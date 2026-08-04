Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и другие банки не открываются в Safari и Сhrome. Что делать?

Кирилл Пироженко

Накануне ФАС возбудила дело против Apple, и теперь компании грозит штраф до 4 млрд рублей. А буквально следом, по удивительному стечению обстоятельств, в Safari и Chrome на айфоне разом перестали открываться сайты Сбера, ВТБ и Альфа-Банка. Совпадение? Возможно. Но пользователям от этого не легче: вместо привычной страницы банка теперь красное окно с надписью о небезопасном соединении. Ниже расскажу, почему так вышло и как вернуть доступ к веб-версиям банков буквально за пару минут.

Сайты крупных российских банков перестали работать в иностранных браузерах. Фото.

Сайты крупных российских банков перестали работать в иностранных браузерах

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Почему Safari пишет «Подключение не защищено»

Вся история крутится вокруг сертификатов безопасности. Это цифровые подписи, которые подтверждают браузеру, что сайт настоящий, а не подделка мошенников. Ещё 31 июля сайты Сбера, ВТБ и остальных банков спокойно работали с сертификатами китайского центра TrustAsia. А потом иностранные удостоверяющие центры разом их отозвали.

Причина в новых правилах международного консорциума CA/Browser Forum. Он обязал удостоверяющие центры учитывать санкции, и российские банки под них попали. В ответ банки массово перешли на отечественные сертификаты Минцифры. Загвоздка в том, что Safari, Chrome и Edge такие сертификаты не признают и честно выдают «Это подключение не защищено». Если вы уже сталкивались с тем, что российские сайты не открываются на айфоне, механика тут ровно та же.

Почему Safari пишет «Подключение не защищено». Вот такая ошибка появляется на экране. Фото.

Вот такая ошибка появляется на экране

Под раздачу попали Сбер, ВТБ, Россельхозбанк, Уралсиб, Промсвязьбанк, Газпромбанк и банк «Санкт-Петербург». Альфа-Банку сертификат отозвали чуть раньше остальных. Отдельная история с Т-Банком: на российский сертификат он перевёл только домен tinkoff.ru, а основной tbank.ru пока живёт на Let’s Encrypt. Банк «Левобережный» тоже перешёл частично, но лишь для интернет-банка юрлиц.

И сразу уберём лишнюю тревогу: это не поломка банковских систем. По данным Downdetector, вечером 3 августа чаще всего жаловались на недоступность сайта ВТБ и его веб-приложения, но речь именно про адрес в браузере, а не про серверы банка. Нативные приложения из App Store у большинства продолжали открываться, переводы и оплаты работали без единой заминки.

Почему Safari пишет «Подключение не защищено». Ошибку можно игнорировать и все равно перейти на сайт, но в iOS 27 кнопка не срабатывает и сайт не открывается. Фото.

Ошибку можно игнорировать и все равно перейти на сайт, но в iOS 27 кнопка не срабатывает и сайт не открывается

Ещё один нюанс, список пострадавших со временем только рос. Если сначала отвалилась пара крупных игроков, то к вечеру к ним подтянулись новые банки, а часть перешла на российский сертификат лишь частично. Так что даже если ваш банк открывается прямо сейчас, гарантий на завтра никто не даёт. Логичнее сразу подготовить айфон к обоим сценариям, чтобы потом не искать решение впопыхах.

Как зайти на сайт Сбера и ВТБ с iPhone

Самый ленивый и при этом рабочий вариант, скачать Яндекс Браузер. В нём российские сертификаты Минцифры уже вшиты из коробки, поэтому сайты Сбера, ВТБ, Альфы, Т-Банка и прочих сервисов открываются как ни в чём не бывало. Никаких профилей вручную ставить не придётся.

Загружается он из App Store бесплатно, а дальше просто заходите на сайт банка и работаете. Большинству этого хватит, особенно если копаться в настройках нет желания. Логика тут ровно как с приложениями, которые пропадают из App Store, а потом возвращаются под другим именем, примерно как пришлось заново качать Авито на айфон в этом году. Сам держу Яндекс вторым браузером именно под такие случаи.

