Apple предупредила пользователей о взломе их iPhone. Что это значит и как быть?

Представьте картину. Вы берете iPhone, смотрите на экран блокировки, а там висит сообщение от Apple о том, что ваш смартфон кто-то пытается взломать. Не мошенник с рекламой из СМС, а серьезная слежка, которой обычно занимаются целые государства. Звучит как завязка шпионского триллера, но именно такие уведомления компания только что разослала пользователям по всему миру. Если подобное пришло вам, отнеситесь к нему серьезно. Тем более что Apple уже рассылала подобные предупреждения о взломе и раньше, так что механика обкатана.



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Как выглядит само уведомление

Новую партию предупреждений Apple разослала в четверг. Как сообщает TechCrunch, получили их пользователи в 110 странах. А всего за все время существования этой системы компания уведомила людей уже более чем в 150 странах. Одна эта цифра неплохо показывает, насколько широко расползлась государственная слежка по планете.

В свежей статье поддержки на своем сайте Apple подробно объясняет, как приходит такое сообщение. Оно появляется прямо на экране блокировки iPhone в виде пуш-уведомления и призывает срочно принять меры. Текст примерно такой:

Apple обнаружила атаку наемного шпионского ПО, нацеленную на ваш iPhone. Вы можете предпринять действия для защиты своих данных и устройства

Компания говорит, что переработала весь этот процесс. Теперь добраться до инструкции с дальнейшими шагами стало проще, чем раньше. Кроме экрана блокировки, предупреждение дублируется на электронную почту и всплывает при входе в учетную запись Apple. Так что пропустить его будет непросто, и это правильно. В деле, где на кону личная безопасность, лишнее напоминание не помешает.

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Что делать, если сообщение пришло

Первое и главное — не паниковать. Уведомление вовсе не означает, что вас уже стопроцентно взломали. Оно говорит лишь о том, что вы могли стать целью. Но реагировать все равно стоит быстро, без раскачки.

Первым делом Apple советует включить режим блокировки (Lockdown Mode). Это встроенная функция, которая резко урезает поверхность для атаки. Она отключает часть механизмов, через которые обычно и пролезает шпионское ПО — вложения в сообщениях, некоторые веб-технологии, автоматические подключения. По данным Apple, пока не было ни одного случая, когда устройство с активным режимом блокировки все-таки взломали. Результат по этой функции пока что абсолютный — ноль успешных атак.

Включается он буквально в несколько касаний:

Откройте «Настройки» на iPhone. Перейдите в раздел «Конфиденциальность и безопасность». Пролистайте вниз до пункта «Режим блокировки». Нажмите «Включить режим блокировки». Подтвердите выбор и дайте устройству перезагрузиться.

После перезагрузки часть функций начнет работать иначе — урежутся вложения в сообщениях и некоторые веб-технологии. Это плата за спокойствие, и если уведомление уже пришло, она того стоит. Внутри самого уведомления есть подсказки, к кому обратиться за помощью. Момент важный, потому что в одиночку разбираться с такой атакой тяжело, и грамотные специалисты тут реально нужны. Не стесняйтесь просить о поддержке.

Отдельно скажу очевидную, но правдивую вещь. Обычная цифровая гигиена защищает лучше любой паранойи, и начинается она со свежих обновлений. Кстати, новые версии системы умеют прикрывать и от бытовых угроз — мы недавно объясняли, почему стоит установить бабушке iOS 27, чтобы уберечь ее от мошенников. Если будете копаться в настройках безопасности и что-то не выйдет, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут разобраться.

Почему это не пустая паранойя

Свежая волна уведомлений стала большим шагом вперед по сравнению с тем, что было, когда Apple запустила подобные оповещения в 2021 году. Раньше человек получал сухое предупреждение, теперь его аккуратно ведут за руку к решению.

Логика тут простая. Уведомления создают сигнал, что по конкретному сообществу идет прицельная работа. Человек получает предупреждение, кто-то из таких людей обращается за помощью, и часто именно с этого начинается расследование. А оно уже вскрывает десятки, а то и сотни новых случаев, о которых никто не подозревал.

Пример из жизни — скандал в Польше. Там прошлое правительство использовало шпионское ПО против политических оппонентов. По словам исследователя, без уведомлений Apple вся эта громкая история со слежкой вокруг польских выборов вообще осталась бы незамеченной. Люди просто не узнали бы, что за ними следили.

Слежка через мобильники давно перестала быть чем-то из области фантастики. И заканчиваться подобное может очень неприятно — у нас есть реальная история о том, как человеку взломали айфон и увели деньги с кошелька. Прочитайте на досуге, отрезвляет.

Стоит ли вам вообще волноваться

Если вы обычный пользователь, который читает новости, смотрит сериалы и переписывается в мессенджерах, скорее всего, эти уведомления пройдут мимо вас. Такие атаки в массе своей нацелены на конкретных людей: журналистов, активистов, политиков, участников гражданского общества. Наемное шпионское ПО — штука очень дорогая, и распылять его на всех подряд никто не станет.

Но расслабляться полностью тоже не стоит. Технология слежки за последние годы расползлась настолько, что ей стали злоупотреблять уже далеко не только на самом верху. А значит, круг потенциальных целей потихоньку расширяется, и попасть в него может человек, который еще вчера считал себя абсолютно неинтересным для чужих глаз.

Что до бытовой безопасности, тут все в ваших руках. Ставьте приложения из проверенных источников и не переходите по подозрительным ссылкам. Если вы, как и я, иногда обходите санкции Apple и ставите приложения мимо официального магазина, будьте вдвойне внимательны к тому, откуда качаете. Свобода выбора — это здорово, но ответственность за нее целиком ложится на вас.

Итог простой. Если такое уведомление прилетело, не игнорируйте его: включайте режим блокировки и ищите помощь. Если не прилетело, просто держите систему обновленной и не ставьте на iPhone что попало. И то, и другое отнимет пять минут, а нервов и денег сэкономит куда больше.