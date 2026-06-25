Apple удалила из App Store VK Музыку, VK Видео, VK Мессенджер, Одноклассники и Дзен. Что теперь делать?

Если прямо сейчас вы решите скачать на айфон VK Музыку или VK Видео, вас ждёт сюрприз. Вместо кнопки «Загрузить» в App Store пусто, найти приложение не выходит ни поиском, ни по прямой ссылке. Apple снова прошлась по сервисам VK, и список потерь на этот раз выглядит подозрительно избирательным. Незадолго до этого из App Store удалили мессенджер МАКС, так что в одиночную случайность верится с трудом. Похожее мы уже видели, когда Appleубирала приложения холдинга VK, но тогда логика читалась проще. Сейчас же из магазина пропали отдельные сервисы, а самое заметное приложение осталось на месте. Разбираемся, что именно исчезло, почему это не катастрофа и как вернуть нужные сервисы на рабочий стол айфона.



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Какие приложения VK удалили из App Store

Из магазина приложений Apple исчезли шесть отдельных сервисов VK: VK Музыка, VK Видео, VK Мессенджер, приложение Дзен, почта Mail.ru и соцсеть Одноклассники. Найти их теперь не получится ни через поиск, ни по прямой ссылке. На странице вместо привычной кнопки загрузки висит заглушка о недоступности приложения. При этом у тех, кто скачал эти клиенты раньше, всё работает в обычном режиме. Apple убирает программу из витрины, но не стирает её с устройств, так что паниковать и искать, где взять старую версию, пока рано.

История эта не новая. В сентябре 2022 года из App Store одним махом вынесли вообще все ключевые сервисы холдинга: и саму соцсеть, и Музыку, и Мессенджер, и почту с облаком Mail.ru. Тогда причиной назвали британские санкции, под которые попали структуры VK. Спустя примерно две недели приложения тихо вернулись на полки, как будто ничего и не было. Так что у этой компании есть привычка сначала удалять, а потом передумывать.

Свежая волна идёт следом за другим громким случаем. В начале июня из App Store пропал мессенджер MAX, тот самый национальный супер-аппликейшн, в который последние месяцы настойчиво загоняли пользователей. Apple свой шаг тогда не объяснила, а позже выяснилось, что вернуть приложение на айфон уже не выйдет. На этом фоне зачистка ещё пяти сервисов VK выглядит не случайностью, а частью одной большой тенденции. Параллельно власти давят на Telegram, и российский App Store потихоньку превращается в минное поле для привычных приложений.

Почему приложение ВКонтакте осталось в App Store

А вот здесь начинается самое интересное. Если Apple действительно вычищает экосистему VK по санкционной логике, то первым кандидатом на удаление должно было стать основное приложение ВКонтакте. Это флагман холдинга, его витрина, его лицо. Но именно оно спокойно висит в App Store, обновляется и качается без всяких проблем. Последняя версия вышла 17 июня, разработчик указан как VK LLC, и никаких заглушек там нет.

Получается странная картина. Музыку убрали, Видео убрали, Мессенджер и Дзен убрали, даже Одноклассники зацепили, а саму соцсеть, внутри которой есть и музыка, и видео, и личные сообщения, оставили. Логика, мягко говоря, ускользает. Тем более что Одноклассники формально выходят под отдельным юрлицом, и в 2022 году именно это их и спасло, а теперь под раздачу попали как раз они. На таком ажиотаже в App Store уже всплывали поддельные клиенты под видом MAX, и это оказался чистой воды скам, так что будьте осторожны с подозрительными копиями. А если причина в санкциях против холдинга, под нож должны были пойти все клиенты разом, а не пять приложений вразнобой при живом флагмане.

Самое забавное, что внутри большого приложения ВКонтакте по-прежнему живут все те же функции. Открываете соцсеть, заходите в раздел музыки и слушаете треки. Переходите в видео и смотрите фильмы. Открываете сообщения и общаетесь. То есть формально Apple убрала отдельные двери, оставив главный вход нараспашку. Похоже на ситуацию, когда из дома вынесли несколько табуреток, а диван, на котором они все стояли, аккуратно оставили в углу.

Объяснений ни одна из сторон пока не дала, и гадать можно долго. Может, это техническая чистка дублирующих клиентов. Может, точечное давление на конкретные сервисы. А может, как и в 2022 году, через пару недель всё вернётся обратно, и мы будем вспоминать эту историю как очередную бурю в стакане. Делать резкие выводы я бы не спешил.

Веб-версии VK Музыки, VK Видео и Дзена вместо приложений

Главная хорошая новость в том, что без удалённых приложений вы не остаётесь. У всех пяти сервисов есть полноценные веб-версии, которые открываются в браузере и работают на айфоне вполне сносно. Да, это не нативный клиент с идеальной анимацией, но чтобы послушать музыку, посмотреть ролик, ответить в переписке или полистать ленту, этого хватает за глаза.

Адреса простые. VK Видео живёт на vkvideo.ru, там доступны фильмы, сериалы, шоу и прямые эфиры. VK Музыка открывается прямо внутри vk.com в разделе с музыкой, плеер работает, плейлисты на месте. VK Мессенджер доступен через веб-версию на vk.me, переписки синхронизируются с теми, что уже есть в аккаунте. Дзен открывается на dzen.ru со всей привычной лентой статей, видео и каналов. Одноклассники работают на ok.ru, лента, сообщения и группы остаются на месте. Если у вас оформлена подписка, она продолжает действовать, веб-версия её прекрасно подхватывает.

Минусы у такого подхода есть, и о них честно стоит сказать. Push-уведомления в браузере работают хуже, чем в обычном приложении, так что мгновенных оповещений о новых сообщениях ждать не стоит. Фоновое воспроизведение музыки тоже капризничает. Но как временное решение, пока история не прояснилась, веб-версии закрывают почти все повседневные задачи. Кстати, ещё больше разборов и новостей по Apple выходит в наших каналах в Telegram и МАКС, заглядывайте.

Как установить веб-приложение на iPhone

Чтобы не открывать сайт каждый раз вручную, веб-версию можно превратить в иконку прямо на рабочем столе айфона. Внешне она почти не отличается от обычного приложения, запускается одним тапом и открывается без адресной строки. Работает это и в Safari, и в Chrome, шаги почти одинаковые.

Откройте браузер и перейдите на адрес нужного сервиса: vkvideo.ru для видео, music.vk.com для музыки, vk.me для мессенджера, dzen.ru для Дзена, ok.ru для Одноклассников. Авторизуйтесь под своим аккаунтом, чтобы потом не вводить логин и пароль каждый раз. Нажмите кнопку «Поделиться», это квадрат со стрелкой вверх в нижней панели браузера. Пролистайте меню вниз и выберите пункт «На экран Домой». При желании переименуйте ярлык на что-то короткое и понятное, затем нажмите «Добавить» в правом верхнем углу. Готово. Иконка появится на рабочем столе, и сервис будет открываться как полноценное приложение.

Повторите эти шаги для каждого из сервисов, и у вас на экране снова будут привычные ярлыки Музыки, Видео, Мессенджера, Дзена и Одноклассников. Никаких сторонних профилей, сертификатов и сомнительных способов установки, всё делается штатными средствами iOS.

И отдельный совет напоследок. Если удалённые приложения у вас всё ещё стоят на айфоне, не торопитесь их сносить. Восстановить нативный клиент после удаления из App Store будет уже непросто, а пользоваться установленной версией можно сколько угодно. Заодно загляните в настройки и отключите функцию «Сгружать неиспользуемые», иначе система может убрать редко открываемые приложения сама.

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