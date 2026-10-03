Как заменить Siri AI на ChatGPT на компьютерах Mac с macOS 27

Если вы привыкли, что Siri на Mac сама предлагает отправить сложный вопрос в ChatGPT, после обновления на macOS 27 Golden Gate вас ждет сюрприз. Чат-бот OpenAI из системы никуда не пропал, но Apple поменяла правила: теперь он молчит, пока его не позовут, а настройки «сделать главным» так и не появилось. Ниже разберемся, почему так вышло, где теперь спрятан вызов ChatGPT и как до него быстрее всего достучаться. А заодно посмотрим, кого еще Apple, судя по коду системы, готовит к появлению в том же меню.



Почему Siri AI перестала звать ChatGPT

Главная фишка осенних обновлений Apple — новая Siri AI, которая наконец умеет поддерживать нормальный диалог. Если вы еще не добрались до нее, вот как включить умную Siri AI на iPhone, iPad и Mac: доступ открывается не сразу, и там есть свои нюансы.

В macOS 26 Tahoe старая Siri часто терялась на сложных вопросах. Тогда она сама предлагала переслать запрос в ChatGPT, и пользователю оставалось только согласиться. Выглядело это как признание собственного бессилия, но работало.

В macOS 27 ситуация другая. Siri AI заметно поумнела и почти все вопросы закрывает сама, поэтому автоматическую передачу Apple убрала. ChatGPT теперь отвечает только по прямому запросу, и никаких подсказок «а давайте спросим чат-бот» система больше не показывает.

Есть и второй момент, который наверняка расстроит поклонников OpenAI. В настройках нет переключателя, который делал бы ChatGPT ассистентом по умолчанию. Выбирать его приходится для каждого вопроса отдельно. Логику Apple понять можно: компания вложила в Siri AI огромные силы и хочет, чтобы вы пользовались именно ей. Но если ChatGPT вам привычнее, придется запомнить пару приемов.

Как включить расширение ChatGPT в macOS 27

Прежде чем спрашивать ChatGPT, его нужно подключить. Без этого пункт с чат-ботом просто не появится в меню. Обратите внимание, что проходить весь путь придется в английском интерфейсе macOS. Если переключиться обратно на русский язык, то Siri AI пропадет, а вместе с ней и возможность добавить расширение ChatGPT. Делается все в системных настройках:

Откройте «System Settings». Выберите Siri в боковом меню. В блоке «Extension» нажмите ChatGPT. Включите тумблер «Use Extension». Решите, входить ли в аккаунт ChatGPT.

Последний шаг важнее, чем кажется. Если войти в аккаунт, все ваши запросы будут сохраняться в истории чатов ChatGPT, а к ним применяются правила конфиденциальности OpenAI. Зато переписку потом можно продолжить в приложении или браузере. Без входа в аккаунт OpenAI не получает ничего, что связано с вашим Apple ID, и не может хранить ваши запросы. Для разовых вопросов этого вполне достаточно.

Учтите, что расширение работает только там, где доступен сам сервис ChatGPT, а у Siri AI есть собственные ограничения по языкам и регионам. Если пункта ChatGPT в настройках Siri у вас нет, причина скорее всего именно в этом. Не нашли нужные настройки? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Как спросить ChatGPT через «Поиск или вопрос»

В macOS 27 Siri AI переехала в строку поиска. То, что раньше называлось Spotlight, теперь называется «Ask» и открывается тем же сочетанием клавиш. Именно здесь проще всего переключиться на ChatGPT:

Нажмите Command + Пробел, чтобы открыть строку «Ask». Кликните по полю правой кнопкой мыши или с зажатой клавишей Control. Выберите «Ask» — «ChatGPT». Введите вопрос и нажмите Enter.

Дальше начинается самое неудобное. Как только ChatGPT ответит, поле вернется к Siri AI. Исключение одно: если чат-бот задал вам уточняющий вопрос, диалог с ним продолжится. Во всех остальных случаях для следующего запроса к ChatGPT снова придется открывать контекстное меню и выбирать его вручную.

