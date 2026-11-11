Какие ИИ-агенты есть в России и какой из них работает с файлами на компьютере

12 августа Сбер показал ГигаАгента, 8 сентября Яндекс открыл Алису AI для бизнеса, а у российского сервиса Енисей ИИ есть программа для компьютера Енисей Агент. За несколько месяцев у российских компаний появилось то, что раньше было только у зарубежных ChatGPT и Claude: ИИ, которому дают не вопрос, а задачу. Он сам ищет, читает, считает и складывает готовое туда, где вы его ждете. Из России оба зарубежных сервиса без VPN не работают и российскую карту не принимают, поэтому вопрос о российском аналоге стоит остро.



Где работает агент, важнее того, насколько он умный

Сравнивать агентов по уму бессмысленно: независимых замеров нет, а цифры производителей проверить нельзя. Полезнее другой вопрос: где агент работает. От этого зависит главное в обычной работе: сможет ли он открыть договор, который лежит у вас в папке «Документы», или его сначала придется куда-то загружать.

Ниже разбор по этому признаку. Сведения взяты со страниц самих компаний и из их объявлений, состояние на ноябрь 2026 года.

Сбер: ГигаАгент работает в облаке и тратит деньги, пока включен

У ГигаЧата есть сайт и приложение для телефона. Программы для Windows или macOS нет, на компьютере им пользуются через браузер.

ГигаАгент устроен иначе. Это самостоятельный помощник: ведет календарь и переписку, работает с документами, готовит отчеты и презентации. Работает он в облаке, его запускают в среде Agents Space от Cloud.ru. Отсюда два следствия. Файлы с вашего компьютера он не видит: все нужное ему придется передать в облако. И облако берет деньги все время, пока агент запущен, поэтому его надо не забыть остановить.

Программа для компьютера у Сбера тоже есть, но она для программистов. В сентябре компания открыла бизнесу GigaCode Desktop, помощника для работы с кодом. Для компаний, которые хотят собрать агента под свои задачи, есть платформа GigaChat Enterprise.

Яндекс: Алиса AI для бизнеса работает внутри Яндекс 360

Обычная Алиса AI работает в Яндекс Браузере, на сайте и в телефоне. В телефоне ей можно поручить бытовое: вызвать такси, собрать корзину продуктов, заказать столик.

Алиса AI для бизнеса работает внутри Яндекс 360 и видит то, что у компании уже лежит в Почте, на Диске, в Календаре, Трекере и Вики. Она создает файлы и презентации, а договоры и таблицы со стороны в нее загружают. Стоит 1 199 ₽ в месяц за сотрудника, новым организациям первые три месяца бесплатно. Если компания давно работает в Яндекс 360, это самый короткий путь. Если документы лежат на компьютерах сотрудников, их придется сначала перенести на Диск.

Своих агентов для поддержки или продаж компании собирают в Yandex AI Studio и подключают к Telegram, Max или сайту. Программистам Яндекс предлагает SourceCraft с дополнениями для VS Code и JetBrains.

Енисей Агент открывает документы прямо в папке

Енисей Агент (Yenisei) от российской компании ООО «Енисей Инференс» устроен наоборот: это программа для компьютера, как у ChatGPT и Claude, и ставится она на macOS, Windows и Linux. В программе открывают папку и пишут задачу словами. Нейросеть читает PDF, Word, Excel и PowerPoint прямо на компьютере, без загрузки куда-либо, а готовые документы, таблицы и PDF сохраняет рядом с исходными.

Кроме папок, в программе есть раздел для почты: он подключает ящики Яндекса, Mail.ru, Gmail и iCloud, разбирает письма и готовит ответы. Задачи можно поставить по расписанию. Вход по почте и коду из письма, оплата в рублях, есть бесплатный тариф. В браузере и на Android работает Енисей Чат, но с папками на компьютере умеет работать только программа.

Программу скачивают с сайта Енисей ИИ. У такого устройства есть цена: на файлы за пределами открытой папки нейросеть каждый раз спрашивает разрешение. И работает программа, только пока включен компьютер.

Все решает то, где лежат ваши документы

Если нужно просто спросить или переписать текст, хватит любого чата: ГигаЧата, Алисы AI или Енисей Чата. Если компания работает в Яндекс 360, логичнее взять Алису AI для бизнеса: она уже видит почту и диск. Если хочется своего агента для клиентов, есть AI Studio и GigaChat Enterprise.

Если же рабочие документы лежат на компьютере и вы хотите, чтобы нейросеть разбирала их там, где они лежат, а не в облаке, из разобранных здесь сервисов это умеет только Енисей Агент. По устройству он ближе всех к ChatGPT и Claude, только работает без VPN и с оплатой в рублях.