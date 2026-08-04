Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и другие банки не открываются в Safari и Сhrome. Что делать?

Накануне ФАС возбудила дело против Apple, и теперь компании грозит штраф до 4 млрд рублей. А буквально следом, по удивительному стечению обстоятельств, в Safari и Chrome на айфоне разом перестали открываться сайты Сбера, ВТБ и Альфа-Банка. Совпадение? Возможно. Но пользователям от этого не легче: вместо привычной страницы банка теперь красное окно с надписью о небезопасном соединении. Ниже расскажу, почему так вышло и как вернуть доступ к веб-версиям банков буквально за пару минут.



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Почему Safari пишет «Подключение не защищено»

Вся история крутится вокруг сертификатов безопасности. Это цифровые подписи, которые подтверждают браузеру, что сайт настоящий, а не подделка мошенников. Ещё 31 июля сайты Сбера, ВТБ и остальных банков спокойно работали с сертификатами китайского центра TrustAsia. А потом иностранные удостоверяющие центры разом их отозвали.

Причина в новых правилах международного консорциума CA/Browser Forum. Он обязал удостоверяющие центры учитывать санкции, и российские банки под них попали. В ответ банки массово перешли на отечественные сертификаты Минцифры. Загвоздка в том, что Safari, Chrome и Edge такие сертификаты не признают и честно выдают «Это подключение не защищено». Если вы уже сталкивались с тем, что российские сайты не открываются на айфоне, механика тут ровно та же.

Под раздачу попали Сбер, ВТБ, Россельхозбанк, Уралсиб, Промсвязьбанк, Газпромбанк и банк «Санкт-Петербург». Альфа-Банку сертификат отозвали чуть раньше остальных. Отдельная история с Т-Банком: на российский сертификат он перевёл только домен tinkoff.ru, а основной tbank.ru пока живёт на Let’s Encrypt. Банк «Левобережный» тоже перешёл частично, но лишь для интернет-банка юрлиц.

И сразу уберём лишнюю тревогу: это не поломка банковских систем. По данным Downdetector, вечером 3 августа чаще всего жаловались на недоступность сайта ВТБ и его веб-приложения, но речь именно про адрес в браузере, а не про серверы банка. Нативные приложения из App Store у большинства продолжали открываться, переводы и оплаты работали без единой заминки.

Ещё один нюанс, список пострадавших со временем только рос. Если сначала отвалилась пара крупных игроков, то к вечеру к ним подтянулись новые банки, а часть перешла на российский сертификат лишь частично. Так что даже если ваш банк открывается прямо сейчас, гарантий на завтра никто не даёт. Логичнее сразу подготовить айфон к обоим сценариям, чтобы потом не искать решение впопыхах.

Как зайти на сайт Сбера и ВТБ с iPhone

Самый ленивый и при этом рабочий вариант, скачать Яндекс Браузер. В нём российские сертификаты Минцифры уже вшиты из коробки, поэтому сайты Сбера, ВТБ, Альфы, Т-Банка и прочих сервисов открываются как ни в чём не бывало. Никаких профилей вручную ставить не придётся.

Загружается он из App Store бесплатно, а дальше просто заходите на сайт банка и работаете. Большинству этого хватит, особенно если копаться в настройках нет желания. Логика тут ровно как с приложениями, которые пропадают из App Store, а потом возвращаются под другим именем, примерно как пришлось заново качать Авито на айфон в этом году. Сам держу Яндекс вторым браузером именно под такие случаи.

Есть и приятный бонус. Яндекс Браузер умеет синхронизировать закладки и пароли между айфоном и Mac, так что если тот же сайт банка не открывается ещё и на компьютере, лечится это одним и тем же способом. Один раз залогинились, и обе устройства работают одинаково.

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Как установить сертификаты Минцифры на iPhone

Если расставаться с Safari не хочется, есть второй путь, установить сертификаты Минцифры вручную. Способ чуть длиннее, зато потом все банковские сайты открываются в родном браузере айфона. Порядок действий такой:

Зайдите на страницу gosuslugi.ru/crt через браузер Safari. Тапните по кнопке загрузки профиля для Apple iOS, а когда всплывёт вопрос про загрузку профиля конфигурации, дайте разрешение. Дождитесь, пока сертификат скачается на устройство. Откройте «Настройки», в самой верхней части экрана появится строка «Профиль загружен», нажмите на неё и выберите «Установить». Наберите код-пароль от iPhone, подтвердите установку в окне с предупреждением и завершите всё кнопкой «Готово».

Устанавливайте профиль сразу после скачивания. Если протянуть несколько минут, система удалит его сама, и всё придётся начинать заново.

Дальше самый важный момент, который многие пропускают. Одной установки профиля мало, сертификату нужно отдельно включить доверие. Без этого шага сайты банков так и продолжат ругаться на небезопасное соединение.

Снова откройте «Настройки», зайдите в раздел «Основные» и найдите пункт «Об этом устройстве». Пролистайте страницу до самого низа, там будет строка «Доверие сертификатам». В списке отыщите Russian Trusted Root CA и сдвиньте переключатель вправо. Подтвердите выбор в окне про корневой сертификат кнопкой «Дальше».

После этого банковские сайты снова открываются, а заодно реже вылезают мелкие сбои вроде тех, когда не приходит код подтверждения для входа. Не смогли найти нужный пункт в настройках или профиль не ставится? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по шагам.

Если тот же Safari или Chrome капризничает и на компьютере, на Mac схема похожая. Профиль скачивается с той же страницы Госуслуг, а сертификат прописывается через приложение «Связка ключей», где ему тоже нужно вручную выставить полное доверие. Принцип один в один, меняется только место, где живут настройки.

Как снова пользоваться сайтами банков на iPhone

Если коротко, паниковать не из-за чего. Банковские приложения работают как работали, вся проблема только с веб-версиями сайтов в иностранных браузерах. Деньги на месте, доступ никуда не делся, просто Safari перестал доверять новым сертификатам.

Самый быстрый выход, поставить Яндекс Браузер и забыть про предупреждения. Тем, кто прирос к Safari, подойдут сертификаты Минцифры, ставятся один раз и дальше не мешают. А приложения банков из App Store можно вообще не трогать, эта история их не коснулась.

И держите в голове главное: отзыв сертификатов не разовая акция. Похожие истории уже случались и, скорее всего, будут повторяться по мере ужесточения санкций. Один раз настроенный айфон избавит вас от нервотрёпки в будущем, а если банк снова начнёт ругаться на соединение, вы уже точно знаете, куда смотреть и что нажимать.