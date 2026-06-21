5 причин, почему я пользуюсь iMessage на iPhone каждый день и советую вам

Сегодня немного отдохнем от iOS 27 с ее огромным количеством новых функций и поговорим про iMessage. Несколько лет встроенные «Сообщения» были для меня просто зеленой иконкой, которую я открывал только ради чтения сервисных и рекламных СМС. А в этом году поймал себя на том, что захожу туда чаще остальных мессенджеров, и причины оказались совсем не там, где я их искал.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Работает ли iMessage в России в 2026 году

Начну с главного, потому что для российского пользователя это сейчас решающий аргумент. Пока FaceTime попал под ограничения, а к другим мессенджерам у регуляторов накопились вопросы, iMessage спокойно работает. Я отправляю и получаю сообщения каждый день, и синие пузырьки приходят без задержек.

Дело тут не в везении, а в технике. Трафик iMessage идет через те же серверы, что и система пуш-уведомлений Apple Push Notification service. Это значит, что попытка отключить мессенджер ударит сразу по всем уведомлениям на iPhone: перестанут приходить оповещения от банков, доставки, почты и других приложений. Я отдельно разбирал, почему iMessage так просто не отключить, и техника там любопытная.

На практике я не сталкивался ни с одним сбоем по вине самого iMessage за последние месяцы. Бывают точечные истории с активацией после смены SIM-карты или обновления, но это лечится за пару минут, а не означает, что лавочку прикрыли. Для меня это редкий случай, когда можно просто пользоваться и не держать в голове запасной план.

Как пользоваться iMessage без номера телефона

Второй повод, за который я люблю iMessage: номер телефона тут не обязателен. Достаточно войти под своим Apple ID, и вы уже на связи. Сообщения отправляются и приходят на адрес электронной почты, привязанный к учетной записи, а собеседник видит вас по этому адресу.

Это удобно сразу в нескольких сценариях. У меня есть iPad без сотового модуля и Mac, и на этом же аккаунте удобно писать в iMessage с iPad, даже если там нет симки. Если вы поменяли номер или временно сидите без связи, переписка не обрывается. А еще это маленький плюс к приватности: не всем собеседникам нужно знать ваш реальный номер.

Если хотите полностью отвязать номер и оставить только Apple ID, делается это так:

Откройте «Настройки» и пролистайте вниз до раздела «Приложения». Выберите «Сообщения» и убедитесь, что переключатель iMessage включен. Нажмите «Отправка и прием». В блоке «Вы можете получать iMessage на» снимите галочку с номера телефона, оставив отмеченным только адрес Apple ID. В блоке «Начинать новые переписки с» выберите ваш адрес Apple ID, чтобы новые чаты уходили именно с него.

После этого iMessage будет работать чисто по учетной записи. Захотите вернуть номер, просто поставьте галочку обратно.

Расшифровка голосовых сообщений в iMessage

Я из тех людей, кто не любит слушать голосовые. Когда мне присылают войс на минуту, а рядом шумно или неудобно включать звук, спасает расшифровка голосовых сообщений. И вот здесь iMessage обходит многих конкурентов.

Текстовая версия голосового появляется автоматически прямо под аудиодорожкой, причем бесплатно. Не нужна подписка, не нужно ничего пересылать в сторонние боты, не нужно копировать. iPhone сам распознает речь и показывает текст в окне чата. Распознавание идет силами самого устройства, так что за приватность можно не переживать, хотя историю про взлом iPhone через iMessage я тоже разбирал.

Сравните с соседями. В Telegram расшифровка спрятана в платный Premium. В WhatsApp хоть и работает, но как-то куцо. А в iMessage все работает из коробки и ничего не стоит. Для меня это та функция, которой я пользуюсь буквально каждый день и которую замечаешь только тогда, когда ее вдруг нет.

Как изменить фон чата в iMessage

Раньше я бы и не подумал, что фон чата может что-то менять. А оказалось, мелочь, но приятная. В свежих версиях системы Apple добавила фоны для отдельных чатов, и тут iMessage наконец догнал Telegram.

Можно выбрать готовую картинку из подборки Apple, поставить любую свою фотографию или сгенерировать оформление. Удобство в том, что фон видят все участники переписки, а не только вы. Оформление подтягивается на всех ваших устройствах, а если на компьютере что-то не синхронизировалось, посмотрите, что делать, если не получается войти в iMessage на Mac.

Я ставлю разные картинки на разные чаты и теперь даже краем глаза понимаю, куда попал: рабочая переписка, семейная или с друзьями. Глаз цепляется за фон быстрее, чем за имя сверху. Это не единственное, что подвезли в обновлении, но именно фоны для чатов сделали мессенджер живее.

Как работает резервная отправка SMS на iPhone

Последняя причина выручает в самый неподходящий момент. Представьте: вы в метро, в лифте или за городом, где сеть еле дышит. Сообщение нужно отправить срочно, а интернета нет. В большинстве мессенджеров текст просто повиснет с пометкой «отправляется».

В iMessage все иначе. Если в нужный момент нет подключения к интернету, система отправит ваше сообщение обычной SMS, и вам не нужно ничего делать руками. Пузырек просто станет зеленым, а собеседник получит текст по сотовой сети. Никаких «не доставлено», никакого ручного переключения.

Чтобы функция работала, проверьте один переключатель. Откройте «Настройки», зайдите в «Приложения», выберите «Сообщения» и включите тумблер «Отправлять как SMS». После этого iMessage всегда будет иметь запасной канал. Хотите узнать про скрытые возможности iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Стоит ли переходить на iMessage

Если коротко: я не призываю удалять привычные мессенджеры, но держать iMessage основным для переписки между владельцами iPhone точно имеет смысл. Он не заблокирован и стабильно работает в России, живет без номера на одном Apple ID, бесплатно расшифровывает голосовые прямо в чате, дает оформлять переписки фонами и сам подстраховывает вас по SMS. Пять простых вещей, каждая из которых экономит время или нервы.

Попробуйте недельку держать «Сообщения» под рукой как основной мессенджер с друзьями на айфонах, и многое из перечисленного вы оцените сами. А если не получится найти нужные настройки или появятся вопросы, пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.