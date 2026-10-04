10 секретных кодов для ChatGPT: что писать перед запросом, чтобы нейросеть отвечала лучше

Если вы пользуетесь ChatGPT каждый день, то наверняка замечали, что он слишком вежливый. Хвалит любую идею, отвечает длинными простынями и редко говорит то, что вы на самом деле не хотите слышать. Обычно с этим просто мирятся, хотя поведение нейросети можно поменять заранее, еще до того как она начала отвечать. Для этого есть десять «читерских кодов», которые ставят перед запросом. Звучит как магия, но у трюка есть вполне понятное объяснение и пара ограничений. Ниже разберем, что пишет каждый код, зачем он нужен и как сделать так, чтобы команды срабатывали всегда.



Как работают секретные коды ChatGPT

Схема простая: вводите в строку запроса слово со слешем, и ChatGPT сразу меняет манеру ответа. Мы уже показывали похожий прием, когда сохраняли свое лицо на фото в ChatGPT с помощью короткой пометки в начале запроса. Здесь логика та же, только пометки отвечают за характер текста, а не за картинку.

Начну с того, что удивляет многих. Скрытых команд нет у ChatGPT. OpenAI не делала никакой панели с кодами, которую можно открыть словом со слешем. Нейросеть просто видит понятное английское слово вроде truth или devil и догадывается, чего от нее хотят. Поэтому коды и работают: это сжатая инструкция, которую модель читает так же, как любой другой текст.

Отсюда первый нюанс. Чем однозначнее слово, тем стабильнее результат. С /devil или /nofluff ошибиться сложно, а вот /shrink или /rewire ChatGPT может понять по-своему, если не добавить к ним пару слов пояснения. Хотите узнать о нейросетях еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы регулярно разбираем такие находки.

10 читерских кодов для ChatGPT и что они делают

Все коды пишутся в начале сообщения, а сразу за ними идет обычный вопрос или текст. Например: «/odds мой стартап взлетит?». Вот полный список с пояснением, зачем нужен каждый.

/truth — отключает вежливость. ChatGPT перестает сглаживать углы и говорит, что думает на самом деле. Пригодится, когда нужна честная оценка текста, резюме или бизнес-плана, а не дежурное «отличная идея».

— отключает вежливость. ChatGPT перестает сглаживать углы и говорит, что думает на самом деле. Пригодится, когда нужна честная оценка текста, резюме или бизнес-плана, а не дежурное «отличная идея». /human — ответ приходит так, будто его написал живой человек. Без канцелярита, списков из пяти пунктов и фраз вроде «важно отметить». Удобно, когда нужно подготовить сообщение начальнику, коллеге или в домовой чат.

— ответ приходит так, будто его написал живой человек. Без канцелярита, списков из пяти пунктов и фраз вроде «важно отметить». Удобно, когда нужно подготовить сообщение начальнику, коллеге или в домовой чат. /nofluff — убирает воду и сокращает ответ примерно вдвое. Вместо вступления и выводов остается только суть. Лучше всего подходит для быстрых вопросов, на которые нужен короткий ответ, а не лекция.

— убирает воду и сокращает ответ примерно вдвое. Вместо вступления и выводов остается только суть. Лучше всего подходит для быстрых вопросов, на которые нужен короткий ответ, а не лекция. /devil — ChatGPT перестает соглашаться и атакует вашу идею со всех сторон. Это режим адвоката дьявола: нейросеть ищет слабые места, о которых вы не подумали. Полезно перед запуском проекта, собеседованием или важной встречей.

— ChatGPT перестает соглашаться и атакует вашу идею со всех сторон. Это режим адвоката дьявола: нейросеть ищет слабые места, о которых вы не подумали. Полезно перед запуском проекта, собеседованием или важной встречей. /odds — на любой вопрос ChatGPT называет процент, насколько вероятно, что все получится. Цифра помогает трезво взглянуть на затею и понять, что именно тянет шансы вниз.

— на любой вопрос ChatGPT называет процент, насколько вероятно, что все получится. Цифра помогает трезво взглянуть на затею и понять, что именно тянет шансы вниз. /decode — вставляете договор, пользовательское соглашение или любой мелкий шрифт, и ChatGPT объясняет, что там спрятали. Экономит время, когда текст на десять страниц, а подписать его нужно прямо сейчас.

— вставляете договор, пользовательское соглашение или любой мелкий шрифт, и ChatGPT объясняет, что там спрятали. Экономит время, когда текст на десять страниц, а подписать его нужно прямо сейчас. /simulate — проигрывает ваше решение на пять лет вперед и показывает варианты будущего рядом для сравнения. Пригодится, когда выбираете между двумя путями, например уйти из найма или остаться в компании.

