Как правильно перенести eSIM с айфона на айфон

На днях я купил жене iPhone 17 Pro Max и почти сразу уперся в задачу, о которой раньше особо не думал. Надо было перенести eSIM со старого айфона на новый. Процесс сам по себе несложный, минут на десять. Но там есть несколько нюансов, о которых операторы обычно не предупреждают, а узнаешь ты о них ровно в тот момент, когда остаешься без связи. Собрал все грабли в одном месте. Разбираю по пунктам, а в конце даю пошаговую инструкцию на примере парочки операторов.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Что будет, если стереть iPhone до переноса eSIM

Самая обидная ошибка, которую совершают в первые же полчаса после распаковки нового смартфона. Человек перекидывает данные на новый айфон, радуется, что все встало на места, и тут же стирает старый: контент и настройки, готово, можно продавать. А eSIM в этот момент еще числится на старом устройстве.

После сброса профиль оператора улетает вместе с системой. Восстановить его самостоятельно уже не получится: придется идти в салон оператора и перевыпускать eSIM там. У меня знакомый так на выходных остался без связи до понедельника, потому что офис работал по сокращенному графику.

Правило простое: старый айфон сбрасываем последним. Сначала переносим фото, приложения и переписки, потом добиваемся, чтобы номер заработал на новом устройстве, дожидаемся индикатора сети и только после этого стираем старый смартфон. Кстати, если данных много, есть способ перекинуть все с айфона на айфон бесплатно и без компьютера.

Можно ли перенести eSIM через iCloud

Вот это ломает логику примерно всем. Мы привыкли, что резервная копия тянет за собой все: приложения, пароли, обои, историю сообщений. Логично предположить, что и симка приедет следом. Не приедет.

eSIM это не файл и не настройка внутри iOS. Это профиль, привязанный к конкретному устройству на стороне оператора. Пока оператор не выпустит новый профиль или не разрешит перенос, номер физически остается на старом айфоне. Ни iCloud, ни быстрое начало, ни перенос через кабель тут не помогают.

Значит, перенос всегда идет через оператора. Либо через приложение, либо через личный кабинет, либо через салон связи. Никаких обходных путей нет, и это, если честно, нормально: именно так номер защищен от угона. Ради такой защиты я готов потратить лишние десять минут. Как раз поэтому я не вернусь к обычной симке при всех этих сложностях.

Когда переносить eSIM с номером Госуслуг

Если в айфоне живет несколько номеров сразу, порядок действий начинает играть решающую роль. Практически любое подтверждение переноса сегодня идет через Госуслуги, а вход в Госуслуги подтверждается кодом из СМС. И приходит этот код на тот номер, который указан в профиле.

Дальше арифметика простая. Сам номер после переноса заработает быстро, но коды подтверждения не приходят 24 часа. Это давно действующее ограничение операторов для борьбы с мошенничеством: после замены сим-карты входящие СМС с одноразовыми паролями блокируются на сутки. Так злоумышленник не сможет перевыпустить вашу симку и тут же зайти в банк или на Госуслуги.

Отсюда и правило: основной номер трогаем в самом конце. Перенесете его первым и сутки не сможете подтвердить перенос второй симки, потому что код для входа в Госуслуги просто не дойдет. Сначала переносим дополнительные номера, дожидаемся, что каждый заработал, и только потом беремся за главный. Заодно заранее проверьте, что помните пароль от Госуслуг, потому что восстанавливать его в разгар переезда то еще удовольствие.

Разбираем такие ситуации регулярно. Хотите знать про iPhone чуть больше, чем написано в инструкции? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Почему не активируется eSIM на iPhone

Момент, о котором вообще нигде не пишут, а он стоил мне лишних двадцати минут нервов. При активации профиля айфон стучится на серверы оператора, и трафик должен идти напрямую. Через VPN запрос уходит с чужого IP-адреса, сервер видит подключение из другой страны и просто не отдает профиль.

Внешне это выглядит как поломка. Айфон долго думает, потом выдает сообщение о невозможности активировать сотовый тариф. Начинаешь грешить на QR-код, на оператора, на новый смартфон, а виноват тумблер в настройках.

Лечится за секунду: полностью отключаем VPN перед активацией, а заодно проверяем, что он не включается автоматически по подключению к сети. И только потом сканируем код. Кстати, с профилями зарубежных операторов бывают истории и посерьезнее, я рассказывал, как eSIM от T-Mobile убивает iPhone и почему так происходит.

С какого iPhone переносить eSIM

Логика тут обратная привычной. Хочется взять новенький смартфон, открыть на нем приложение оператора и все сделать оттуда. С авторизацией проблем не будет, код для входа спокойно придет на старый телефон. Дело в другом: QR-код загружается на старом айфоне, а отсканировать его нужно новым. Сам себя экран не сфотографирует.

Правильная последовательность выглядит так. Запрос на перенос отправляем со старого устройства, где номер еще активен и приложение спокойно вас узнает. Оператор выпускает новый профиль и присылает QR-код: на экран, в чат приложения или на электронную почту.

А вот сканируем этот QR-код уже новым айфоном. Именно поэтому код удобно получать на почту или открывать на компьютере: старый смартфон одновременно и показывать картинку, и участвовать в процессе не сможет. Я в итоге просто открыл письмо на MacBook и навел на экран камеру нового айфона.

Как активировать eSIM по QR-коду на iPhone

Теперь по шагам. Показываю на двух операторах, но у остальных перенос выглядит плюс-минус так же: отличаются только названия пунктов меню и их расположение в приложении. Если нужный раздел никак не находится, не тратьте время на поиски и просто напишите в поддержку из того же приложения, там подскажут точный путь для вашего тарифа.

Перенос eSIM в Мегафоне выглядит так:

Откройте приложение Мегафона на старом айфоне. Пролистайте главный экран вниз и выберите пункт «Заменить сим-карту». Укажите вариант «Цифровая eSIM». Заполните адрес электронной почты, на который придет QR-код. Подтвердите действие через Госуслуги.

Перенос eSIM в МТС устроен чуть иначе:

Откройте приложение МТС и перейдите на вкладку «Каталог». Найдите раздел «Замена SIM-карты». Выберите «Заменить на eSIM». Нажмите «Перейти на eSIM». Подтвердите действие через Госуслуги.

Дальше шаги одинаковые для любого оператора. Когда QR-код пришел на почту, берем новый айфон и делаем следующее:

Откройте «Настройки» на новом айфоне. Перейдите в пункт «Сотовая связь». Выберите «Добавить eSIM». Нажмите «По QR-коду». Отсканируйте полученный ранее QR-код камерой. Дождитесь активации профиля и появления индикатора сети.

После активации проверьте три вещи: идет ли исходящий звонок, приходят ли СМС и работает ли мобильный интернет. Если номеров два, сразу назначьте, какой из них основной для звонков и для данных, иначе айфон выберет за вас и потом будет сюрприз в виде списаний по неправильному тарифу.

И только когда все три пункта отработали как надо, возвращайтесь к старому смартфону и стирайте его. Не раньше. У меня на весь переезд ушло минут пятнадцать, из которых десять я потратил на попытки понять, почему активация не идет с включенным VPN.

Что-то не сходится или нужный пункт меню не находится? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по конкретному оператору. А если хочется прочитать, чем заканчивается спешка, у меня есть история о том, как я сутки сидел без связи после покупки eSIM в МТС.