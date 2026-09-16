Стоит ли обновлять iPhone на iOS 27

iOS 27 уже раздают всем, и вопрос сейчас у многих один: ставить прямо сейчас или подождать. Я прошел с этой системой весь путь, от самой первой беты до финального релиза, причем на двух разных айфонах подряд. Опыт получился почти безоблачным, но с парой оговорок, которые способны испортить впечатление именно вам. Одна из них касается работы одного приложения, вторая связана с тем, что система делает с зарядом в первые дни. Ниже расскажу, как все прошло у меня, и честно объясню, кому я советую не спешить с кнопкой обновления.



Как iOS 27 показала себя на моих айфонах

Начну с главного: за все время с бетами и релизом система ни разу меня по-крупному не подвела. На новых фишках я тут подробно останавливаться не буду, свои любимые возможности iOS 27 я уже разобрал в отдельном материале. Здесь мне важнее рассказать про повседневную стабильность, ведь именно от нее зависит, будете вы жалеть об обновлении или нет.

Сначала я поставил первую бету на iPhone 16 Plus. Обычно ранние сборки грешат тормозами и странным поведением интерфейса, но тут все оказалось иначе. Анимации плавные, приложения открываются мгновенно, залипаний при переключении между программами не было. Позже я перешел на iPhone 17 и снова накатил ту же систему. Картина повторилась один в один: телефон работал ровно, без рывков и подвисаний.

Скорость я почувствовал даже на глаз. Apple обещала, что приложения в iOS 27 запускаются быстрее, и в реальном использовании это заметно: тяжелые программы вроде карт и редакторов открываются заметно бодрее, чем было раньше. Мелочь, но приятная, и на нее натыкаешься по десять раз на дню.

Отдельно скажу про автономность, потому что за нее переживают все. После того как система устаканилась, ни на 16 Plus, ни на 17 никаких аномалий с зарядом я не заметил. Расход был предсказуемым, к вечеру оставалось ровно столько, сколько я привык видеть. Все мои повседневные программы, от банков до соцсетей и рабочих сервисов, работали без нареканий. Ничего не пришлось переустанавливать, ничего не отваливалось и не требовало плясок с бубном. Хочется больше про iOS 27 и новинки Apple разбирать вместе с нами? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем свежие обновления по горячим следам.

Мессенджер МАКС: кому обновление лучше отложить

А вот теперь та самая ложка дегтя, о которой стоит знать заранее. Как ведут себя банковские и другие приложения на новой системе в целом, мы уже подробно разбирали в отдельном посте, но один случай хочу вынести сюда отдельно, потому что он реально может стать причиной подождать.

Речь про мессенджер МАКС. Если вы пользуетесь им постоянно и именно через приложение, а не через веб-версию, то с обновлением я советую не торопиться. На iOS 27 в программе перестают работать быстрые действия с сообщениями. Те самые, которые вызываются долгим удержанием пальца на сообщении: ответить, переслать, скопировать, отреагировать. При попытке вызвать это контекстное меню приложение намертво зависает. Не притормаживает, а именно виснет наглухо, так что приходится его перезапускать.

Если МАКС для вас основной канал общения и вы каждый день гоняете через него десятки сообщений, потеря быстрых действий превращается в постоянное раздражение. В таком случае разумнее переждать. Мы все еще верим, что МАКС появится в App Store хотя бы под другим названием, как это делают банки и тогда все будет работать как надо. Если же вы к программе не привязаны, заходите туда изредка или эта функциональность вам попросту не нужна, то этот момент можно смело игнорировать. Что-то на новой системе повело себя не так или остались вопросы по приложениям? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам подскажут и помогут разобраться.

Почему в первые дни садится заряд

Есть еще один момент, который лучше держать в голове, чтобы потом не паниковать. Если после установки вы вообще не сможете обновиться и получите ошибку, то причины и решение мы собрали в этой инструкции. Но допустим, обновление встало нормально, и вот тут вас может ждать сюрприз с батареей.

После установки iOS 27 запускает оптимизацию поиска под новую Siri AI. И даже с учетом того, что в России этот ассистент официально не работает и русский язык он не поддерживает, сам процесс переиндексации все равно неизбежен. Система в фоне перебирает файлы, фотографии и данные, готовит их под поиск и новые функции. В эти дни телефон закономерно ест заряд активнее обычного, а иногда еще и слегка греется.

Пугаться этого не надо, потому что процесс конечный. На iPhone 16 Plus у меня повышенный расход заряда держался примерно три дня. На iPhone 17 все прошло заметно быстрее, буквально за пару дней. После этого автономность вернулась к норме, и больше никаких странностей с батареей я не наблюдал. Проще говоря, если в первые сутки-двое кажется, что телефон тает на глазах, дайте системе спокойно закончить свои служебные дела. За прогрессом можно даже приглядывать в настройках, где на время оптимизации появляется отдельный пункт.

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Так стоит ли обновляться прямо сейчас

Если собрать все воедино, вывод у меня получается простой и честный. iOS 27 — это реально хорошее обновление, и лично для меня оно оказалось едва ли не самым гладким мажорным апдейтом за последние годы. Ни проблем со скоростью, ни просадок по автономности после переходного периода, ни отвалившихся приложений. Система работает так, как и должна работать финальная версия.

Обновляться смело можно, если вы не завязаны на приложение МАКС или вам не критичны быстрые действия с сообщениями в нем. В этом случае вы получите шуструю и стабильную систему, а единственным неудобством станут те самые пара-тройка дней повышенного расхода заряда, которые быстро проходят сами.

Отложить обновление я советую только в одном сценарии: если МАКС ваш основной мессенджер и вы постоянно пользуетесь контекстным меню сообщений. Тогда лучше дождаться, пока разработчики поправят совместимость, и уже после этого спокойно переходить на iOS 27. Во всех остальных случаях я обновляться рекомендую, опыт двух айфонов подряд говорит сам за себя.