прошек

А вот от самих камер чудес не ждите. Сзади тут две камеры, основная и сверхширокоугольная, а телевика нет. Пока не попробуешь, кажется, что это мелочь. Но стоит снять что-то издалека, табличку, сцену на концерте или ребёнка на площадке, и двукратный зум оказывается просто обрезкой кадра, а дальше картинка рассыпается.

Примеров снимков в этот раз не будет: это первые впечатления, и как следует погонять камеру я ещё не успел. Но днём снимки почти не отличить от прошек, а вот вечером Duo начинает шуметь заметно раньше: основной сенсор у него ближе к iPhone 17e. Нет и профессиональных форматов вроде ProRAW и ProRes, так что для серьёзного видео он не подойдёт. Тонкий корпус просто не вмещает большие модули, и это та же физика, что и со складкой. Так что если камера для вас на первом месте, берите 18 Pro, а не Duo.

Сбер и МАКС на большом экране не растягиваются

Теперь о том, что важно именно нам. Свои приложения Apple под большой экран уже переделала, а сторонние выглядят по-разному, и зависит это от того, под какую версию iOS их собрал разработчик:

собранные под iOS 26 и старше открываются узкой колонкой посередине, с чёрными полями по бокам;

собранные под iOS 27 растягиваются почти на весь экран;

собранные под iOS 27.1 переделаны под оба экрана полностью.

Пока что удачных примеров немного. Instagram уже обновился, а Spotify, Google Maps и Discord живут в рамке или растягиваются кое-как. Всё это очень напоминает первые iPad, где айфонные приложения можно было увеличить кнопкой 2x. Но мне стало интересно другое. Наши банки давно ставятся не из App Store напрямую, а под чужими названиями. Так что я взял свежие версии Сбербанк Онлайн, Сбер Инвестиций, СберМобайла, Сбер Диска, Т-Банка, ВТБ, Альфы и ВКонтакте и заглянул в их установочные файлы, чтобы посмотреть, под какую iOS они собраны. И что вы думаете? Результат одинаковый: все до одной под iOS 26, и все помечены как приложения только для iPhone.

Проще говоря, на раскрытом Duo банк откроется узкой колонкой с чёрными полями слева и справа. Пользоваться можно, но выглядит это так, будто на дорогой экран положили обычный айфон. Её можно увеличить, но интерфейс просто станет крупнее, удобнее он от этого не станет. А на внешнем экране банк хоть и занимает его целиком, но упирается в ту же ширину, о которой я рассказывал выше.

МАКС я тоже хотел поставить и показать, но с ним слишком много мороки. Он пропал из App Store 3 июня, и ставить его теперь приходится обходными путями. Да и смысла особого нет: собран он ещё в те времена, когда приложения под iOS 27 делать было нельзя, так что на Duo он откроется таким же маленьким окошком в рамке, как и Сбер. Хорошо хоть это не навсегда. С апреля 2027 года App Store перестанет принимать новые версии без iOS 27, и банки после этого растянутся хотя бы частично. А до весны выручают веб-версии в Safari, они открываются на весь экран.

Сим-карты у Duo нет, и переезжать надо по порядку

Есть у Duo и ещё одна особенность, о которой я бы предупредил заранее. Лотка для сим-карты у него нет вообще, только eSIM. Само по себе это не страшно: со связью всё в порядке, а у МТС, например, обычную симку можно поменять на электронную прямо в приложении, подтвердив личность через Госуслуги. Но есть нюанс. После замены до суток могут не работать СМС, а без них не войти ни в банк, ни в МАКС. Поэтому я бы переезжал так:

сначала перенести данные со старого айфона на Duo;

потом поставить банки и МАКС и войти в каждый, пока старая симка ещё работает;

и только после этого переводить номер на eSIM.

Тогда, даже если СМС на день пропадут, все нужные приложения у вас уже будут под рукой. Как ставить и обновлять банки без App Store, мы рассказывали в инструкции про Сбербанк и другие банки.

Батареи хватает на день, если не раскрывать его постоянно

Аккумуляторов в Duo два, по одному в каждой половинке, иначе в такие тонкие половинки не уместить. Вместе они дают 4883 мА·ч. Это примерно как у iPhone 18 Pro, а вовсе не как у Pro Max, и для телефона с двумя экранами, прямо скажем, не густо.

