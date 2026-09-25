Что я поменял в iOS 27 сразу после обновления iPhone

Обновились на iOS 27 и оставили все как есть? Зря. Вместе с новой системой Apple добавила кучу переключателей, и многие из них по умолчанию выставлены не самым удобным образом. Что-то касается звука и связи, что-то фотографий, а пара пунктов про приватность, о которой в семье лучше знать заранее. Я собрал 10 настроек, которые стоит проверить в первый же вечер после обновления, и объяснил, кому какая пригодится. А если ждете складной айфон, имейте в виду: для него Apple сделала особую версию iOS 27, и там переделано еще больше.



Будильник больше не зависит от громкости звонка

Эта проблема раздражала владельцев айфонов годами. Убавляешь рингтон, чтобы звонки не дергали на встрече, а утром будильник пищит еле слышно. В iOS 27 громкость наконец разделили на три группы: рингтон, будильники с таймерами и системные звуки. Но по умолчанию все по-прежнему привязано к звонку, так что переключатель придется выключить вручную.

Откройте Настройки и перейдите в раздел «Звуки, тактильные сигналы». Найдите блок «Будильники и таймеры». Выключите тумблер согласования с громкостью рингтона. Выставьте появившийся ползунок на нужный уровень.

Такой же тумблер есть чуть ниже, у уведомлений и системных звуков. Если выключить и его, щелчки клавиатуры и звук затвора получат свою громкость. Теперь рингтон можно сделать почти беззвучным, а будильник оставить на максимуме. Один минус: будильник и таймер делят общий ползунок, поэтому громкий подъем означает и громкий кухонный таймер. Будильники из режима «Сон» живут по своим правилам, их уровень задается отдельно.

Локатор научился прятать геопозицию без уведомлений

Если вы в семейном доступе или делитесь местоположением с друзьями, эта функция вам точно пригодится. В Локаторе появилась опция «Скрыть геопозицию». Она ставит передачу на паузу для конкретного человека до конца суток, тестеры пишут, что примерно до 4 утра. При этом собеседник не получит уведомления ни о паузе, ни о возобновлении. Apple объясняет это сюрпризами вроде тайного дня рождения, ну а как пользоваться фишкой, решать вам.

Откройте приложение Локатор и перейдите на вкладку «Люди». Выберите человека, от которого хотите скрыть геопозицию. Нажмите на три точки в карточке контакта. Выберите «Скрыть геопозицию» и подтвердите действие.

Утром передача включится сама, как будто ничего и не было. Вернуть ее раньше можно на том же экране. Учтите нюанс: в семейном доступе местоположение ваших устройств на вкладке «Устройства» может остаться видимым, тут результаты тестов расходятся. Лучше проверьте на своей семье, прежде чем полагаться на функцию. Заодно в iOS 27 появилась передача геопозиции на произвольный срок, от 15 минут до 30 дней.

Жидкое стекло можно сделать матовым

Liquid Glass стал главной визуальной фишкой iOS 27, и нравится он далеко не всем. Теперь прозрачность подстраивается ползунком. На старых моделях вроде iPhone 11 и iPhone 12 это еще и способ убрать подлагивания анимаций. А если айфон на iOS 27 тормозит в целом, есть способ ускорить его одной настройкой, мы разбирали его отдельно.

Откройте Настройки. Перейдите в раздел «Оформление». Найдите пункт Liquid Glass. Сдвиньте ползунок влево, чтобы стекло стало максимально прозрачным, или вправо, чтобы сделать его плотнее.

Слева эффект самый заметный: панели и кнопки просвечивают почти как настоящее стекло. Справа интерфейс становится плотнее и спокойнее, текст поверх обоев читается легче. Большинству подойдет положение где-то посередине. Кстати, этот же экран система показывает в конце установки обновления, так что многие уже что-то выбрали, даже не заметив.

iPhone сам подхватит мобильный интернет при слабом Wi-Fi

Знакомая ситуация: уходите в дальнюю комнату, там одна полоска Wi-Fi, и страницы перестают грузиться. Раньше на этот случай был «Помощник Wi-Fi» в настройках сотовой связи. В iOS 27 его переименовали в Connectivity Assist и перенесли в раздел Wi-Fi. Функция незаметно подключает LTE или 5G, когда роутер не справляется, а потом так же тихо возвращает Wi-Fi.

Откройте Настройки и перейдите в раздел Wi-Fi. Убедитесь, что Wi-Fi включен. Пролистайте экран в самый низ. Включите тумблер Помощь с подключением.

Если старый помощник у вас работал, новый включится автоматически. Если нет, придется включить вручную. Минус очевидный: расход мобильного трафика вырастет, зато в настройках функции видно, сколько данных она потратила. Для отдельной сети Помощь с подключением можно выключить. Это полезно, если дома стоит блокировщик рекламы через DNS: с ним функция иногда ведет себя странно.

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Панель камеры теперь собирается под себя

Apple годами не давала трогать интерфейс стандартной Камеры, а в iOS 27 сдалась. Верхнюю панель с иконками можно перестроить полностью: убрать лишнее и оставить только то, чем реально пользуетесь. Это далеко не единственное изменение, мы отдельно рассказали, как изменилась камера iPhone в новой системе.

