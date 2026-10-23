Какие фотографии нельзя выкладывать в соцсети

Если вы хоть раз выкладывали фото из аэропорта или со своего рабочего стола, дочитайте этот текст до конца. Перед публикацией мы обычно смотрим на свет, ракурс и на то, удачно ли вышло лицо. На все остальное, что попало в кадр, почти никто не смотрит. А зря: мошенникам такой снимок иногда дает больше, чем все лайки под ним, причем часть опасных деталей видна только при увеличении. Ниже разберем, какие фото лучше держать при себе, что попадает в кадр случайно и как вычистить снимок прямо на айфоне.



Документы, билеты и отпуск лучше придержать

Начнем с того, что выкладывают постоянно: визы, водительские удостоверения, дипломы и сертификаты. Желание похвастаться новой визой или корочкой после курсов понятно. Только на таких снимках есть номер документа, полное имя, дата рождения, а иногда и подпись. Для мошенника это готовая заготовка под анкету или правдоподобную легенду. Мы подробно объясняли, зачем айфон собирает данные о вас, но то, что вы выложили сами, никакая настройка уже не спрячет.

С билетами и подтверждениями брони история тоньше. В некоторых сервисах они открывают доступ к заказу и позволяют его изменить. У многих авиакомпаний для входа в бронирование хватает фамилии и кода брони, а оба значения напечатаны прямо на посадочном. Штрихкод тоже не украшение, в нем зашиты те же данные. Поменять контакты, отменить место или перенести рейс в чужом заказе можно без всякого взлома.

Отдельная история — подпись. Ее фотографируют на фоне свежего договора или ключей от новой квартиры, не задумываясь. Снимок подписи пригодится для подделки документов, и разбираться потом с бумагой, на которой «расписались» вы, придется месяцами.

Последнее в этой группе — все, что выдает, где вы сейчас. Точные даты отпуска, адрес отеля, текущая геолокация. По ним видно, когда человек находится вдали от дома. Сторис «улетаем на две недели» плюс старое фото вида из окна, и посторонний знает, что ваша квартира пустует и до какого числа. Есть сценарий и неприятнее кражи: пока вы в самолете без связи, родным звонят и рассказывают, что с вами случилась беда. Проверить это быстро они не могут, вы ведь и правда далеко. Поэтому поездку проще выкладывать с задержкой, на день-два или уже после возвращения. Фото с моря от этого хуже не станут.

Самое опасное попадает в кадр случайно

Эту часть я бы перечитал дважды, потому что здесь ошибаются почти все. На снимках с работы постоянно оказываются переписка на мониторе, внутренние документы, данные клиентов, банковская карта на столе. И самое коварное — отражение экрана ноутбука в зеркале. Делаете селфи в лифте или в примерочной, а за спиной в стекле открыт рабочий чат.

На айфоне все это опаснее, чем кажется. Камеры последних моделей снимают с таким разрешением, что текст на мониторе в углу кадра читается при увеличении. А функция Живой текст сама распознает надписи на фото: их можно выделить и скопировать одним касанием. Так что ваш экран на заднем плане для постороннего не размытое пятно, а готовый текстовый документ.

То же касается скриншотов, которыми мы делимся почти не глядя. Снимок переписки ради смешной реплики тянет за собой имена, аватарки и номера собеседников. Скриншот заказа из маркетплейса показывает адрес пункта выдачи и часть телефона, а уведомление банка, которое не успело скрыться сверху, сообщает остаток на карте. Перед отправкой такой картинки ее стоит обрезать до той самой реплики, а все остальное закрыть.

С Live Photo своя ловушка. Живое фото хранит еще примерно по полторы секунды до и после кадра, и в эти мгновения мог попасть другой кусок стола, который вы снимать не собирались. Если работаете в кафе или коворкинге, где за спиной все время кто-то ходит, выручит защитная пленка «антишпион» на экран. Такие пленки для айфонов и макбуков время от времени появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Безобидные мелочи складываются в готовый сценарий обмана

Даже если документов в ленте нет, мошенникам часто хватает имени, даты рождения, места работы и рассказов о недавних поездках. Из этого и собирают убедительные сообщения. Связать фото с вами помогает номер телефона, поэтому стоит проверить, как скрыть номер в МАКС и кто его сейчас видит.

Выглядит это так. Вам пишет «коллега из отдела кадров», называет начальника по имени, вспоминает вашу поездку в Казань и просит срочно пройти «обновление данных» по ссылке. Каждая деталь правдива, ведь все взято из ваших же постов. Это и есть легенда под человека, и чем больше в ней совпадений с реальностью, тем меньше сомнений у жертвы.

Удалить пост задним числом тоже не выход. Полностью проконтролировать, куда разошлась уже опубликованная информация, почти невозможно: скриншот могли сделать в первую же минуту. Поэтому решать, чем вы готовы делиться, лучше заранее. А заодно закрыть хотя бы часть дверей, например, поставить самозапрет на SIM-карты через Госуслуги. Новые схемы появляются чуть ли не каждую неделю, и о самых заметных мы пишем в наших каналах в Telegram и МАКС.

Пара движений на айфоне перед публикацией

Перед публикацией стоит пробежаться по снимку глазами: нет ли там документов, рабочих материалов, геолокации и личных данных других людей. Последнее часто забывают: чужой ребенок, номер соседской машины, лицо коллеги, который в соцсетях светиться не хотел. Большую часть такой проверки айфон закрывает штатными средствами, ведь координаты он записывает в каждый снимок, если камере разрешен доступ к геопозиции. Убрать их из фото перед отправкой можно так:

Откройте снимок в приложении Фото и закройте экран крестиком. Вверху, под превью, нажмите «Параметры». Выключите переключатель «Геопозиция» и нажмите «Готово».

Так координаты пропадут только из отправленной копии, в галерее они останутся. Если не хотите, чтобы камера вообще записывала место съемки, отключите ей доступ к геопозиции:

Откройте Настройки — Конфиденциальность и безопасность — Службы геолокации. Найдите в списке Камеру. Выберите вариант «Никогда».

Все лишнее на самом снимке закрывайте в Разметке сплошной фигурой, а не маркером: через полупрозрачный штрих текст все равно просвечивает. Live Photo перед публикацией выключите кнопкой Live в углу фото. Не нашли у себя какой-то переключатель? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, подскажем.

Так какие фото нельзя выкладывать в соцсети? Документы, билеты, подпись, отпуск в реальном времени и все, что случайно оказалось за вашей спиной. Перед тем как нажать «Опубликовать», увеличьте снимок и посмотрите на него глазами чужого человека, которому от вас что-то нужно. Хватает десяти секунд, а сюрпризы находятся чаще, чем хотелось бы.