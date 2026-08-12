Как придумать надежный пароль в 2026 году

Надежность пароля в 2026 году держится в первую очередь на длине. Не на количестве цифр, не на заглавных буквах и не на спецсимволах, а именно на числе знаков. Эксперты по кибербезопасности советуют ставить не меньше 16 символов, и спорить тут сложно: короткую комбинацию современные программы подбирают за считанные секунды, даже если вы напихали туда собак, решеток и восклицательных знаков. Ниже расскажу, как собрать пароль, который трудно взломать и при этом реально удержать в голове, а заодно покажу список комбинаций, которые нельзя ставить вообще ни на один аккаунт. Кстати, а вы знали, что разблокировать iPhone можно только паролем без Face ID? Иногда так даже спокойнее.



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Почему длина теперь решает больше, чем спецсимволы

Логика простая. Пароль вскрывают перебором, и чем он длиннее, тем больше вариантов приходится прогонять машине. Каждый добавленный символ увеличивает время подбора в разы. Восемь знаков современное железо перебирает за секунды или минуты. Шестнадцать знаков — это уже годы, а при удачном раскладе и столетия, если не использовать очевидные слова.

Именно поэтому старый совет про обязательную заглавную букву и цифру постепенно теряет смысл. Он родился в те времена, когда пароли ломали вручную и по словарю, а сегодня перебором занимаются видеокарты, которым все равно, есть в вашей комбинации восклицательный знак или нет. Гораздо больше их пугает не хитрость символов, а само их количество.

Спецсимволы, цифры и разный регистр по-прежнему полезны, но идут вторым номером. Их можно добавлять, но принципиального значения они не имеют. Получается, пароль из шестнадцати строчных букв надежнее, чем короткий Qw3!ty. Непривычно, зато честно, ведь математика на стороне длины.

Есть и вторая ловушка, про которую забывают чаще всего. Даже безупречный по всем правилам пароль ничего не стоит, если он повторяется на десятке сайтов. Утекла база одного интернет-магазина, и те же логин с паролем сразу пробуют на почте, в банке и на маркетплейсах. Поэтому пароль должен быть не только длинным, но и уникальным для каждого сервиса.

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Как собрать пароль, который легко запомнить

Длинный пароль не обязан выглядеть как случайный шум из символов. Есть пара приемов, которые дают и длину, и стойкость, но при этом не заставляют каждый раз лезть в заметки:

Склейте вместе три-четыре несвязанных слова . Что-то вроде «диван ежик фонарь компот» — это уже больше 16 знаков, и по словарю такое почти не подбирается.

. Что-то вроде «диван ежик фонарь компот» — это уже больше 16 знаков, и по словарю такое почти не подбирается. Добавьте цифру или знак, понятные только вам. Не дату рождения и не 123 в конце, а что-то личное, чего точно нет в открытых источниках.

Не берите за основу популярные вещи. Строчку из любимой песни, название фильма, имя актера или футбольного клуба проверяют в первую очередь.

Разводите пароли по сервисам. Хотя бы для самого важного: почты, банка и Apple ID комбинации должны быть разными.

Переложите хранение на менеджер паролей. Встроенное приложение «Пароли» на iPhone или отдельная программа сами придумают и запомнят все за вас.

Если систему попросили сгенерировать комбинацию, а в приложении она почему-то не сохранилась, есть способ посмотреть созданный пароль вручную и не потерять доступ к аккаунту.

Комбинации, которые нельзя ставить ни на один аккаунт

Каждый год исследователи разбирают миллиарды утекших паролей и публикуют рейтинг самой грустной классики. В 2025 году аналитики Comparitech изучили больше двух миллиардов комбинаций из утечек, и первую строчку снова занял «123456» — его встретили почти 7,6 миллиона раз. Если ваш пароль хоть немного похож на что-то из списка ниже, меняйте его сегодня:

123456

123456789

12345678

12345

1234

123

1234567

1234567890

111111

102030

password

admin

qwerty

qwerty123

1q2w3e4r

1qaz@WSX

abcd1234

Aa123456

Aa@123456

P@ssw0rd

Pass@123

Pass@1234

Admin@123

India@123

gin

minecraft

Отдельно предупрежу про псевдосложные варианты вроде Aa123456 или P@ssw0rd. Заглавная буква и собака в начале создают ощущение защиты, но алгоритмы вскрывают такие шаблоны мгновенно, ведь эти цепочки давно лежат в словарях для перебора. Если пользуетесь мессенджером МАКС, там не лишним будет поставить отдельный пароль на вход, чтобы прикрыть переписку дополнительным барьером.

Что делать, если пароль уже засветился в утечке

Плохая новость: даже самый длинный пароль может утечь не по вашей вине, а из-за взлома самого сервиса. Хорошая новость: проверить это можно за минуту, и iPhone почти все сделает сам. Порядок такой:

Откройте приложение «Пароли» на iPhone или менеджер паролей в браузере. Найдите раздел с рекомендациями по безопасности — система сама подсветит комбинации из утечек и повторяющиеся пароли. Замените все, что помечено как скомпрометированное, даже если пароль длинный и на вид надежный.

Второй обязательный слой защиты — это многофакторная аутентификация. С ней одного украденного пароля уже мало: для входа попросят еще и одноразовый код, подтверждение в приложении, отпечаток, лицо или аппаратный ключ. Особенно это важно для почты, банковских приложений и маркетплейсов, то есть всего, через что можно добраться до денег и личных данных. А если вы вдруг забыли новый пароль от iPhone, паниковать не стоит, вернуть доступ реально, и старую комбинацию тоже можно восстановить.

Не получается разобраться с настройками безопасности или система ругается на пароль? Загляните в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, что делать.