В 2022 году Netflix и Spotify ушли из России, а ChatGPT официально у нас так и не запустился. Раньше для доступа к этим сервисам многие пользовались VPN. Включать его каждый раз ради пары песен или одного запроса к нейросети было удобно далеко не всем. Теперь на большинстве тарифов МТС можно подключить новую услугу и решить вопрос со входом на иностранные ресурсы раз и навсегда. Это легальная опция, с которой зарубежные сервисы открываются на телефоне без VPN и танцев с бубном.



«Глобальный доступ» вышел за пределы тарифов «ТОП»

В августе МТС запустила «Глобальный доступ» на тарифах «ТОП» и «ТОП+». Тогда мы разобрали первые условия услуги. В ноябре оператор расширил список тарифов. Теперь опция доступна и на большинстве архивных планов. Если вы давно пользуетесь одним номером и сохранили старый пакет, менять его ради услуги, скорее всего, не придется.

«Глобальный доступ» можно назвать легальной альтернативой VPN для конкретной задачи. МТС дает доступ к зарубежным площадкам, которые недоступны в России по правилам самих площадок и разрешены в стране. Оператор использует запатентованную технологию на стороне своей сети. Для владельца айфона это обычная услуга на номере. После подключения можно открыть нужный сайт в Safari или запустить приложение, если оно уже установлено.

Для работы услуги нужен мобильный интернет МТС. Правило одинаковое для iPhone и Android. Можно оформить услугу дома через Wi-Fi, но пользоваться ею получится через сотовую сеть МТС. Даже домашний интернет от того же оператора здесь не поможет.

Изменения тарифов и условий операторов для владельцев iPhone публикуем в каналах в Telegram и в МАКС.

В списке есть ChatGPT, Spotify и еще четыре сервиса

На странице услуги МТС перечисляет шесть зарубежных сервисов. За лето и осень список изменился. На старте в нем были музыка, кино, тренировки и билеты. Теперь оператор отдельно выделяет две нейросети.

ChatGPT и Claude подходят для работы с текстом, файлами и другими задачами.

Spotify и Netflix дают доступ к музыке, фильмам и сериалам с учетом условий вашего аккаунта.

В Strava можно вести журнал тренировок, а в Ticketmaster искать билеты на мероприятия.

МТС обещает пополнять список. Пока проще ориентироваться на эти шесть названий. Если вам нужен ChatGPT для работы, начните с той задачи, ради которой вообще смотрите на услугу. Одно дело увидеть страницу входа, другое дело войти в свой аккаунт и отправить запрос с телефона. Со Spotify похожая история. Запустите трек из своей библиотеки и проверьте, что он воспроизводится через сотовую сеть.

У каждого сервиса свои правила входа, оплаты и доступности функций. Для просмотра Netflix по-прежнему нужна действующая подписка. Условия Spotify Premium и платных планов ChatGPT определяют сами сервисы. В 249 рублей входит доступ через сеть оператора. Платные подписки на зарубежных площадках оплачиваются отдельно.

На айфоне удобно начать с веб-версии нужного сервиса. Например, если ChatGPT еще не установлен, для первой проверки хватит Safari. Так проще понять, работает ли сам сайт, прежде чем разбираться с наличием приложения в вашем App Store. Видеосервис лучше проверять на самом видео. Бывает, что каталог открывается быстро, а сериал то и дело останавливается в дороге, где сигнал слабее.

На айфоне все решает SIM-карта для интернета

Когда в телефоне стоит одна SIM-карта МТС, после подключения услуги достаточно перейти на сотовый интернет. С двумя номерами проверьте, как айфон распределяет звонки и интернет. Номер МТС может стоять первым для звонков, а мобильные данные при этом идут через другого оператора. С виду с телефоном все в порядке, но услуга в таком режиме не заработает.

Оформить «Глобальный доступ» можно в личном кабинете МТС через браузер. Почему-то мне не удалось найти эту услугу поиском в приложении Мой МТС, но на нее можно перейти с сайта компании. Поэтому действуем так:

Перейдите по этой ссылке на страницу услуги Глобальный доступ от МТС. Нажмите «Подключить», и вас перекинет в приложение «Мой МТС». Подтвердите активацию опции на вашем номере. На айфоне откройте «Настройки», затем «Сотовая связь». В разделе «Сотовые данные» выберите номер МТС, если у вас две линии. При одной SIM-карте проверьте, включены ли сотовые данные. Выключите Wi-Fi в «Настройках» и откройте нужный сервис в Safari или в его приложении.

Для первой проверки удобнее отключить Wi-Fi в настройках. Так проще убедиться, что айфон вышел в интернет через сотовую сеть МТС. С номером на eSIM порядок тот же. Если сайт вообще не грузится, проверьте, открывается ли через эту линию любая другая страница. Так сразу станет понятно, есть ли на номере мобильный интернет. Поделиться результатом на своем тарифе можно в наших чатах в Telegram и в МАКС.

Первая неделя бесплатная, дальше 249 рублей в месяц

МТС дает семь дней бесплатно при первом подключении. После этого услуга стоит 249 рублей в месяц. На «ТОП» и «ТОП+» отдельной платы за нее нет. Это можно проверить в карточке услуги перед подтверждением. При ежемесячной плате 249 рублей за 12 платных месяцев набежит 2988 рублей. Если вы пока хотите только попробовать услугу, запишите дату активации. Именно от нее отсчитывается бесплатная неделя.

Из тарифов оператор исключил Membrana, «МТС Junior» и «МТС Junior+». Если «Глобального доступа» нет в личном кабинете, проверьте, какой у вас тариф и что уже подключено на номере. Тем, кто смотрит сериалы с телефона в дороге и ищет компактный внешний аккумулятор, пригодится «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Я бы проверял услугу там, где собираюсь ею пользоваться. Если Spotify нужен по дороге на работу, откройте его по пути. Если ChatGPT нужен пару раз в неделю и обычно вы сидите за домашним Wi-Fi, прикиньте, как часто будете ради него переключаться на сотовую сеть. Отключить опцию можно в «Мой МТС» или в личном кабинете. После отключения можно вернуться в список услуг на номере и проверить, что «Глобальный доступ» исчез из подключенных. Если вы просто вернетесь на Wi-Fi, услуга останется активной и пробная неделя продолжится.