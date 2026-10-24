Моя жена следит за мной через iPhone, но я скрылся от нее одной кнопкой

Если вы с женой или мужем давно делитесь геопозицией в Локаторе, вы знаете главное правило этой дружбы: точка на карте видна всегда. Удобно, пока не захочется втайне выбрать подарок к годовщине или просто заехать по делам без вопроса «а ты чего там делаешь». Раньше любой способ пропасть с карты так или иначе выдавал вас, и объяснений потом было больше, чем пользы. В iOS 27 Apple добавила в Локатор новую строчку, и ведет она себя хитрее, чем кажется на первый взгляд. Я проверил ее на собственной жене. Ниже расскажу, где эта кнопка живет, что в этот момент видит второй человек и как долго длится невидимость.



Новая кнопка спрятана в карточке человека

Искать отдельный переключатель в настройках iPhone бесполезно. Функция живет в самом Локаторе, в карточке конкретного человека, поэтому и скрыться можно точечно: от жены, но не от мамы или друга, с которым вы договорились встретиться у метро. В материале о том, что я поменял в iOS 27 сразу после обновления, этой кнопке досталась только одна строчка. Здесь разберу ее целиком.

Порядок действий такой:

Откройте приложение «Локатор» и перейдите на вкладку «Люди». Нажмите на человека, от которого хотите спрятаться. Найдите блок «Моя геопозиция» с подписью «Доступ открыт всегда». Нажмите синюю строку «Скрыть геопозицию» под ним.

Срабатывает это сразу. Подпись в блоке меняется на «Геопозиция скрыта до…» с конкретным временем, а синяя строка превращается в «Показать геопозицию». Если планы поменялись, ей же все возвращается обратно, ждать окончания срока не нужно.

Загляните и в блок пониже. Пункт «Уведомить: Жена» после скрытия становится серым и перестает нажиматься. Судя по всему, Apple на время отключает и оповещения о ваших перемещениях, которые вы когда-то настроили для этого человека. Логично: иначе первое же «Кирилл прибыл в торговый центр» сломало бы весь сюрприз.

Вместо точки на карте у жены остается пустота

Самое интересное происходит на втором айфоне. По данным MacRumors и iGeeksBlog, человек, от которого вы спрятались, не получает никакого уведомления. Никаких «Кирилл скрыл от вас геопозицию» на экране блокировки не появляется.

В его Локаторе ваша карточка просто показывает «Геопозиция не найдена». Последнее известное место при этом тоже не отображается, так что посмотреть, где вы были полчаса назад, не выйдет. Пометки о том, что вы скрылись сознательно, тоже нет.

И вот в этом весь фокус. Ровно такую же надпись Локатор показывает, когда айфон выключен, сел в ноль или потерял интернет в лифте. Со стороны ситуация выглядит как обычный технический сбой, а не как ваше решение. Поэтому ничего объяснять заранее не придется, хотя вопрос «почему ты пропал с карты» все равно может прилететь.

Невидимость кончается к четырем утра

Со сроком у источников разнобой. MacRumors и iGeeksBlog пишут про 12 часов, после которых доступ возвращается сам. В инструкции Gadget Hacks речь идет о скрытии до конца дня. А мой айфон показал третий вариант.

Геопозицию я спрятал в 14:07, и Локатор написал «скрыта до 4:00 завтра». Это почти 14 часов, так что ни под одно из объяснений мой случай не подходит. Похоже, Apple привязывает срок не к таймеру, а к ночи: показ возобновится, когда вы почти наверняка уже спите. Но это моя догадка, поэтому перед важным сюрпризом гляньте, какое время покажет ваш iPhone.

Выбрать срок самому нельзя. В карточке нет меню с вариантами, только одна кнопка. Если нужно пропасть на неделю, это уже другая история: для таких случаев в iOS 27 есть отдельные сроки обычной передачи геопозиции, от 15 минут до 30 дней. Apple вполне может подкрутить поведение скрытия в ближайших апдейтах. Чтобы не пропустить такие изменения, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, туда новости про iOS прилетают в день выхода.

Старый способ сдавал вас с потрохами

До iOS 27 вариантов было два, и оба так себе. Первый — пункт «Не делиться геопозицией» в той же карточке. Он отключает доступ полностью: вы пропадаете у человека из списка, а когда решите вернуться, придется делиться заново, и на втором айфоне выскочит оповещение. Вопросов после такого обычно больше, чем после пустой карточки.

Второй вариант еще грубее: выключить службы геолокации или включить авиарежим. Тогда пропадаете вы для всех сразу, а заодно перестают нормально работать карты, такси и погода. Ради одного похода в ювелирный магазин так себе обмен.

Новая кнопка устроена иначе. Это пауза, которая ничего не ломает: все остальные люди в Локаторе продолжают вас видеть, настройки доступа не трогаются, а показ возвращается сам. Работает она в одну сторону. Через час после скрытия я спокойно открыл Локатор и видел жену на карте, ее точка обновилась за две минуты до этого.

Кстати, если вы пользуетесь Локатором не только для людей, но и для ключей или рюкзака, совместимые трекеры за адекватные деньги то и дело появляются в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. С ними пропадать будут разве что вы, а не ключи.

Пустая карточка еще не повод для ревности

Теперь посмотрим с другой стороны. Если геопозиция близкого человека вдруг пропала, первым делом проверьте, жив ли вообще его телефон. Для этого есть способ, как найти айфон без Локатора с помощью одного сообщения. Если сообщение доставлено, а карточка все еще пустая, айфон работает и сеть у него есть.

Точного признака скрытия Apple не дает, и это сделано специально. Косвенный есть. Обычный сбой связи редко держится часами, когда человек при этом отвечает в мессенджерах. А вот если точка вернулась ровно к утру, выводы можно сделать самому. Поводом для скандала я бы это не считал: может, вам как раз выбирают подарок.

Вообще у функции два лица. Часть пользователей на форумах уже переживает, что она поможет тайком прятаться от партнера. С другой стороны, человек, которого контролируют через Локатор, теперь может выдохнуть хотя бы на полдня, не устраивая выяснений. Не нашли у себя новую кнопку или Локатор ведет себя странно? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, где копать.

Так что спрятаться от жены в iOS 27 можно, и уведомлением вы себя не выдадите. Только пустая карточка посреди дня рано или поздно вызовет вопросы, поэтому сюрприз лучше готовить быстро и вернуть точку на карту самому, не дожидаясь четырех утра.