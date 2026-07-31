Обновил свой iPad до iPadOS 27 и превратил его в Mac

Обновил свой iPad до iPadOS 27 и первым делом пошел смотреть, что стало со строкой меню — той самой, что переехала на планшет прямиком с Mac. В прошлой версии она вечно пряталась, и я про нее постоянно забывал, а теперь она висит сверху постоянно и всерьез поменяла то, как я работаю с планшетом. Если вы уже установили iPadOS 27 по инструкции, эту фишку точно оцените: iPad становится еще ближе к Mac и теперь это заметно невооруженным взглядом.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Какие функции Mac появились в iPadOS 27

Apple много лет подтягивает iPadOS к возможностям Mac. Я пользуюсь планшетами Apple с 2011 года и своими глазами видел, как в систему приезжали то приложение Файлы, то Split View, то нормальные окна с изменяемым размером и поддержка внешних мониторов. С каждым таким обновлением iPad становится ближе к macOS.

При этом Apple не ломает тач-логику планшета, и это для меня важно. Мне как раз нравится, что iPadOS проще настольной системы: я не открываю Терминал, не лезу в Консоль и не настраиваю действия для папок. Все это мне попросту не нужно, а лишняя сложность только мешает. Поэтому я всегда радуюсь, когда с Mac переносят действительно полезные вещи, а не все подряд. Полный разбор мы собрали в отдельном материале про все новые возможности iPadOS 27, и там видно, что в этот раз Apple била точечно.

Плавающие окна и полноценная работа с внешним экраном в свое время стали для меня переломными. А строка меню — следующий такой шаг, который реально экономит время за рабочим днем.

В iPadOS 26 строку меню Apple уже добавила. Работает она как на Mac: сверху появляются привычные разделы Файл, Правка, Вид, Формат и так далее. Вместо того чтобы искать команду по тулбарам, экранам настроек и скрытым менюшкам, я открываю строку меню и сразу нахожу нужную функцию.

Беда была в том, что в iPadOS 26 эта панель по умолчанию прячется. Чтобы ее вызвать, нужно либо свайпнуть вниз от верхнего края, либо подвести указатель к самой кромке экрана. Панель вроде есть, но ее не видно — и я вечно про нее забывал. По сути полезная штука висела мертвым грузом.

В iPadOS 27, которую я гоняю в бете, это поправили. Теперь строка меню не спрятана, а видна наверху всегда. Забыть про нее уже не получится, и это заметно меняет ощущение от всей системы. Вместе с интерфейсом подтянулась и новая умная Siri AI — еще один повод обновиться.

Хотите первыми узнавать про свежие фишки iPadOS и iOS? Подписывайтесь на наши каналы с разбором обновлений в Telegram и МАКС — там мы разбираем все по горячим следам.

Как включить постоянную строку меню на iPad

Настроить постоянную строку меню несложно, и займет это пару минут. Вот что нужно сделать:

Установите на iPad обновление iPadOS 27 — без него новой строки меню в системе просто нет. Откройте настройки и перейдите в раздел «Многозадачность и жесты». Отключите тумблер «Автопоказ и автоскрытие строки меню». Запустите любое приложение и увидите, что строка меню развернута и готова к использованию.

Я сам частичное скрытие не использую и держу строку меню целиком. Когда работаешь, лишний ряд с командами сверху не мешает, а наоборот — все нужное под рукой. Если после настройки что-то пошло не так или нужные пункты никак не находятся, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там точно подскажут.

Преимущества строки меню в iPadOS 27

Главный плюс — больше не нужно искать команды. Раньше iPadOS заставляла меня рыться в тулбарах, всплывающих меню, экранах настроек и долгих нажатиях, лишь бы добраться до одного параметра. Теперь все базовые команды приложения лежат в одном месте наверху, и я открываю их одним движением.

Второй момент — строка меню помогает находить функции, о которых я даже не знал. Я считаю себя опытным пользователем, но у многих приложений есть возможности, спрятанные глубоко в интерфейсе. Достаточно пробежаться по разделам меню, чтобы наткнуться на что-то новое. Так я, например, заново открыл для себя пару приемов в Apple Music из iOS 27.

Есть и третья польза, менее очевидная. Когда на экране открыто несколько плавающих окон, не всегда понятно, какое приложение сейчас активно. А в строке меню слева всегда показано имя активной программы, так что путаницы больше нет. Мелочь, но в плотной работе она заметно бережет нервы.

Отдельно порадуются те, кто скачет между iPad и Mac. Чем больше планшет похож на настольную систему, тем проще переключаться между устройствами. Строка меню в iPadOS 27 — как раз тот случай, когда фича с Mac делает iPad удобнее, ничего при этом не ломая. Мне уже сложно представить, как я работал без нее, и возвращаться назад не хочется.