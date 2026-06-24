Как обойти лист ожидания новой Siri AI в iOS 27

Новая Siri в iOS 27 оказалась той самой фишкой, ради которой народ массово ставит себе сырую бету. Только вот незадача: даже после установки апдейта голосовой ассистент с искусственным интеллектом включается не у всех и не сразу. Как включить новую Siri мы уже подробно вам рассказывали, но сразу после обновления вас ждёт лист ожидания. Сидеть в очереди можно как пару часов, так и пару недель. Энтузиасты уже нашли несколько способов проскочить мимо очереди: один из старых только что перестал работать, зато появился новый, который выглядит даже удобнее предыдущего.



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Я уже неделю гоняю iOS 27 на своём iPhone 16 Plus, так что тема для меня живая и понятная. Сразу скажу: всё, что ниже, относится к девелоперской бете. Если вы не готовы к вылетам, греющемуся корпусу и просадке автономности, лучше дождитесь финального релиза осенью. А если готовы, давайте разбираться, как заполучить умную Siri пораньше.

Лист ожидания Siri AI: сколько ждать доступа

На WWDC 2026 Apple показала фактически новую Siri. Это уже не помощник для будильников и погоды, а полноценный разговорный ассистент: он понимает контекст, видит, что у вас на экране, умеет лазить по вашим сообщениям, письмам и фото, выполняет действия сразу в нескольких приложениях. По сути Apple перебрала Siri вокруг трёх вещей: понять запрос, понять, что лежит у вас на устройстве, и сделать что-то полезное, а не просто выдать ссылку на поиск.

Проблема в том, что одного обновления до iOS 27 мало. После установки беты нужно зайти в Настройки и нажать «Попробовать новую Siri», после чего вас ставят в лист ожидания. Дальше остаётся только ждать уведомления в духе «мы вам сообщим». Кому-то доступ падает через десять минут, кто-то ждёт больше недели без всякой логики.

Лист ожидания тут не про то, что ваш айфон не тянет функцию. Это банальный ограничитель нагрузки на серверы: Apple постепенно наращивает мощности Private Cloud Compute и пускает новых пользователей порциями, обычно раз в неделю. Заодно держите в голове базовые требования. Новая Siri работает только на iPhone 15 Pro и новее, и только на английском языке, а в Евросоюзе на iPhone и iPad её пока нет из-за DMA. Подробно о том, какие устройства получат новую Siri, мы разбирали в отдельном материале.

Почему обход очереди Siri через Терминал перестал работать

Первым обходом, который разлетелся по сети, был трюк для Mac. Народ открывал Терминал на macOS 27 Golden Gate и вставлял команду, которая мгновенно снимала ограничение и включала новую Siri. Самое вкусное: после этого ассистент активировался не только на самом маке, но и на любом iPhone и iPad с тем же Apple ID. То есть один компьютер открывал доступ сразу на всех устройствах.

Так вот, этот номер больше не проходит. Со второй девелоперской бетой macOS 27 команда перестала работать. Люди жалуются, что свежий апдейт просто выкидывает их обратно в очередь с надписью «вы в листе ожидания», и повторный прогон процедуры ничего не даёт. Если вы успели включить Siri этим способом раньше, после обновления доступ у вас отзовут. Так что вставлять команду сейчас бессмысленно, только время потеряете.

Кстати, был ещё хитрый способ через многократное переключение тумблера Siri в настройках: вырубить ассистента на всех устройствах кроме основного айфона, потом несколько раз подряд выключить и включить его, перезапуская приложение «Настройки». У части людей это убирало сообщение об очереди. Способ рабочий, но капризный, и срабатывает не у всех. Не смогли повторить или что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Как отправить отзыв в Image Playground на iPhone

А теперь самое интересное. Пользователи Reddit раскопали обход, который выглядит логичнее всех предыдущих, и он, по идее, протаскивает вас через очередь сразу на всех устройствах, а не только на маке. Суть в том, что Apple ищет тестировщиков, которые присылают полезные отзывы, поэтому активным фидбекером она якобы открывает доступ быстрее. Алгоритм простой:

Обновитесь до iOS 27 и убедитесь, что на экране появилось приложение Image Playground. Сгенерируйте несколько картинок в Image Playground. После генерации нажмите кнопку (…) в правом верхнем углу и выберите пункт «Report a Concern». Отправьте осмысленный отзыв и повторите это несколько раз. Зайдите в Настройки и проверьте, не предложили ли вам новую Siri.

Маленький лайфхак для отзыва: задавайте Image Playground промпт, где должен появиться текст, например фото газеты или книжной страницы. Нейросеть почти наверняка налажает с буквами, и у вас будет честный повод нажать «Что-то не так» и описать реальную проблему. Отзыв получится содержательным, а не пустым.

Дальше та же логика распространяется и на другие функции Apple Intelligence. Ищите кнопку «Ещё» в разных местах системы и отправляйте фидбек везде, где это уместно. Чем больше адекватных отзывов, тем выше шанс, что Apple переведёт вас в число активных тестировщиков и откроет умную Siri досрочно.

Это, естественно, не гарантия стопроцентного прохождения очереди, способ держится на отчётах с Reddit, а не на официальном подтверждении Apple. Но попробовать точно стоит, терять-то нечего. Кстати, пока вы стоите в очереди, можно глянуть подборку функций iOS 27 полезнее новой Siri, там есть что потестировать прямо сейчас.

Добавлю ещё пару трезвых мыслей. Очередь существует не просто так: обходя её, вы лезете на серверы Apple до того, как компания выделила под ваш аккаунт мощности. Плюс не забывайте, что вся новая Siri сейчас англоязычная, так что русский интерфейс и голосовые команды на русском придётся отложить до лучших времён. Хотите первыми узнавать про такие находки? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там я регулярно выкладываю подобные лайфхаки первым.