Как откатить iPad с iPadOS 27 на iPadOS 26

iPadOS 27 приехала, и вместе с новыми функциями к части пользователей вернулись старые беды: планшет греется, батарея тает к обеду, а нужное приложение то и дело вылетает. Хорошая новость в том, что откатиться на привычную iPadOS 26 пока реально. Плохая в том, что окно для этого Apple держит открытым недолго. Ниже разберу, от чего вообще зависит возможность вернуться назад, что важно сделать до старта и как проходит сам откат двумя разными путями.



Откатить iPad на iPadOS 26 еще можно, но окно закроется

Возможность отката упирается в одну вещь — подпись Apple. Компания разрешает ставить только те версии iPadOS, которые ее серверы подписывают прямо сейчас. Пока iPadOS 26 подписана, вернуться на нее можно. Как только подпись закроют, ни один способ уже не поможет. Про то, как откатить iPhone на iOS 26, мы рассказывали ранее — на iPad логика ровно та же, отличаются только мелкие детали.

Первая публичная версия крупной iPadOS редко выходит вылизанной. Часть фоновых процессов работает вразнос, оптимизация под конкретные модели догоняет систему уже с обновлениями, и на старых планшетах это заметно сильнее. Так везет не всем, но жалоб хватает, и желание вернуться назад вполне понятное.

Проще всего проверить статус для своей модели на сервисе ipsw.me. Открываете сайт, выбираете в списке свой iPad и смотрите на версии прошивок. Те, что подсвечены зеленым, Apple еще пускает на устройства — именно их и берем для отката. Серые версии уже закрыты, с ними ничего не выйдет.

Есть и отдельный нюанс с данными. Копию, снятую уже на iPadOS 27, на iPadOS 26 восстановить не получится: система не принимает бэкапы с более свежей версии. Хотите первыми узнавать, какую версию Apple вот-вот перестанет подписывать? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем каждое обновление.

Что сохранить и проверить до отката

Откат полностью стирает iPad, так что спешить тут не стоит. Если новая система изрядно потрепала вам нервы, лишний раз задумайтесь, стоит ли вообще обновлять iPad сразу после релиза — тогда и с откатом возиться не придется. Но если решение принято, пройдитесь по короткому списку.

Сделайте резервную копию. Фото, заметки, документы и переписку выгрузите в iCloud, на компьютер или в стороннюю утилиту, например Tenorshare iCareFone. Убедитесь, что копия снята на iPadOS 26 или раньше. Бэкап с iPadOS 27 на старую систему не встанет. Зарядите планшет минимум до 50 процентов, а лучше держите его на зарядке весь процесс. Подготовьте компьютер с Windows или Mac, рабочий USB-кабель и стабильный интернет. Загляните на ipsw.me и проверьте, что нужная версия iPadOS 26 для вашей модели еще зеленая.

Весь откат вместе с загрузкой прошивки легко занимает под час, так что время скоротать точно будет. Пока планшет качает файл и восстанавливается, можно спокойно полистать подборки скидок в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Ручной откат через Finder или iTunes

Вернуться назад можно двумя путями: вручную через инструменты Apple или через отдельную программу. Первый бесплатный, но требует внимательности, второй проще, зато это сторонний софт. Начнем с ручного.

Ручной откат строится на файле прошивки IPSW. Вы скачиваете его под свою модель и через режим восстановления ставите вместо iPadOS 27. Джейлбрейк и сторонние утилиты не нужны, только официальные программы.

Скачайте прошивку iPadOS 26 для своей модели на ipsw.me. Берите файл строго под конкретный iPad, универсальных прошивок не существует. Подключите планшет к компьютеру кабелем и откройте Finder на Mac, Apple Devices или iTunes на Windows. Зажмите Option на Mac или Shift на Windows и нажмите кнопку «Восстановить iPad…». Укажите скачанный файл .ipsw с iPadOS 26 и подтвердите установку. Дождитесь окончания. Планшет несколько раз перезагрузится, кабель при этом не трогайте.

Этот способ подойдет тем, кто не боится покопаться в файлах и настройках. В целом вариант простой, но у неподготовленного пользователя может вызвать небольшой страх.

Откат iPad через Tenorshare ReiBoot

Если искать IPSW и возиться с iTunes не хочется, есть Tenorshare ReiBoot. Программа сама определяет модель, подбирает доступную прошивку и ведет через откат по шагам, так что вручную искать ничего не придется.

Установите и запустите ReiBoot на Windows или Mac, подключите iPad кабелем и дождитесь, пока программа увидит устройство. Выберите пункт «Обновление/понижение версии iOS», а затем «Понижение системы». Программа предупредит о возможном удалении данных. ReiBoot покажет доступный пакет прошивки iPadOS 26. Сверьте модель и версию, после чего нажмите загрузку. Когда файл скачается, запустите откат. Не отключайте планшет, не закрывайте программу и не выключайте компьютер до конца процесса. Дождитесь уведомления об успешном завершении. iPad перезагрузится сам.

Скачать Tenorshare ReiBoot

Дольше всего качается сама прошивка: ее вес обычно близок к 7-8 ГБ, так что на медленном интернете шаг с загрузкой растянется. Если на экране надолго завис логотип Apple, паниковать рано: финальная распаковка идет уже на самом планшете и иногда занимает несколько минут.

Если откат не пошел и что делать после

Иногда установка обрывается ошибкой. Причины обычно бытовые: слабый кабель, неудачный USB-порт, антивирус на Windows или уже закрытая подпись. Прежде чем нервничать, пробегитесь по списку.

доступна ли нужная версия iPadOS 26 — зеленая ли она на ipsw.me;

стабильно ли интернет-соединение;

исправен ли кабель и не разболтан ли порт;

видит ли компьютер планшет;

хватает ли на диске места под прошивку.

Если после неудачной попытки iPad завис на логотипе Apple или в режиме восстановления, выручит функция восстановления системы в том же ReiBoot. Не получается войти в recovery или установка вылетает раз за разом? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут по вашей ситуации.

Когда планшет вернулся на iPadOS 26, потратьте пару минут на проверку.

Откройте Настройки — Основные — Об этом устройстве и убедитесь, что стоит iPadOS 26. Проверьте основные функции: связь, камеру, приложения. Восстановите данные из копии, снятой на iPadOS 26. Убедитесь, что на месте фото, контакты и заметки. При желании отключите автообновление, чтобы iPadOS 27 не прилетела обратно.

Откат с iPadOS 27 на iPadOS 26 — штука реальная, но с жесткими сроками. Пока Apple подписывает старую версию, выбор за вами. Как только подпись закроют, дверь захлопнется, и вернуть ее не сможет ни Finder, ни ReiBoot. Поэтому если новая система не зашла, не тяните и следите за статусом на ipsw.me. А на будущее простое правило: крупные обновления лучше сначала обкатывать на запасном устройстве.