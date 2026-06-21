5 причин, почему я пользуюсь iMessage на iPhone каждый день и советую вам

Кирилл Пироженко

Сегодня немного отдохнем от iOS 27 с ее огромным количеством новых функций и поговорим про iMessage. Несколько лет встроенные «Сообщения» были для меня просто зеленой иконкой, которую я открывал только ради чтения сервисных и рекламных СМС. А в этом году поймал себя на том, что захожу туда чаще остальных мессенджеров, и причины оказались совсем не там, где я их искал.

Реально пользуюсь iMessage и доволен. Фото.

Реально пользуюсь iMessage и доволен

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Работает ли iMessage в России в 2026 году

Начну с главного, потому что для российского пользователя это сейчас решающий аргумент. Пока FaceTime попал под ограничения, а к другим мессенджерам у регуляторов накопились вопросы, iMessage спокойно работает. Я отправляю и получаю сообщения каждый день, и синие пузырьки приходят без задержек.

Работает ли iMessage в России в 2026 году. iMessage все еще работает в России. Фото.

iMessage все еще работает в России

Дело тут не в везении, а в технике. Трафик iMessage идет через те же серверы, что и система пуш-уведомлений Apple Push Notification service. Это значит, что попытка отключить мессенджер ударит сразу по всем уведомлениям на iPhone: перестанут приходить оповещения от банков, доставки, почты и других приложений. Я отдельно разбирал, почему iMessage так просто не отключить, и техника там любопытная.

На практике я не сталкивался ни с одним сбоем по вине самого iMessage за последние месяцы. Бывают точечные истории с активацией после смены SIM-карты или обновления, но это лечится за пару минут, а не означает, что лавочку прикрыли. Для меня это редкий случай, когда можно просто пользоваться и не держать в голове запасной план.

Как пользоваться iMessage без номера телефона

Второй повод, за который я люблю iMessage: номер телефона тут не обязателен. Достаточно войти под своим Apple ID, и вы уже на связи. Сообщения отправляются и приходят на адрес электронной почты, привязанный к учетной записи, а собеседник видит вас по этому адресу.

Это удобно сразу в нескольких сценариях. У меня есть iPad без сотового модуля и Mac, и на этом же аккаунте удобно писать в iMessage с iPad, даже если там нет симки. Если вы поменяли номер или временно сидите без связи, переписка не обрывается. А еще это маленький плюс к приватности: не всем собеседникам нужно знать ваш реальный номер.

Если хотите полностью отвязать номер и оставить только Apple ID, делается это так:

Как пользоваться iMessage без номера телефона. Просто снимите галочку с номера и переписывайтесь с email. Фото.

Просто снимите галочку с номера и переписывайтесь с email

  1. Откройте «Настройки» и пролистайте вниз до раздела «Приложения».
  2. Выберите «Сообщения» и убедитесь, что переключатель iMessage включен.
  3. Нажмите «Отправка и прием».
  4. В блоке «Вы можете получать iMessage на» снимите галочку с номера телефона, оставив отмеченным только адрес Apple ID.
  5. В блоке «Начинать новые переписки с» выберите ваш адрес Apple ID, чтобы новые чаты уходили именно с него.

После этого iMessage будет работать чисто по учетной записи. Захотите вернуть номер, просто поставьте галочку обратно.

Расшифровка голосовых сообщений в iMessage

Я из тех людей, кто не любит слушать голосовые. Когда мне присылают войс на минуту, а рядом шумно или неудобно включать звук, спасает расшифровка голосовых сообщений. И вот здесь iMessage обходит многих конкурентов.

Расшифровка голосовых сообщений в iMessage. Моя любимая функция iMessage. Терпеть не могу войсы. Фото.

Моя любимая функция iMessage. Терпеть не могу войсы

Текстовая версия голосового появляется автоматически прямо под аудиодорожкой, причем бесплатно. Не нужна подписка, не нужно ничего пересылать в сторонние боты, не нужно копировать. iPhone сам распознает речь и показывает текст в окне чата. Распознавание идет силами самого устройства, так что за приватность можно не переживать, хотя историю про взлом iPhone через iMessage я тоже разбирал.

Сравните с соседями. В Telegram расшифровка спрятана в платный Premium. В WhatsApp хоть и работает, но как-то куцо. А в iMessage все работает из коробки и ничего не стоит. Для меня это та функция, которой я пользуюсь буквально каждый день и которую замечаешь только тогда, когда ее вдруг нет.

Как изменить фон чата в iMessage

Раньше я бы и не подумал, что фон чата может что-то менять. А оказалось, мелочь, но приятная. В свежих версиях системы Apple добавила фоны для отдельных чатов, и тут iMessage наконец догнал Telegram.

Как изменить фон чата в iMessage. Чат можно оформить как вам надо. Я, например, повторил фон из Телеграма. Фото.

Чат можно оформить как вам надо. Я, например, повторил фон из Телеграма

Можно выбрать готовую картинку из подборки Apple, поставить любую свою фотографию или сгенерировать оформление. Удобство в том, что фон видят все участники переписки, а не только вы. Оформление подтягивается на всех ваших устройствах, а если на компьютере что-то не синхронизировалось, посмотрите, что делать, если не получается войти в iMessage на Mac.

Я ставлю разные картинки на разные чаты и теперь даже краем глаза понимаю, куда попал: рабочая переписка, семейная или с друзьями. Глаз цепляется за фон быстрее, чем за имя сверху. Это не единственное, что подвезли в обновлении, но именно фоны для чатов сделали мессенджер живее.

Как работает резервная отправка SMS на iPhone

Последняя причина выручает в самый неподходящий момент. Представьте: вы в метро, в лифте или за городом, где сеть еле дышит. Сообщение нужно отправить срочно, а интернета нет. В большинстве мессенджеров текст просто повиснет с пометкой «отправляется».

Как работает резервная отправка SMS на iPhone. При желании сообщение можно пропихнуть руками этой кнопкой. Фото.

При желании сообщение можно пропихнуть руками этой кнопкой

В iMessage все иначе. Если в нужный момент нет подключения к интернету, система отправит ваше сообщение обычной SMS, и вам не нужно ничего делать руками. Пузырек просто станет зеленым, а собеседник получит текст по сотовой сети. Никаких «не доставлено», никакого ручного переключения.

Чтобы функция работала, проверьте один переключатель. Откройте «Настройки», зайдите в «Приложения», выберите «Сообщения» и включите тумблер «Отправлять как SMS». После этого iMessage всегда будет иметь запасной канал. Хотите узнать про скрытые возможности iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Стоит ли переходить на iMessage

Если коротко: я не призываю удалять привычные мессенджеры, но держать iMessage основным для переписки между владельцами iPhone точно имеет смысл. Он не заблокирован и стабильно работает в России, живет без номера на одном Apple ID, бесплатно расшифровывает голосовые прямо в чате, дает оформлять переписки фонами и сам подстраховывает вас по SMS. Пять простых вещей, каждая из которых экономит время или нервы.

Попробуйте недельку держать «Сообщения» под рукой как основной мессенджер с друзьями на айфонах, и многое из перечисленного вы оцените сами. А если не получится найти нужные настройки или появятся вопросы, пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

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