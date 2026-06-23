Как восстановить iPhone на iOS 27

В iOS 27 и iPadOS 27 появился отдельный режим восстановления, похожий на тот, что работает в Mac на чипах Apple. Он загружает iPhone или iPad в упрощенный интерфейс, не запуская систему целиком, и помогает устранить часть серьезных сбоев прямо на устройстве, без кабеля и компьютера. Про самые полезные функции iOS 27 мы уже писали отдельно, и этот режим — как раз из тех незаметных мелочей, что делают систему надежнее.



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Новый режим восстановления iPhone без компьютера

Главное нововведение — новый режим восстановления для iPhone и iPad, который грузится в облегченный интерфейс вместо обычной системы. То, как работает Recovery Assistant в iOS 26, уже позволяло чинить часть проблем без ПК, но теперь Apple собрала вокруг этого полноценный отдельный экран. Всё устроено почти так же, как на компьютерах Mac с фирменными чипами Apple.

Логика знакома любому, кто хоть раз восстанавливал современный Mac: устройство загружается не в обычный режим, а в служебное окружение, откуда можно запустить ремонтные инструменты. Запуск устроен через кнопку питания, а не через подключение к компьютеру.

Полностью выключите iPhone или iPad. Нажмите и удерживайте боковую кнопку, чтобы включить устройство. На экране появится логотип Apple, как при обычной загрузке. Продолжайте удерживать кнопку — через какое-то время появится полоса прогресса. После этого устройство загрузится не в iOS, а в новый режим восстановления.

Этот способ повторяет логику Mac на чипах Apple, где режим восстановления вызывается долгим удержанием кнопки питания. Никаких сторонних программ и проводов для входа не нужно. Не смогли попасть в нужный режим или что-то пошло не так? Напишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, что делать.

Инструменты восстановления iPhone в iOS 27

На новом экране пользователя ждут пять служебных пунктов:

Recovery Assistant — автоматический помощник по устранению сбоев

Обновление ПО — переустановка или установка системы

Diagnostics Mode — режим диагностики

Стереть контент и настройки — полный сброс устройства

Recovery Mode — классический режим восстановления

Кроме самих пунктов, в углу экрана показывается заряд батареи, а устройство автоматически подключается к уже известной сети Wi-Fi. В панели инструментов есть и кнопка питания — через нее можно попробовать обычную перезагрузку, если до восстановления дело не дошло. Отдельно отмечу, что Recovery Assistant берет на себя часть автоматических исправлений без участия пользователя. Хотите глубже разобраться в новинках системы — подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

В каких случаях поможет новый режим восстановления

Смысл у функции простой: чтобы оживить смартфон вам больше не нужен компьютер. Раньше для восстановления зависшего iPhone приходилось подключать его к Mac или ПК, переводить в режим DFU и накатывать систему заново. Теперь многие из таких сценариев можно отработать прямо на устройстве.

Хороший пример — прерванное обновление системы. Если устройство разрядилось прямо во время установки апдейта и перестало нормально загружаться, через пункт «Обновление ПО» можно переустановить последнюю стабильную версию. Это особенно актуально для тех, кто ставит беты: иногда они вгоняют устройство в бесконечную перезагрузку, и раньше выручал только компьютер. Если сомневаетесь, что лучше установить на iPhone, сравните версии заранее.

Кому пригодится режим восстановления iOS 27

Сразу скажу прямо: большинству этот режим понадобится крайне редко. Это инструмент на случай серьезного сбоя, а не функция на каждый день. Если ваш iPhone работает нормально и вы не ставите беты, скорее всего, вы про этот экран даже не вспомните.

Зато польза очевидна для двух категорий. Первая — люди без компьютера под рукой, для которых раньше любой серьезный сбой превращался в поход в сервис. Вторая — те, кто тестирует ранние сборки и периодически ловит зависания при установке. Им же будет интересно посмотреть, как отличается скорость работы iPhone на свежей системе. А если хотите знать, какие iPhone, iPad и Mac получат крупные новинки этого года, стоит свериться со списком совместимости заранее.

Дата выхода iOS 27 для всех пользователей

Сейчас iOS 27 и iPadOS 27 проходят тестирование в бете для разработчиков. Публичная бета ожидается в следующем месяце, а официальный релиз — осенью. До этого момента финальный набор функций еще может измениться, так что к деталям стоит относиться спокойно: это пока то, что показывает ранняя сборка.

Если коротко: новый режим восстановления — не та функция, которую заметит каждый, но полезная подстраховка на случай серьезного сбоя. Специально обновляться ради нее не нужно, но осенью, когда iOS 27 выйдет, эта возможность сделает жизнь спокойнее всем, у кого нет компьютера под рукой, и особенно тем, кто живет на бетах. А пока можно посмотреть, что умеет новый ИИ-редактор фото в iOS 27 — это куда более заметная новинка.