Есть и приятный бонус. Яндекс Браузер умеет синхронизировать закладки и пароли между айфоном и Mac, так что если тот же сайт банка не открывается ещё и на компьютере, лечится это одним и тем же способом. Один раз залогинились, и обе устройства работают одинаково.

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Как установить сертификаты Минцифры на iPhone

Если расставаться с Safari не хочется, есть второй путь, установить сертификаты Минцифры вручную. Способ чуть длиннее, зато потом все банковские сайты открываются в родном браузере айфона. Порядок действий такой:

  1. Зайдите на страницу gosuslugi.ru/crt через браузер Safari.
    2. Как установить сертификаты Минцифры на iPhone. Сначала скачайте профиль на айфон. Фото.

    Сначала скачайте профиль на айфон

  2. Тапните по кнопке загрузки профиля для Apple iOS, а когда всплывёт вопрос про загрузку профиля конфигурации, дайте разрешение.
  3. Дождитесь, пока сертификат скачается на устройство.
    4. Как установить сертификаты Минцифры на iPhone. Откройте его и установите на смартфон. Фото.

    Откройте его и установите на смартфон

  4. Откройте «Настройки», в самой верхней части экрана появится строка «Профиль загружен», нажмите на неё и выберите «Установить».
  5. Наберите код-пароль от iPhone, подтвердите установку в окне с предупреждением и завершите всё кнопкой «Готово».

Устанавливайте профиль сразу после скачивания. Если протянуть несколько минут, система удалит его сама, и всё придётся начинать заново.

Дальше самый важный момент, который многие пропускают. Одной установки профиля мало, сертификату нужно отдельно включить доверие. Без этого шага сайты банков так и продолжат ругаться на небезопасное соединение.

Как установить сертификаты Минцифры на iPhone. Сертификаты обязательно надо активировать. Фото.

Сертификаты обязательно надо активировать

  1. Снова откройте «Настройки», зайдите в раздел «Основные» и найдите пункт «Об этом устройстве».
  2. Пролистайте страницу до самого низа, там будет строка «Доверие сертификатам».
  3. В списке отыщите Russian Trusted Root CA и сдвиньте переключатель вправо.
  4. Подтвердите выбор в окне про корневой сертификат кнопкой «Дальше».
Как установить сертификаты Минцифры на iPhone. После этого все заработает как раньше. Фото.

После этого все заработает как раньше

После этого банковские сайты снова открываются, а заодно реже вылезают мелкие сбои вроде тех, когда не приходит код подтверждения для входа. Не смогли найти нужный пункт в настройках или профиль не ставится? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по шагам.

Если тот же Safari или Chrome капризничает и на компьютере, на Mac схема похожая. Профиль скачивается с той же страницы Госуслуг, а сертификат прописывается через приложение «Связка ключей», где ему тоже нужно вручную выставить полное доверие. Принцип один в один, меняется только место, где живут настройки.

Как снова пользоваться сайтами банков на iPhone

Если коротко, паниковать не из-за чего. Банковские приложения работают как работали, вся проблема только с веб-версиями сайтов в иностранных браузерах. Деньги на месте, доступ никуда не делся, просто Safari перестал доверять новым сертификатам.

Самый быстрый выход, поставить Яндекс Браузер и забыть про предупреждения. Тем, кто прирос к Safari, подойдут сертификаты Минцифры, ставятся один раз и дальше не мешают. А приложения банков из App Store можно вообще не трогать, эта история их не коснулась.

И держите в голове главное: отзыв сертификатов не разовая акция. Похожие истории уже случались и, скорее всего, будут повторяться по мере ужесточения санкций. Один раз настроенный айфон избавит вас от нервотрёпки в будущем, а если банк снова начнёт ругаться на соединение, вы уже точно знаете, куда смотреть и что нажимать.

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