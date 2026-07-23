Какая нейросеть самая умная в 2026 году

У меня на iPhone сейчас стоят три приложения с нейросетями, и каждое утро я трачу секунд десять на выбор, к какому лезть с очередным вопросом. Звучит глупо, но это реальность лета 2026 года: универсального помощника так и не сделали. Недавно мы сравнивали Siri AI и ChatGPT на айфоне с iOS 27, и после того текста мне не давал покоя вопрос пошире. Кто вообще сейчас умнее всех, если убрать рекламу и посмотреть на цифры?



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Claude, ChatGPT или Gemini: кто оказался сильнее

Отвечаю сразу, без интриги. На 22 июля 2026 года в общем зачете независимой площадки Artificial Analysis впереди Claude Fable 5 от Anthropic с результатом 60 баллов. Второй идет GPT-5.6 Sol Max от OpenAI, у нее 59. Разница ровно в один балл, и это, честно говоря, повод не радоваться за победителя, а задуматься, насколько вообще осмысленны такие таблицы.

Параллельно Claude держится наверху Text Arena. Там принцип другой: живым людям показывают два ответа без подписей, человек выбирает тот, что понравился больше. Модель выигрывает и по формальным тестам, и по вкусовщине одновременно, а такое совпадение случается редко. Про то, чем нейросеть Claude лучше конкурентов, у нас есть отдельный разбор, и ситуация с тех пор не изменилась.

По ощущениям от работы разница чувствуется в одном сценарии. Если закинуть в чат пачку длинных документов и попросить найти в них расхождения, Claude не теряется к середине и помнит, о чем шла речь в начале. Остальные модели к пятому файлу начинают путаться в показаниях. Свежие новости по нейросетям мы собираем в канале AppleInsider в Telegram, подписывайтесь.

Почему рейтинг нейросетей не всегда показывает реальную силу

Школьного экзамена для чат-ботов не придумали. Вместо него есть бенчмарки, наборы практических задач, которые дают всем моделям в одинаковых условиях. Artificial Analysis складывает результаты девяти проверок: тут и запуск кода, и работа в командной строке, и разбор текстов на сотни страниц, и обращение к сторонним сервисам.

Проблема в том, что итоговая оценка усредненная. Модель может провалить два теста, вытянуть остальные семь и оказаться на вершине, хотя именно ваша задача попадет в те самые провальные два. Я на это натыкался: у меня лидер рейтинга регулярно ошибается в простых расчетах по таблицам, зато формально он самый умный.

Второй момент про закрытые модели. Год назад все хвалили китайские разработки, и мы даже писали, что бесплатная нейросеть DeepSeek не уступает платным сервисам. За год расклад поменялся дважды, а обещания разработчиков не поменялись вообще. Верить стоит только замерам со стороны. Мы дублируем все материалы в канале AppleInsider в МАКС, если вам так удобнее.

Сколько стоит пользоваться ChatGPT, Claude и Kimi

Вот тут начинается интересное. Одно тестовое задание для Claude Fable 5 обходится примерно в 2,75 доллара. То же самое задание GPT-5.6 Sol выполняет за 1,04 доллара, то есть почти в три раза дешевле при отставании в один балл. Для обычного человека, который спрашивает про рецепты и правит письма, выбор очевиден.

За модель OpenAI играют встроенные инструменты. Она сама идет в интернет за свежими данными, запускает код, генерирует картинки и открывает таблицы, никаких плагинов подключать не надо. В повседневной офисной рутине это экономит больше времени, чем лишний балл в бенчмарке.

Третьей идет китайская Kimi K3 от Moonshot AI с 57 баллами. В пользовательских тестах она обходит всех в верстке сайтов, так что если вы собираете лендинги, смотреть надо именно на нее. Google же вообще ушла в другую сторону и выпустила Gemini 3.6 Flash: около 50 баллов интеллекта, но 304 токена в секунду против 60-72 у лидеров. Компания много экспериментирует с форматами, посмотрите хотя бы, что умеет нейросеть Gemini Omni с видео и звуком. Не выходит настроить нейросеть на айфоне? Спрашивайте в чате AppleInsider в Telegram, там подскажут.

Как выбрать нейросеть для iPhone под свои задачи

Я в итоге пришел к простому правилу: не искать лучшую модель, а разложить задачи по разным приложениям. Занимает это ровно один вечер, зато потом перестаешь сомневаться в выборе каждый раз, когда открываешь чат.

Вот как я распределил задачи между нейросетями:

Claude Fable 5 — длинные документы, поиск нестыковок, аналитика в несколько шагов; GPT-5.6 Sol — письма, рабочая рутина, код и быстрый поиск в интернете; Kimi K3 — сайты, верстка и веб-интерфейсы; Gemini 3.6 Flash — гора однотипных файлов и сервисы Google.

Есть нюанс, который касается конкретно владельцев техники Apple. Apple Intelligence в подобных рейтингах не участвует, потому что часть запросов уходит наружу, в чужие модели. Так что выбор на айфоне упирается не в баллы, а в две вещи: удобство приложения и подписку, которую вы готовы оплачивать каждый месяц.

И последнее. Отрыв между первой и четвертой строчкой рейтинга сейчас укладывается в десять баллов, а между первой и второй его вообще нет. Через месяц выйдет очередное обновление, таблица перевернется целиком, и все обсуждения начнутся заново. Гоняться за званием самой умной модели бесполезно, гораздо полезнее научиться нормально формулировать запросы. А чем пользуетесь вы? Пишите в чате AppleInsider в МАКС, интересно сравнить.