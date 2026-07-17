ВКонтакте просит перейти с vk.com на vk.ru: зачем это нужно и что значит для владельцев iPhone

Есть новости, которые выглядят как мелкая техническая формальность, а на деле означают куда больше. Именно так сейчас и выглядит история с ВКонтакте: соцсеть просит пользователей забыть привычный адрес vk.com и переходить на vk.ru. Официальное объяснение звучит мягко — мол, из-за технических нюансов российский домен всегда доступен, открывается и работает быстрее. Только вот на неделе ВК попала под санкции Евросоюза, а приложения компании удалили еще и из Google Play. И на этом фоне переезд на другой домен перестает быть просто вопросом скорости загрузки.



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Почему ВКонтакте переходит с vk.com на vk.ru

Давайте по порядку. Домен vk.com живет в зоне .com, которой управляет американская компания Verisign под контролем регулятора США. Домен vk.ru находится в российской зоне, и распоряжается им Координационный центр доменов .RU. Разница на первый взгляд косметическая, но она определяет главное — кто может отобрать адрес сайта. Пока соцсеть работает в чужой доменной зоне, теоретически ее ресурс могут просто отключить снаружи, и никакая переадресация тут не поможет.

Именно об этом и говорят те, кто внимательно следит за ситуацией. Компания снижает свои риски заранее, пока ничего не произошло. Если однажды адрес vk.com окажется недоступен, все накопленные за годы ссылки, закладки, репосты и поисковая выдача превратятся в пустоту. А владельцы iPhone, которые заходят в соцсеть через Safari, увидят вместо ленты сообщение об ошибке.

История с санкциями только добавляет нервозности. Мы уже проходили похожий сценарий, когда из App Store пропал весь VK, и миллионы пользователей внезапно остались без привычных приложений. Тогда браузерная версия стала для многих единственным способом попасть в соцсеть. Теперь же под ударом оказывается и она — точнее, ее адрес.

Есть и второе объяснение, менее драматичное. Российский домен действительно быстрее отвечает внутри страны, потому что DNS-запросы не уходят за границу. На iPhone это заметно на медленном мобильном интернете: разница в загрузке страницы может составлять доли секунды, но при десятках переходов в день экономия становится ощутимой. Так что техническое объяснение не выдумано, просто оно явно не единственное.

Будут ли работать ссылки vk.com после перехода на vk.ru

Самый неприятный момент истории в том, что переадресацию никак не поставить, если домен отключат извне. Обычно при смене адреса сайт настраивает редирект: пользователь вводит старый адрес, а попадает на новый. Но редирект работает только тогда, когда старый домен жив и слушается владельца. Если его заблокируют на уровне регистратора, никакой редирект не сработает — запрос просто не дойдет до серверов ВК.

Для владельца iPhone это означает вот что. Все ссылки на посты, сообщества и профили, которые вы сохранили в Заметках, отправили себе в какой-нибудь мессенджер или добавили в Избранное Safari, в один момент могут перестать открываться совсем. То же касается ссылок из старых статей, чатов и рассылок. Пересохранять их придется вручную, и лучше делать это заранее, а не в панике.

Опыт прошлых блокировок показывает, что подобные вещи происходят внезапно. Когда Apple удалила из App Store ВК Музыку и ВК Видео, предупреждения не было вообще: утром приложения были, вечером их уже не нашли даже в разделе покупок. Никто не рассылал уведомлений и не давал времени на подготовку. Логично предположить, что с доменом будет так же.

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Как переход на vk.ru повлияет на пользователей iPhone

Начнем с приятного: если вы пользуетесь приложением ВКонтакте, установленным до удаления из App Store, для вас формально не меняется ничего. Приложение обращается к серверам напрямую через API, и домен сайта тут ни при чем. Лента продолжит работать, сообщения будут приходить, музыка играть.

Проблемы начинаются у тех, кто сидит в соцсети через браузер. Таких на iPhone неожиданно много — как раз потому, что установить приложение заново после удаления из магазина невозможно. Сменили смартфон, сбросили настройки, случайно удалили иконку — и все, обратной дороги в App Store нет. Остается только Safari, а значит, домен внезапно становится критически важной вещью.

Отдельная боль — веб-версия, добавленная на домашний экран. Многие сделали из vk.com полноценную иконку через меню Поделиться и функцию На экран Домой. Такая иконка жестко привязана к адресу, на котором ее создали. Если vk.com отключат, ярлык превратится в пустышку, и создавать его придется заново уже с vk.ru.

Есть и третий сценарий, о котором говорят все чаще. Давление на Apple со стороны российских регуляторов растет, и вопрос, запретят ли Apple в России из-за отказа сотрудничать по местным сервисам, звучит уже совсем не как шутка. В такой конфигурации браузерная версия соцсети становится единственной страховкой для владельца iPhone, и ее адрес лучше знать заранее.

Как изменить vk.com на vk.ru в Safari и закладках iPhone

Хорошая новость в том, что подготовка занимает минут пять. Действуйте по порядку, и ничего не потеряется:

Откройте Safari, перейдите на vk.ru и авторизуйтесь. Убедитесь, что все на месте: лента, сообщения, уведомления. Сессия там отдельная от vk.com, поэтому войти придется заново, а связку логина и пароля сразу сохраните в Связке ключей. Почистите закладки. Найдите в Избранном все, что ведет на старый адрес, и замените домен вручную — структура ссылок совпадает, меняется только часть до первой косой черты. Заодно проверьте Заметки: сохраненные ссылки на сообщества обычно живут именно там и всплывают в самый неудобный момент. Пересоздайте иконку на домашнем экране, если она у вас была. Удалите старую, откройте vk.ru в Safari и через меню Поделиться выберите пункт На экран Домой. Такой ярлык жестко привязан к адресу, поэтому со старым доменом он просто перестанет работать. Разберитесь с паролями. Safari запоминает их по домену и для vk.ru предложит создать новую запись. Не создавайте дубль, а отредактируйте существующую: откройте Настройки — Приложения — Safari — Пароли и добавьте второй сайт к той же учетной записи. Тогда пароль подставится автоматически на обоих адресах. Не трогайте приложение ВК, если оно у вас еще стоит. Не удаляйте его ни при каких обстоятельствах и не сбрасывайте iPhone без крайней нужды. Пока оно установлено, вы независимы от домена. Как только удалите — окажетесь в одной лодке с браузерными пользователями.

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Вывод простой. Переезд на vk.ru подают как заботу о скорости, но настоящая причина в другом — компания забирает контроль над собственным адресом в свою юрисдикцию, пока это еще можно сделать спокойно. Владельцам iPhone от этого ни холодно ни жарко ровно до того дня, когда старый домен перестанет открываться. Потратьте пять минут сейчас, чтобы потом не искать вход в соцсеть через поисковик.