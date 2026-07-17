Как сделать маленькие часы на экране блокировки iPhone с iOS 27

Кирилл Пироженко

Часы на экране блокировки iPhone всегда занимали половину экрана. Огромные цифры, которые невозможно ни уменьшить, ни сдвинуть. Максимум, что разрешала Apple, это поменять шрифт и цвет. В iOS 26 добавили жидкие переливающиеся часы, которые сами подстраиваются под обои, но размер остался прежним. И вот вышла первая публичная бета-версия iOS 27 и вы уже можете попробовать все ее фишки сами. Одна из них совсем незаметная, но реально меняет вид экрана блокировки: часы теперь можно перенести в строку с датой и сделать их крошечными.

Видите часы? А они есть. Фото.

Видите часы? А они есть

ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Зачем делать маленькие часы на iPhone

Смысл простой. Красивые обои на iPhone почти всегда обрезаются часами. Вы ставите фотографию с отпуска, а поверх нее висят цифры высотой в треть дисплея. Лицо, горы, море, любимый кот, все это перекрывается. Приходилось либо мириться, либо подбирать обои так, чтобы главный объект оказался снизу. Компактные часы решают проблему целиком: центр экрана освобождается полностью, и картинка наконец видна такой, какой вы ее задумали.

Зачем делать маленькие часы на iPhone. Часы теперь можно поставить в одну строку с датой. Фото.

Часы теперь можно поставить в одну строку с датой

Второй момент это виджеты. В iOS 26 и iOS 27 виджеты на экране блокировки живут под часами, и места им достается немного. Когда цифры уезжают наверх, освобождается вертикальное пространство под виджеты и под уведомления. Список входящих сообщений становится длиннее, а не жмется в нижнюю треть экрана. Для тех, кто держит на блокировке погоду, календарь и напоминания, разница ощутимая.

Есть и третья причина, чисто эстетическая. Гигантские часы это громко. Не всем такое нравится, особенно если вы любите минимализм и чистые однотонные заливки. Маленькие часы в строке с датой выглядят почти как на Android или как на старых версиях iOS, где время скромно стояло сверху. Apple как будто вернула то самое ощущение, только сделала это опцией, а не принудительным решением. Кстати, среди других нововведений системы есть вещи поинтереснее, я собрал 6 своих любимых функций iOS 27 кроме Siri AI, и там тоже хватает мелочей, которые меняют повседневный сценарий.

Как включить маленькие часы на iPhone

Функция спрятана там, где ее мало кто ищет. Она живет не в настройках, а прямо в редакторе экрана блокировки, и активируется одной неприметной иконкой. Вот пошаговый порядок действий:

Как включить маленькие часы на iPhone. Убрать часы наверх можно этой кнопкой. Фото.

Убрать часы наверх можно этой кнопкой

  1. Разблокируйте iPhone, но не переходите на рабочий стол. Останьтесь на экране блокировки.
  2. Задержите палец на любом свободном месте экрана, пока не появится карусель обоев с кнопкой «Настроить».
  3. Нажмите «Настроить» и выберите вариант «Экран блокировки», а не «Домашний экран».
  4. Тапните по цифрам времени. Снизу выедет панель «Шрифт и цвет».
  5. В правом верхнем углу этой панели найдите иконку с двумя горизонтальными полосками. Это и есть переключатель компоновки.
  6. Нажмите на нее. Часы моментально уменьшатся и переедут в верхнюю строку рядом с датой.
  7. При желании поменяйте шрифт и цвет: они по-прежнему работают, просто в миниатюре.
  8. Нажмите «Готово» в правом верхнем углу и сохраните изменения.

Обратный путь такой же. Тапаете по той же иконке повторно, и время возвращается на привычное место в центре. Никаких предупреждений, никаких сбросов настроек, все переключается туда-обратно сколько угодно раз. Настройка привязана к конкретному экрану блокировки, поэтому у вас может быть один набор с большими часами для дома и второй с маленькими для работы или режима «Фокусирование».

Не смогли найти нужную иконку или панель ведет себя иначе? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и покажут на живых примерах.

Что нужно знать перед установкой iOS 27

Функция работает пока что только на бета-версии, и это накладывает ограничения. Бета есть бета: возможны просадки автономности, вылеты сторонних приложений и мелкие графические артефакты. У меня, например, панель «Шрифт и цвет» пару раз открывалась с задержкой в секунду, а анимация переезда часов подтормаживала на старом iPhone. Ничего критичного, но осадок остается. Перед тем как ставить систему, почитайте, что надо знать перед установкой бета-версии iOS 27, чтобы потом не откатываться в панике через компьютер.

Совместимость тоже стоит проверить заранее. Apple традиционно отрезает самые старые модели, и часть iPhone, которые тянули iOS 26, до iOS 27 уже не доберутся. Если ваш смартфон в списке поддерживаемых, обязательно сделайте резервную копию в iCloud или на компьютер перед обновлением. Откат с беты на стабильную версию без бэкапа означает потерю данных, и это не пугалка, а обычная механика восстановления.

Отдельно про Siri. В iOS 27 ассистент наконец получил нормальный AI-движок, и он работает в том числе с русским языком, хотя и с оговорками. Если планируете разбираться, у нас есть подробный разбор, как пользоваться Siri AI на русском языке без плясок с регионами и языковыми настройками. Хотите узнать про iOS 27 еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там разбираем каждую новую сборку.

Плюсы и минусы компактных часов в iOS 27

Я живу с маленькими часами вторую неделю и возвращаться не собираюсь. Экран блокировки перестал быть заглушкой и снова стал местом, куда приятно смотреть. Обои теперь видно целиком, а не по краям. Уведомления поднялись выше, виджеты дышат, палец не тянется листать список в самом низу дисплея.

Плюсы и минусы компактных часов в iOS 27. Минус у такого расположения часов один: время считывается гораздо хуже. Фото.

Минус у такого расположения часов один: время считывается гораздо хуже

Минус ровно один и он очевидный. Время стало заметно хуже читаться издалека. Когда iPhone лежит на столе, а вы стоите в двух метрах, цифры высотой с пару миллиметров разглядеть тяжело. Огромные часы в этом плане были удобны: глянул с другого конца комнаты и все понятно. Если вы держите смартфон вместо настольных часов, компактный режим вас разочарует.

Решение простое и оно в духе iOS. Сделайте два разных экрана блокировки: один с большими цифрами, второй с маленькими, и переключайтесь между ними или привяжите их к режимам «Фокусирование». Дома работает крупный вариант, на улице и в офисе минималистичный. Apple редко дает такие мелкие, но точные настройки, и грех этим не воспользоваться. Функция стоит буквально двух тапов, а вид экрана меняет полностью.

iOS 27Обзоры приложений для iOS и MacСоветы по работе с Apple
Новости по теме: iOS 27
6 моих любимых функций iOS 27, кроме Siri AI. Фото.
6 моих любимых функций iOS 27, кроме Siri AI
4 обидных глюка iOS 27, которые бесят каждый день. Фото.
4 обидных глюка iOS 27, которые бесят каждый день
Новые эмодзи в iOS 27: полный список и что они значат. Фото.
Новые эмодзи в iOS 27: полный список и что они значат