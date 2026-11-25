Я очень долго ждал выхода GTA VI и был уверен, что на PS5 Pro смогу просто запустить игру и получать удовольствие. Однако довольно быстро выяснилось, что даже на самой мощной консоли Sony есть вещи, которые могут испортить впечатление от новинки Rockstar. Причем дело совершенно не в производительности. Некоторые настройки управления, камеры и изображения по умолчанию оказались для меня не самыми удобными. Вместо того чтобы самостоятельно экспериментировать с десятками параметров, я решил обратиться за помощью к ChatGPT.



Я попросил ChatGPT объяснить каждый ползунок

Я прекрасно понимаю людей, которые после покупки новой игры сразу же запускают сюжетную кампанию и даже не заглядывают в настройки. Сам зачастую поступаю точно так же. Однако в случае с GTA VI очень быстро выяснилось, что разработчики Rockstar предусмотрели огромное количество параметров, с помощью которых можно серьезно изменить впечатления от игры. Причем разобраться в назначении некоторых из них без дополнительных пояснений достаточно сложно.

Поэтому я решил настроить GTA VI через ChatGPT. Вместо того чтобы просить нейросеть найти лучшие настройки в интернете, мы стали последовательно разбирать отдельные параметры. Мне было важно понимать, что именно изменится после перемещения очередного ползунка или переключения тумблера. В конце концов, то, что удобно одному игроку, может совершенно не понравиться другому.

В первую очередь я хотел решить несколько задач:

сделать управление персонажем более отзывчивым;

избавиться от необходимости постоянно нажимать на кнопки для бега;

сделать вождение автомобилей более комфортным;

убрать лишние движения камеры и визуальные эффекты;

получить максимум от возможностей PS5 Pro и телевизора;

сделать интерфейс игры более информативным.

В результате мы разобрали 85 различных настроек, которые относятся как непосредственно к GTA VI, так и к самой консоли Sony. Что особенно удобно, ChatGPT не просто выдал мне список значений, а объяснил, за что отвечает каждый параметр. Благодаря этому при необходимости я могу самостоятельно скорректировать настройки, а не слепо копировать рекомендации других игроков из интернета.

Чтобы побежать, теперь достаточно отклонить стик

Одной из первых вещей, которую я изменил по рекомендации ChatGPT, стали мертвые зоны стиков DualSense. По сути, этот параметр определяет, насколько сильно необходимо отклонить аналоговый стик, чтобы игра начала реагировать на ваши действия. Чем больше мертвая зона, тем сильнее нужно двигать стиком. Особенно хорошо это ощущается при небольших поворотах камеры и точном прицеливании.

В итоге я установил мертвые зоны стиков на две единицы. Однако здесь многое зависит от состояния вашего геймпада. Если стики уже начали дрейфовать и персонаж или камера двигаются самостоятельно, значение придется немного увеличить. Если из-за дрейфа вы уже присматриваете новый геймпад, предложения по DualSense можно поискать в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Остальные настройки управления у меня выглядят следующим образом:

схема управления — Default;

действие при нажатии на тачпад — карта;

чувствительность горизонтального обзора — 6;

чувствительность вертикального обзора — 5;

чувствительность прицеливания по обеим осям — 5;

ускорение обзора и прицеливания — 7;

кривая отклика прицеливания — Standard;

мертвые зоны левого и правого стиков — 2;

интенсивность вибрации — 10;

сопротивление и вибрация адаптивных триггеров — включены.

Но больше всего мне понравилась возможность изменить скорость передвижения персонажа. Для обычного перемещения я выбрал Jog 3/4, а для боя — Run 3/3. Теперь достаточно до конца отклонить левый стик, чтобы персонаж побежал в комфортном темпе. Дополнительно нажимать на него приходится только тогда, когда действительно необходимо ускориться. Казалось бы, мелочь, но за несколько часов игры разница ощущается очень хорошо.

Еще одна классная настройка, на которую я обратил внимание благодаря ChatGPT, — адаптивный ограничитель скорости. При его включении достаточно нажать R2 до точки сопротивления, чтобы автомобиль двигался в спокойном темпе. Нужно резко ускориться? Просто продавливаете курок до конца. Особенно удобно пользоваться этой функцией, когда хочется спокойно покататься по Вайс-Сити, а не устраивать гонки на каждом перекрестке.

Для стрельбы я выбрал частичное автоматическое наведение, максимальную силу помощи прицеливания и включил помощь при стрельбе из автомобиля. А еще активировал быстрое выхватывание оружия и заменил многократные нажатия кнопок в соответствующих игровых сценах на их удерживание. При этом упрощенный бой и уменьшенный урон транспорту оставил выключенными. Делать GTA VI слишком легкой мне все-таки не хотелось.

