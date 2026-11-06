Появился повод установить бета-версию iOS 27.3. На какие iPhone и ради чего стоит обновиться

Кирилл Пироженко

Если вы брали iPhone с двумя физическими SIM-картами, то наверняка уже привыкли, что половина рекламы Apple не про вас. Компания второй год рассказывает про умные функции, а на таком айфоне раздел с ними просто пустой. Обиднее всего смотреть, как у друга с обычной моделью все работает. С выходом свежей беты ситуация сдвинулась, причем первой ожила как раз та функция, которой хочется пользоваться каждый день. Ниже разберем, что включилось, почему не все и стоит ли ради этого ставить тестовую прошивку. А если вы еще не решили насчет обновления в целом, у нас есть разбор, когда выйдет iOS 27.3 для всех.

iPhone с открытым редактором «Фото»: силуэт прохожего на снимке подсвечен для удаления, рядом объемный логотип iOS 27.3

iPhone с открытым редактором «Фото»: силуэт прохожего на снимке подсвечен для удаления, рядом объемный логотип iOS 27.3

Две SIM-карты долго означали жизнь без Apple Intelligence

Дело не в лотке для SIM-карт как таковом. Две физические «симки» Apple ставит в iPhone для материкового Китая, а у этих версий Apple Intelligence была заблокирована на уровне самого устройства. Компания не могла запустить ИИ в Китае без местного партнера и разрешения властей, поэтому функции отключили на всех смартфонах, выпущенных для этого рынка. Причем место жительства неважно: китайский айфон в Москве или Новосибирске вел себя ровно так же, как в Пекине.

В России таких аппаратов много. Их охотно везут серовозы, потому что две физические SIM удобнее, чем возня с eSIM, а цена часто ниже. Покупатель доволен ровно до момента, пока не захочет убрать прохожего с фото, как в рекламе. Проверить, какая у вас версия, можно за полминуты. Порядок действий такой:

  1. Откройте Настройки — Основные — Об этом устройстве.
  2. Найдите строку «Номер модели».
  3. Если номер заканчивается на CH/A, это iPhone для материкового Китая.
Два экрана настроек iPhone: пункт «Об этом устройстве» в разделе «Основные» и строка «Номер модели» с артикулом смартфона

Два экрана настроек iPhone: пункт «Об этом устройстве» в разделе «Основные» и строка «Номер модели» с артикулом смартфона

Если вместо такой строки видите короткий номер вида A3xxx, нажмите на него, и появится полный артикул. Вторая проверка еще проще: загляните в лоток. Если в нем два гнезда под nano-SIM, почти наверняка у вас китайская версия.

Ластик заработал сразу, остальное с китайским акцентом

С выходом iOS 27.3 beta 1 Apple впервые включила часть функций Apple Intelligence для материкового Китая. Подробно о самом апдейте мы писали в материале о том, что нового в iOS 27.3 beta 1. Владельцы двухсимочных iPhone 15 Pro и новее нашли в «Фото» инструмент «Очистить», тот самый ластик. Работает он сразу, без перевода телефона на английский и без смены региона на США или Китай.

Устроен ластик так же, как на обычных айфонах. Вы обводите или просто касаетесь лишнего объекта на снимке, а нейросеть стирает его и дорисовывает фон. Прохожий за спиной, урна у памятника, провод над морем: все это убирается за пару секунд. Apple отдельно подчеркивает, что инструмент старается сохранить кадр таким, каким он был при съемке, то есть не перерисовывает сцену целиком. Чтобы попробовать:

  1. Откройте снимок в приложении «Фото».
  2. Нажмите кнопку редактирования со значком ползунков внизу экрана.
  3. Перейдите на вкладку «Инструменты» и выберите «Очистить».
  4. Коснитесь лишнего объекта или обведите его пальцем.
Три экрана приложения «Фото»: кнопка редактирования, вкладка «Инструменты» и инструмент «Очистить»

Три экрана приложения «Фото»: кнопка редактирования, вкладка «Инструменты» и инструмент «Очистить»

При первом запуске айфон может докачивать данные для функции, так что лучше сделать это по Wi-Fi. Исходник никуда не пропадает: правку в «Фото» всегда можно отменить через кнопку «Вернуть». Проверять ластик удобнее всего на снимках из поездок, где в кадр постоянно кто-то лезет.

Как и на обычных айфонах, чудес на сложном фоне от ластика ждать не стоит. Если убрать крупный объект с узорчатой стены или толпы, на месте дыры может появиться мыльное пятно. С небом, песком, асфальтом и травой он справляется заметно лучше.