На практике это значит, что длинную беседу с ChatGPT через строку поиска вести неудобно. Для разового вопроса вроде «переведи этот абзац» или «объясни формулу в Excel» способ подходит отлично. А вот если вы собираетесь полчаса обсуждать план поездки, проще открыть отдельное приложение ChatGPT для Mac.

Голосом тоже можно: достаточно назвать чат-бот

Есть и способ без мыши. Начните запрос к Siri со слов «ask ChatGPT», и он уйдет напрямую к чат-боту OpenAI. Та же фраза работает, если напечатать ее в поле «Ask». По сути это самый быстрый вариант: не нужно ни кликать правой кнопкой, ни искать пункт в меню. Но помните, что голосом Siri AI русский язык не понимает. Даже для переключения на ChatGPT.

Чтобы было проще выбрать, я собрал все три способа в одну сводку. Разница между ними не в качестве ответа, ведь отвечает везде один и тот же ChatGPT, а в том, насколько удобно его вызывать в конкретной ситуации.

Способ Когда удобен Меню «Ask» в строке поиска Когда не хочется добавлять к вопросу лишние слова Фраза «ask ChatGPT» в строке поиска Когда работаете с клавиатурой и не хотите тянуться к мыши Фраза «ask ChatGPT» голосом Когда руки заняты или вы далеко от Mac

Если вы работаете за Mac с клавиатурой, быстрее всего набирать фразу прямо в строке поиска. Контекстное меню пригодится, когда не хочется загромождать сам вопрос. А голос удобен, когда руки заняты. Перед тем как привыкать к любому варианту, проверьте, включено ли расширение: без него ни один способ не сработает.

На iPhone переключатель есть, а на Mac пока нет

Владельцы iPhone в этом плане оказались в чуть более выгодном положении. В iOS 27 у Siri появилось отдельное приложение, и там можно переключиться с Siri AI на ChatGPT прямо во время разговора, не закрывая окно. Но и там есть подвох: после повторного запуска приложение снова возвращается к Siri.

То есть логика у Apple одна на всех платформах. Siri AI остается главным ассистентом, а ChatGPT выступает гостем, которого можно пригласить на один вопрос. Закрепить его по умолчанию нельзя ни на iPhone, ни на Mac. Возможно, это изменится в одном из следующих обновлений, но пока никаких намеков на такую настройку нет.

Сама по себе такая схема не так уж плоха. Siri AI имеет доступ к вашим данным и умеет управлять системой, а ChatGPT хорош в общих вопросах и работе с текстом. Разделение ролей выглядит разумно, просто переключаться пока приходится слишком часто. Кстати, если к Mac нужны недорогие аксессуары вроде подставки или USB-хаба, загляните в наш «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там собраны интересные находки с AliExpress.

Claude на подходе, но пока только в коде

ChatGPT остается единственным сторонним чат-ботом в macOS 27 Golden Gate. Но это, похоже, ненадолго. Еще в середине сентября исследователь под ником pdfu нашел в коде iOS 27 и macOS 27 скрытый механизм, который позволяет подключать к Siri другие модели. На его видео в меню «Ask» появляется Claude от Anthropic, ровно в том же месте, где сейчас стоит ChatGPT.

Судя по найденному коду, сторонний чат-бот не заменит Siri AI целиком. Если запрос требует действий в системе, например поставить будильник, Claude передаст его обратно Siri AI. То есть доступ к личным данным и управлению устройством останется у ассистента Apple. Для пользователей это скорее плюс: можно выбрать любимую модель для разговоров и не отдавать ей лишнего.

Когда Apple откроет выбор ИИ-провайдеров, пока неизвестно. Официально компания об этом ничего не говорила, а в финальной версии macOS 27 Claude в меню нет. Хотите первыми узнать, когда это случится? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, мы обязательно расскажем.

Пока же схема простая. Если вам хватает Siri AI, ничего настраивать не нужно. Если ChatGPT привычнее для каких-то задач, один раз включите расширение и запомните фразу «ask ChatGPT». Это самый короткий путь к чат-боту OpenAI на Mac, пока Apple не даст закрепить его по умолчанию.