Камера перестала трястись, и картинка стала спокойнее

Как бы красиво ни выглядела GTA VI, некоторые визуальные эффекты лично мне только мешают. Разработчики Rockstar проделали огромную работу над детализацией окружающего мира, но периодическая тряска камеры, ее покачивание при движении персонажа и сильное размытие изображения не позволяют в полной мере оценить всю эту красоту. К счастью, практически все это можно настроить под себя.

Первым делом я уменьшил размытие в движении (Motion Blur) до двух единиц. Полностью отключать его не стал, так как при невысокой частоте кадров движение камеры без размытия может выглядеть более резким. Здесь ChatGPT предложил мне сравнить несколько значений и выбрать то, которое будет наиболее комфортным именно для моих глаз.

В итоге настройки изображения и камеры у меня получились следующие:

размытие в движении — 2;

интенсивность эффектов состояния персонажа — 2;

интенсивность эффектов попадания и обнаружения — 2;

эффект светошумовых гранат — Dark;

тряска камеры — выключена;

покачивание камеры при движении — 0;

покачивание оружия — выключено;

высота камеры пешком и в транспорте — средняя;

скорость автоматического следования камеры — 10;

задержка следования камеры за автомобилем — 0;

частота кинематографических ракурсов при авариях и убийствах — минимальная;

камера при бездействии персонажа — выключена;

следование камеры за креном самолета — выключено.

После изменения этих параметров картинка становится заметно спокойнее. Особенно мне нравится отсутствие постоянного покачивания камеры. При этом мир GTA VI не становится менее красивым или реалистичным. Просто теперь дополнительные эффекты не так сильно отвлекают от происходящего на экране.

Отдельно мы с ChatGPT разобрали настройки изображения PS5 Pro. Чтобы проверить их, достаточно открыть настройки самой консоли и перейти в раздел «Экран и видео». Вот какие параметры я использую:

разрешение — автоматически;

HDR — включено при поддержке;

VRR — автоматически;

применение VRR к неподдерживаемым играм — выключено;

ALLM — автоматически;

вывод 120 Гц — автоматически.

Что интересно, ChatGPT сразу предупредил меня, что универсальных настроек HDR для всех телевизоров не существует. Поэтому максимальную яркость, уровень черного и яркость белого необходимо подбирать индивидуально под свой экран. Да и включение вывода 120 Гц в настройках консоли само по себе не увеличит частоту кадров в GTA VI. Зато благодаря остальным изменениям игра субъективно ощущается значительно более плавной и отзывчивой. Советы по настройке PS5 под разные телевизоры мы публикуем в нашем Telegram-канале и канале в МАКС.

Все 85 настроек уместились на одной странице

Помимо управления и камеры, мы с ChatGPT немного поработали над интерфейсом GTA VI. Например, я включил постоянную точку в центре экрана, отображение траектории броска гранат и указатели поворотов GPS на всех дорогах. Последняя функция особенно удобна во время поездок по незнакомым районам. Не приходится постоянно переводить взгляд на мини-карту, чтобы не пропустить нужный поворот. Если вы пробовали играть в GTA VI на iPhone, поделитесь в чатах AppleInsider в Telegram или МАКС, что поменяли в интерфейсе для маленького экрана.

Субтитры я включил для всех разговоров, а не только для сюжетных диалогов, выбрал средний размер текста и прозрачный фон. Дополнительно активировал отображение имен говорящих. Ну и, естественно, поменял единицы измерения на привычные нам километры, килограммы и градусы Цельсия, а формат времени сделал 24-часовым. Учитывая количество мелких деталей в мире GTA VI, лишними эти настройки точно не будут.

Чтобы не потерять все изменения и при необходимости быстро восстановить их, я попросил ChatGPT собрать все мои настройки GTA VI для PS5 Pro на отдельном сайте. Нейросеть справилась и с этой задачей. Причем получился не просто огромный список параметров, а вполне удобная страница со следующими возможностями:

85 настроек, разбитых на семь тематических разделов;

поиск по названиям параметров;

английские названия настроек для удобной навигации по меню игры;

русские пояснения к отдельным функциям;

фильтр настроек, которые стоит подбирать индивидуально;

возможность сохранить или распечатать весь список.

Самое интересное, что подобным образом можно настроить практически любую современную игру. Достаточно отправить ChatGPT скриншоты меню настроек, рассказать, на какой консоли и телевизоре вы играете, и объяснить, что именно вас не устраивает. Причем не обязательно ограничиваться общими рекомендациями нейросети. Можно последовательно разбирать каждый параметр, проверять его в игре и возвращаться к обсуждению.

Не могу сказать, что после всех этих манипуляций моя PS5 Pro стала мощнее или GTA VI начала выдавать больше кадров в секунду. Однако благодаря персональным настройкам игры управлять персонажем, ездить на автомобилях и просто исследовать огромный мир Rockstar стало значительно приятнее. И если вы уже купили GTA VI, но вас по какой-то причине раздражает управление или поведение камеры, обязательно попробуйте поэкспериментировать с настройками. Возможно, проблема вовсе не в игре, а в том, как она настроена по умолчанию.