Ластиком дело не ограничилось. В китайскую версию Apple Intelligence для iOS 27.3 попали:

  • перевод в реальном времени в «Сообщениях», FaceTime и при звонках;
  • перевод через AirPods 4 с шумоподавлением, AirPods Pro 2 и более новые модели;
  • инструменты для письма: переписать, сократить, исправить ошибки, сделать краткую выжимку;
  • Genmoji;
  • поиск по обычным фразам и ролики-воспоминания;
  • визуальный интеллект, который узнает объекты и места через камеру.

Звучит богато, только у списка есть подвох. Работает все это на модели Qwen от Alibaba, а не на тех же сервисах, что у iPhone для других стран. Ради части функций придется сменить язык и регион: телефон нужно перевести на английский или китайский, а регион поставить США или Китай. Жить с английским интерфейсом ради выжимки из писем готов далеко не каждый, и я бы тоже не стал.

Есть и то, чего в китайской версии нет совсем. Обновленная Siri с ИИ и другие новинки Apple Intelligence из iOS 27 туда не попали, как и Image Playground. Так что владельцам iPhone CH/A, которые мечтали поболтать с новой Siri по-русски, пока остается только ждать. Интересно, когда Apple расширит список? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, туда такие новости попадают в день выхода беты.

Бета остается бетой, даже если в ней долгожданный ластик

Сейчас iOS 27.3 доступна только как сборка для разработчиков, публичная бета появится позже, а релиз для всех ожидается в декабре. Вернуться на стабильную версию можно, но готовиться к этому лучше заранее. Как это делается, мы показывали в инструкции, как откатиться с iOS 27 без потери данных, принцип с 27.3 тот же.

Первая бета всегда самая сырая. Под удар чаще всего попадают автономность, уведомления и отдельные приложения, в том числе банковские. Перед установкой обязательно сделайте резервную копию на компьютере, и лучше архивную, чтобы ее не перезаписала следующая. Копию, созданную уже на бете, на iOS 27.2 восстановить не получится, а значит, откат без старой копии обернется потерей части данных. Платить за аккаунт разработчика, кстати, не нужно: достаточно зарегистрировать Apple ID в программе Apple Developer.

Включается бета так:

  1. Зарегистрируйте свой Apple ID на сайте Apple Developer.
  2. Откройте Настройки — Основные — Обновление ПО — Бета-обновления.
  3. Выберите «Бета-версия iOS 27 для разработчиков» и вернитесь назад.
  4. Дождитесь появления iOS 27.3 Beta и нажмите «Обновить сейчас».
Три экрана настроек iPhone: пункт «Бета-обновления», выбранная бета-версия iOS 27 для разработчиков и загрузка iOS 27.3 Beta размером 11,82 ГБ

Три экрана настроек iPhone: пункт «Бета-обновления», выбранная бета-версия iOS 27 для разработчиков и загрузка iOS 27.3 Beta размером 11,82 ГБ

Весит обновление почти 12 ГБ, так что качать его лучше по Wi-Fi, а айфон на время установки поставить на зарядку. Если апдейт завис на подготовке или после него ластик так и не появился, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, что проверить.

Кому ставить сейчас, а кому дотерпеть до декабря

Ставить бету есть смысл, если у вас iPhone 15 Pro или новее с двумя физическими SIM-картами, и вы много снимаете в поездках. Это ровно тот случай, когда новая функция закрывает конкретную боль, а не просто добавляет пункт в меню. Особенно если айфон второй, а основным телефоном вы пользуетесь другим. Тогда риск поймать баг в банковском приложении почти ничего не стоит.

Человек держит в руке iPhone в синем титановом корпусе с каплями воды на задней панели

Человек держит в руке iPhone в синем титановом корпусе с каплями воды на задней панели

Подождать лучше тем, у кого айфон единственный и рабочий. До релиза около месяца, и за это время Apple выпустит еще несколько сборок, где исправит самое неприятное. Владельцам обычных версий iPhone с eSIM или одной физической SIM торопиться и вовсе незачем: ластик у них давно есть, а остальные новинки iOS 27.3 в основном касаются Китая. Держателям iPhone 15 и более старых моделей бета ничего не даст, Apple Intelligence на них не работает в принципе.

А пока ждете обновления, можно присмотреть чехол с подставкой или компактный штатив, чтобы снимков для ластика стало больше. Такие вещи для iPhone периодически появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Ну а владельцы китайских айфонов впервые за два года получили повод не завидовать знакомым с обычными моделями, пусть пока и в тестовой версии.

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