iPadOS 27 доступна для загрузки: что нового, какие iPad поддерживают и стоит ли обновлять планшет

Осень принесла не только новые Айфоны: одновременно с iOS 27 вышла и iPadOS 27, и планшеты по всему миру уже получают обновление. В этот раз Apple сделала ставку на новый Siri с искусственным интеллектом, приблизила интерфейс к компьютерному и заметно ускорила систему, в том числе на возрастных планшетах. Ниже собрали всё, что важно знать перед установкой: свежие функции, список совместимых моделей, поведение батареи и порядок обновления. И, конечно, ответим, стоит ли спешить с переходом прямо сегодня.



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Главное обновление: Siri с искусственным интеллектом

Ставка года у Apple одна: переработанный Siri стал сердцем обновления. Ассистент теперь опирается на Apple Intelligence и собственные модели компании, а для сложных запросов подключает Gemini от Google. Включить его помогает наша отдельная инструкция по запуску умной Siri AI.

На деле помощник держит контекст беседы, ищет ответы в интернете и выдаёт связный результат вместо сухой справки. Правда, самые продвинутые сценарии работают только на планшетах с чипом M4 и памятью от 12 ГБ, так что счастье достанется не всем.

Что ещё нового в обновлении

Помимо Siri, обновление принесло десятки правок. Самое полезное для планшета:

Расширенный Apple Intelligence и визуальный интеллект, который подсказывает по тому, что показано на экране планшета.

Safari сам раскладывает вкладки, закладки и список для чтения по темам.

В «Фото» появились генеративные инструменты: улучшенный «Ластик», смена ракурса кадра и достройка картинки по краям.

Общие альбомы iCloud получили обмен в полном разрешении и доступ для гостей с Android и Windows.

Перенос файлов на внешний накопитель ускорился, по словам Apple, до пяти раз.

Обновлённый слайдер Liquid Glass и более строгий родительский контроль.

В общем, планшет будет не узнать, особенно, если на iPadOS 26 так и не решились перейти. Поделиться своими впечатлениями от обновления можете в нашем чате в Телеграм или МАКС — будем рады вашим отзывам!

Как iPad стал похож на Mac

Отдельно стоит выделить то, чего нет у Айфонов. В строке состояния теперь видно имя открытого приложения, а по нажатию на него раскрывается полноценная строка меню, как на компьютере. Её можно закрепить, чтобы была всегда под рукой. Заодно приложения для Айфона, адаптированные под планшет, спокойно меняют размер окна.

Мы показали на практике, как сделать iPad похожим на Mac, и после пары настроек планшет ощущается почти как ноутбук. Работать становится заметно удобнее, особенно с подключённой клавиатурой. Вот вам и повод наконец ей обзавестись!

Чехол-клавиатура для iPad

Как и на Айфонах, не всё доехало к релизу. Недавно мы узнали, что две опции отложили: подсказки в «Сообщениях» на основе переписки и автоматическую замену скомпрометированных паролей в одно касание. В бете они были, но к старту их убрали. Apple отметила задержку и на странице iPadOS 27. Скорее всего, функции вернут ближе к версии 27.1, так что переживать не о чем.

Что стало быстрее и стабильнее

Крупные обновления полезны не только новинками. iPadOS 27 приводит в порядок систему: обновлённый планировщик задач распределяет нагрузку эффективнее, а приложения, по данным Apple, открываются до 30% шустрее. Выигрывают даже возрастные планшеты. Наш коллега обновил iPad 10 и буквально не узнал планшет, настолько бодрее тот стал работать. Плюс в обновлении много правок безопасности, а ради одной только защиты его уже стоит поставить.

Indexing in Progress завис в iOS 27. Что делать?

Планшетов это касается меньше, чем смартфонов, но принцип тот же. В первые день-два после установки батарея может садиться быстрее, а корпус слегка греться. Причина будничная: система переиндексирует файлы, синхронизирует данные и настраивает функции Apple Intelligence в фоне. Apple подтверждает, что это нормально. Не спешите с выводами: дайте планшету пару дней и оцените заряд заново. А если нужно дотянуть до вечера, выручит режим энергосбережения.

На какие iPad можно скачать обновление

Здесь Apple оказалась строже, чем с Айфонами: несколько старых планшетов остались за бортом. Обновление получат такие модели:

iPad Pro 12.9 дюйма (4-го поколения и новее)

iPad Pro 11 дюймов (2-го поколения и новее)

iPad Air (4-го поколения и новее)

iPad mini (6-го поколения и новее)

iPad (9-го поколения и новее), включая модель с чипом A16

А вот iPad 8-го поколения, iPad mini 5, iPad Air 3 и два старых iPad Pro (11 дюймов 1-го поколения и 12.9 дюйма 3-го поколения) обновление уже не получат. Но даже среди поддерживаемых моделей умные функции есть не у всех: кто именно получит Siri AI, мы подробно разобрали в отдельном материале. В целом для Apple Intelligence нужен чип посвежее, уровня A17 Pro или M1.

Как установить iPadOS 27 на планшет

Сама установка займет немало времени. Но это нормально, так как обновление захотят скачать все, поэтому сервера Apple будут под нагрузкой. Не паникуйте, не отключайте планшет — просто действуйте по порядку: для начала освободите побольше памяти, чтобы не возникло проблем с установкой.

Подключите планшет к Wi-Fi и поставьте на зарядку. Сделайте свежую резервную копию в iCloud или на компьютере. Откройте «Настройки», зайдите в раздел «Основные» и выберите «Обновление ПО». Нажмите «Загрузить и установить» и дождитесь перезагрузки.

Резервную копию сделайте обязательно: если что-то пойдёт не так, данные останутся целы. В день релиза серверы Apple перегружены, поэтому загрузка иногда подтормаживает. Это не повод для паники.

Стоит ли обновляться сейчас или подождать

Однозначного ответа нет, всё упирается в то, как вы используете планшет. Если iPad запасной или вам не терпится попробовать новинки, ставьте без опаски: финальная сборка стабильнее летних бет. Если же планшет рабочий, торопиться незачем, многие спокойно ждут первой версии с исправлениями.

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Есть и ещё один нюанс: осенью Apple готовит два новых планшета, так что с покупкой свежего iPad тоже есть смысл повременить. Обновляться в первый же день никто не обязывает, iPadOS 27 никуда не денется.

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