Поэтому я боялся, что большой экран будет съедать заряд за полдня. И раскрытый Duo действительно садится ощутимо быстрее сложенного, это заметно, если посмотреть на нём пару серий подряд. Но в целом всё оказалось лучше, чем я думал.

Мой обычный день выглядел так. Утром в метро телефон сложен, я читаю новости и отвечаю в мессенджерах на внешнем экране. Днём раскрываю его, чтобы посмотреть документ или открыть два приложения рядом. Вечером смотрю видео на большом экране. Если телефон большую часть времени сложен, к вечеру остаётся процентов 30 с лишним. Если раскрывать его чаще, около 20. На день хватает, но взять его с собой на два дня без зарядки я бы уже не рискнул.

Заряжается Duo быстро, до половины минут за 20. Этого хватает, чтобы подкинуть процентов утром, пока собираешься. MagSafe тоже работает, но с одним нюансом. Корпус-то короче обычного айфона, и магнитный кошелёк или пауэрбанк свисает снизу. Пользоваться можно, но выглядит это странно. Кстати, если поставить телефон домиком с часами StandBy, он спокойно простоит так весь день на столе, показывая уведомления, и заряда на это хватит.

Без Face ID грустнее, чем без зума

Куда больше батареи меня расстроил Touch ID. Face ID в такие тонкие половинки не влез, датчикам попросту не хватило толщины. Поэтому Apple сделала то же, что и все производители раскладушек: перенесла сканер отпечатка в боковую кнопку. Работает он чётко и быстро, а палец ложится на кнопку сам, когда держишь телефон в правой руке.

Но Apple добавила паузу. После касания телефон на мгновение задерживается на экране блокировки и открывается, только если не убирать палец. Задумка понятная: можно посмотреть уведомления, не разблокируя айфон. На других телефонах для этого касаются кнопки чужим пальцем, а тут придумали так. Вот только если ты годами пользовался Face ID, сканер из-за этой паузы кажется медленным, хотя на самом деле он быстрый. Отключить это в настройках нельзя.

Я в итоге приучил себя к обходному пути. Сначала будишь экран, смахиваешь вверх и только потом касаешься кнопки, и тогда телефон открывается мгновенно. Работает, но делать так каждый раз надоедает. Немного выручает разблокировка с Apple Watch, она здесь работает. С банками проблем нет: Сбер, Т-Банк и остальные спокойно входят по отпечатку, как на старых айфонах с кнопкой «Домой». Но если честно, по Face ID я скучал сильнее, чем по зуму, и думаю, что это будет главное, чего не хватит всем, кто пересядет на Duo с обычного айфона.

Доплачивать за складной экран 105 тысяч я бы пока не стал

В США iPhone Duo стоит от 1999 долларов, это на 700 долларов дороже iPhone 18 Pro Max. У нас разница ещё заметнее. В МегаФоне базовая версия стоит 300 тысяч рублей, а iPhone 18 Pro Max в Ситилинке — 194 990. То есть за складной экран просят доплатить около 105 тысяч рублей.

И это, между прочим, ещё без чехла. Голым такой телефон носить страшновато, а фирменный чехол-книжка от Apple стоит ещё 130 долларов, и боковые грани он всё равно оставляет открытыми. А ещё придётся подождать: новые заказы приедут ближе к концу января. Почему так вышло, мы рассказывали в материале о том, как iPhone Duo раскупили за полчаса.

Так вот, что я в итоге думаю. Duo — действительно самый интересный айфон за много лет, и раскрывать его каждый раз приятно. Шарнир, матовый экран и то, как iOS перескакивает с экрана на экран, сделаны лучше, чем у кого-либо. Но это первое поколение со всеми компромиссами: тесный внешний экран, тяжёлый корпус, мыльная фронталка, камеры попроще и Touch ID вместо Face ID. А у нас к этому ещё добавляются банки и МАКС, которые до весны будут жить на большом экране узкой колонкой.

Если вам хочется самое новое и недоработки не пугают, брать можно, удовольствия будет много. Если же нужен телефон надолго, я бы дождался второго поколения. Обычно именно в нём Apple исправляет всё, на что жаловались первые покупатели, и тогда Duo может стать по-настоящему отличным телефоном. А вы бы отдали 300 тысяч за первый складной айфон? Расскажите в нашем Telegram-чате.