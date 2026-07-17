Как платить в Китае через WeChat Pay. Привязываем карту UnionPay от Россельхозбанка (РСХБ)

Платить в Китае с российской карты стало проще на один шаг. В WeChat появилась возможность привязать рублевую карту UnionPay от «Россельхозбанка» напрямую, без пополнения внутреннего баланса кошелька. Недавно мы рассказывали, как пополнить WeChat Pay с любой российской карты, а теперь нашли способ еще круче: деньги списываются сразу со счета, как при обычной оплате картой. Ни банк, ни сама компания об этом не объявляли, изменение заметили пользователи.



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Оплата через WeChat Pay без пополнения кошелька

Китай давно живет без наличных. Уличная лапшичная, метро, автомат с водой, продавец фруктов на углу: везде висит QR-код, и других вариантов оплаты часто просто нет. Купюры формально принимать обязаны, но на практике сдачи у продавца может не оказаться, а карту к терминалу приложить негде, потому что терминала нет. Поэтому без WeChat Pay или Alipay поездка превращается в квест.

Раньше россиянам приходилось выкручиваться. Кто-то просил друзей перевести юани на внутренний баланс кошелька, кто-то вез с собой наличные и менял их в отделении, кто-то оформлял карту китайского банка, а для этого нужен местный номер телефона и куча документов. Привязка карты UnionPay напрямую убирает всю эту возню: вы просто платите со своего рублевого счета, а конвертация в юани происходит автоматически.

Второй плюс не такой очевидный, но важный. Когда деньги лежат на внутреннем балансе кошелька, вы фактически замораживаете сумму, и вывести ее обратно бывает непросто. Прямое списание со счета избавляет от этой головной боли: не потратили, значит деньги остались у вас в банке. Никаких остатков в юанях, которые потом некуда девать.

Работает это в любой точке страны, где принимают WeChat Pay, а таких точек примерно все. Достаточно показать свой платежный код или отсканировать QR-код продавца. Пополнять внутренний баланс не нужно, оплата проходит напрямую.

Что понадобится для подключения карты к WeChat Pay

Первое и главное: карта UnionPay от «Россельхозбанка». Именно рублевая, именно этого банка, других сейчас в списке нет. Если карты еще нет, оформить ее можно в отделении, обычно это занимает несколько дней. Заодно проверьте, что карта активирована и не заблокирована для операций за рубежом, иначе привязка сорвется на этапе подтверждения.

Второе: рабочая связь. Подтверждение операции приходит по SMS на номер, привязанный к карте в банке. В Китае российская симка работает в роуминге, и SMS обычно доходят, но лучше проверить это заранее, еще дома. Настройте привязку до поездки, а не в очереди у кассы, когда за спиной стоят люди.

Третье: сам WeChat. Аккаунт должен быть активирован, а это отдельная история, потому что новые профили китайский мессенджер часто просит подтвердить через уже зарегистрированного пользователя. Если аккаунт у вас старый и рабочий, проблем не будет. Обновите приложение до последней версии из App Store, потому что на старых сборках нужного пункта меню может просто не оказаться.

Кстати, у «Россельхозбанка» есть и другой инструмент для Китая. Мы разбирали приложение NiHao China с поддержкой UnionPay, оно решает похожую задачу, но по своей логике. Держать оба варианта под рукой разумно: если один откажет, выручит второй. Не уверены, подойдет ли ваша карта? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там уже есть люди, которые проверили это на себе.

Пошаговая инструкция по добавлению карты в WeChat Pay

Сама процедура занимает пару минут. Порядок действий такой:

Откройте WeChat и перейдите в раздел «Профиль» (иконка «Я» в правом нижнем углу). Выберите пункт «Платежи и услуги», затем откройте раздел «Деньги». Нажмите на добавление новой карты и введите данные вашей карты UnionPay «Россельхозбанка». Дождитесь SMS с кодом подтверждения и введите его в приложении. Проверьте, что карта появилась в списке способов оплаты.

Если код не приходит, подождите минуту и запросите его заново. Частая причина отказа: неверно указанное имя латиницей. Еще одна причина проще: банк заблокировал операцию как подозрительную, и тогда достаточно позвонить на горячую линию и подтвердить, что это вы.

После привязки платить можно двумя способами. Первый: открыть свой платежный код и дать продавцу его отсканировать. Второй: самому навести камеру на QR-код заведения и ввести сумму. Второй вариант чаще встречается в мелких лавках и уличной еде.

Похожая логика работает и в других странах. Мы объясняли, как платить по QR-коду Alipay через Сбербанк Онлайн, и это хороший запасной вариант, если с WeChat что-то пойдет не так.

Что нужно знать перед оплатой через WeChat Pay

Курс конвертации устанавливает UnionPay, и он обычно близок к рыночному, но не совпадает с курсом ЦБ. Плюс банк может добавить свою наценку, поэтому итоговая сумма списания иногда отличается от той, что вы видели на экране. Разница небольшая, но при крупных покупках это заметно.

Останется ли эта возможность навсегда, никто не говорит. Ни «Россельхозбанк», ни WeChat обновление не анонсировали, так что гарантий на будущее нет. Пользуйтесь, пока работает, и не стройте всю поездку вокруг одного способа оплаты.

Тем, кто едет не в Китай, пригодятся соседние инструкции. Мы показывали, как оплачивать покупки в Таиланде QR-кодом прямо с айфона, а еще разбирали, как платить в Турции по QR-коду через СБП. Схема везде примерно одна, отличаются только приложения и банки.

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