— проигрывает ваше решение на пять лет вперед и показывает варианты будущего рядом для сравнения. Пригодится, когда выбираете между двумя путями, например уйти из найма или остаться в компании. /genius — ChatGPT думает примерно в три раза дольше и выдает более сильный ответ. Имеет смысл для сложных задач: расчетов, планирования, разбора запутанной ситуации.

— ChatGPT думает примерно в три раза дольше и выдает более сильный ответ. Имеет смысл для сложных задач: расчетов, планирования, разбора запутанной ситуации. /shrink — нейросеть превращается в психолога и разбирает, почему вы на самом деле занимаетесь своим делом. Помогает докопаться до мотивации, которая обычно остается под водой, как основная часть айсберга.

— нейросеть превращается в психолога и разбирает, почему вы на самом деле занимаетесь своим делом. Помогает докопаться до мотивации, которая обычно остается под водой, как основная часть айсберга. /rewire — берет все, что ChatGPT о вас знает, и строит распорядок дня, по которому вам стоит жить. Работает тем лучше, чем больше нейросеть успела о вас запомнить в прошлых чатах.

Коды можно комбинировать. Связка /devil и /odds сначала разносит идею, а потом честно оценивает шансы. А /nofluff хорошо дополняет /decode: вместо пересказа договора на две страницы вы получите короткий список подвохов.

Как сделать, чтобы коды срабатывали всегда

Главная проблема таких команд в том, что ChatGPT каждый раз заново гадает, что вы имели в виду. Сегодня /shrink выдаст психологический разбор, а завтра нейросеть решит, что вы просите сократить текст. Чтобы этого не было, расшифровку кодов стоит сохранить в пользовательских инструкциях. Тогда ChatGPT будет помнить их в каждом новом чате.

Порядок действий такой:

Откройте ChatGPT и нажмите на свой профиль. Перейдите в Настройки — Персонализация — Пользовательские инструкции. В приложении на iPhone этот раздел может называться «Настроить ChatGPT». Убедитесь, что переключатель настройки включен. В поле «Как ChatGPT должен отвечать?» перечислите коды с расшифровкой. Например: «Если сообщение начинается с /truth, отвечай прямо и без вежливых оговорок. Если с /nofluff, отвечай коротко и без вступлений». Сохраните изменения и откройте новый чат.

После этого коды превращаются в настоящие горячие клавиши. Можно даже придумать свои: например, /mail для делового письма или /tldr для пересказа длинной статьи в трех предложениях. Если ChatGPT у вас не открывается вовсе, сначала разберитесь, почему ChatGPT не работает в России, иначе до настроек вы просто не доберетесь. Если инструкции не сохраняются или ChatGPT упорно их игнорирует, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разобраться.

Где коды не помогут

Про минусы тоже скажу честно. Часть кодов звучит громче, чем работает на деле, и лучше знать об этом заранее.

Код /truth делает ответ прямее, но не спасает от выдумок. Нейросеть все так же может уверенно ошибаться в фактах, просто теперь она ошибается без вежливых оговорок. Цифры, даты и цены после такого ответа все равно стоит проверять.

С /odds похожая история. Процент выглядит солидно, но это оценка самой модели, а не расчет по реальной статистике. Воспринимайте его как повод подумать, а не как прогноз. Спрашивать «23% или 30%» бессмысленно, важнее, какие причины ChatGPT назвал.

/genius тоже не включает какой-то секретный режим. Нейросеть просто расписывает рассуждения подробнее. Если нужен действительно глубокий разбор, надежнее выбрать модель с режимом размышлений в меню ChatGPT, а код поставить уже поверх нее.

/rewire без памяти почти бесполезен. Если вы отключили запоминание или пользуетесь ChatGPT пару дней, распорядок получится шаблонным. А /decode не заменит юриста: подозрительные пункты он подсветит, но решение по серьезному договору лучше принимать после консультации.

Какие коды стоит оставить себе

Если сохранить все десять, половиной вы скорее всего не будете пользоваться. Мне кажется, на каждый день хватит трех: /nofluff для быстрых вопросов, /human для сообщений и /devil для проверки собственных идей. Именно они сильнее всего меняют ответ, и их смысл ChatGPT понимает без расшифровки.

/decode пригодится реже, но в нужный момент сэкономит час. Особенно при покупке техники с рук или заказе из-за рубежа, где условия возврата и гарантии часто спрятаны мелким шрифтом. Кстати, если планируете обновить чехол, кабель или зарядку, проверенные недорогие варианты мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Остальные коды, вроде /simulate и /shrink, скорее развлечение на вечер. Интересно посмотреть, что нейросеть скажет о вашей мотивации, но жизненные решения на этом лучше не строить.

Так стоит ли пользоваться секретными кодами ChatGPT? Да, если относиться к ним как к сокращениям, а не к волшебным словам. Пять минут в настройках, и нейросеть начнет отвечать так, как удобно именно вам. А если только начинаете знакомство с ИИ, загляните в нашу подборку идей для новичков в нейросетях.