Откройте приложение Камера. Зажмите палец на верхней панели с иконками. В открывшемся меню добавьте нужные инструменты и уберите лишние. Перетащите иконки, чтобы расставить их в удобном порядке.

Наверх можно вынести вспышку, экспозицию, таймер, глубину резкости, фотографические стили и разрешение. Настройка работает и для видео, а не только для фоторежима. Многие первым делом прячут кнопку Live Photos, которую легко задеть случайно. Кастомизация доступна на всех айфонах с iOS 27, а вот ручная диафрагма осталась эксклюзивом iPhone 18 Pro.

Куда убрать письма с напоминанием

В стандартной Почте давно есть функция «Напомнить позже». Проблема в том, что после ее активации с письмом ничего не происходит. Оно так и висит во входящих до нужного момента и мозолит глаза. В iOS 27 это наконец можно поменять.

Откройте Настройки и перейдите в раздел «Приложения». Выберите Почту. Найдите пункт, отвечающий за письма с напоминанием. Выберите вариант с перемещением в папку «Напомнить».

Теперь письмо сразу исчезнет из входящих и уедет в отдельную папку. Когда подойдет время, оно снова появится наверху. Для тех, кто любит разбирать почту до нуля, это прямо подарок. Зачем держать во входящих то, что понадобится только через неделю?

Clean Up в Фото стоит переключить на высокое качество

Удалять лишние объекты со снимков iPhone умеет не первый год, но результат часто выдавал себя: на месте человека оставалось мыльное пятно. В iOS 27 инструмент «Очистка» перевели на новые модели Apple Intelligence, и фон он достраивает заметно лучше. Правда, только если выбрать высокое качество.

Откройте снимок в приложении Фото и нажмите кнопку редактирования. Перейдите к инструментам Apple Intelligence. Выберите «Очистить». Вверху переключите режим качества с автоматического на высокое. Обведите или закрасьте объект, который нужно убрать.

Быстрый режим подходит для простых правок, например убрать птицу с чистого неба. Высокое качество лучше справляется со сложным фоном вроде толпы, листвы или узоров. Работает функция на iPhone 15 Pro и новее, потому что ей нужна Apple Intelligence. На айфонах для материкового Китая ее нет, так что если «Очистка» не появилась, проверьте модель. И не забывайте сверяться с оригиналом: зажмите снимок, чтобы увидеть, не стерла ли нейросеть что-то лишнее.

Один виджет на весь экран

Виджеты в iOS 27 выросли до размера целого экрана. Можно отдать отдельную страницу рабочего стола под погоду, календарь или музыку и видеть максимум информации, вообще не открывая приложение.

Зажмите палец на пустом месте рабочего стола. Нажмите «Изменить» и выберите «Добавить виджет». Найдите нужное приложение, например Погоду или Календарь. Пролистайте варианты размеров до полноэкранного. Нажмите «Добавить виджет».

Удобнее всего завести отдельную страницу под виджет и держать рядом две-три таких: с погодой, календарем и плеером. Свайпнули и сразу видите все, что нужно на день. Особенно хорошо это смотрится на больших экранах вроде Pro Max, где в один виджет помещается прогноз на несколько дней вперед.

Сколько приложений показывать в поиске

Свайп вниз по рабочему столу в iOS 27 открывает обновленный поиск, совмещенный с Siri. По умолчанию под строкой выводятся четыре предложенных приложения. Кому-то этого мало, а кого-то они просто отвлекают.

Откройте Настройки. Перейдите в раздел «Поиск». Выберите, сколько предложенных приложений показывать: до восьми штук или ни одного. При желании выключите быстрые команды и недавние поисковые запросы.

Если убрать предложения совсем, экран поиска останется кристально чистым, и можно сразу печатать запрос без лишних отвлекающих иконок. Отключение истории пригодится тем, кто не хочет, чтобы недавние запросы видел любой, кто взял телефон в руки. Хотите узнать об этом первыми? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Фото в iCloud без ожидания зарядки

Эта настройка пригодится тем, у кого больше одного устройства Apple. По умолчанию iPhone не спешит выгружать новые фото и видео в iCloud и часто ждет, пока его поставят на зарядку и подключат к Wi-Fi. В iOS 27 появился пункт «Синхронизировать немедленно».

Откройте Настройки и перейдите в раздел «Приложения». Выберите Фото. Нажмите «Синхронизировать немедленно». Выберите вариант «На сегодня».

После этого снятые кадры будут сразу улетать в облако и появляться на iPad и Mac. Работает режим только до конца текущего дня, так что это скорее разовая мера перед поездкой или съемкой. В режиме энергосбережения или экономии трафика выгрузка все равно встанет на паузу. И само собой, аккумулятор будет садиться быстрее, поэтому при слабой батарее лучше не рисковать. Если без мгновенной выгрузки никак, выручит внешний аккумулятор. Недорогие пауэрбанки и зарядки с AliExpress мы регулярно собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.