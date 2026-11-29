При покупке дорогой техники на маркетплейсах многие автоматически выбирают оплату картой банка, который принадлежит торговой площадке. Казалось бы, зачем платить больше, если можно получить скидку просто за использование определенного платежного средства? Однако у обычных банков тоже есть свои преимущества в виде повышенного кешбэка за покупки в интернет-магазинах. Я решил проверить, какой способ оплаты на самом деле позволяет сэкономить больше. Для этого взял iPhone 18 Pro на 256 ГБ и сравнил условия его покупки на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркете.



У каждой площадки свои условия скидки

Практически у каждой крупной торговой площадки сегодня есть собственная система скидок, воспользоваться которой можно при выборе определенного способа оплаты. Причем иногда даже необязательно открывать новый банковский счет. Достаточно иметь карту одной из финансовых организаций, сотрудничающих с маркетплейсом.

Например, мы уже рассказывали, как покупать на Ozon по зеленой цене без Ozon Карты. Маркетплейс подключает к своей программе лояльности сторонние банки, клиенты которых тоже могут приобретать товары со скидкой.

Вот какие платежные инструменты предлагают популярные российские маркетплейсы:

Ozon — карта Ozon Банка и подходящие карты банков-партнеров;

Яндекс Маркет — карта Яндекс Пэй;

Wildberries — WB Кошелек, к которому на максимальном уровне можно выпустить банковскую карту.

Главное преимущество таких способов оплаты заключается в том, что покупатель получает скидку сразу, если она предусмотрена для выбранного товара. Не приходится ждать окончания расчетного периода, переживать из-за лимитов кешбэка или выяснять, правильно ли банк определил категорию покупки.

Однако размер скидки может существенно отличаться даже при покупке одинаковых товаров. Более того, в случае с дорогой электроникой иногда выгоднее отказаться от специального ценника и расплатиться картой своего основного банка. Особенно если у вас подключена категория повышенного кешбэка за покупки на маркетплейсах. За новыми сравнениями цен на технику можно следить в Telegram и МАКС.

Один процент почти заменяет скидку на Маркете

Начнем с самого простого сценария. Допустим, у вас есть обычная банковская карта, по которой возвращается 1% от стоимости покупок. Такой вариант доступен, например, владельцам карты Black от Т-Банка при наличии и выборе соответствующей категории кешбэка.

На момент подготовки этого материала iPhone 18 Pro на Ozon стоит 118 368 рублей по зеленому ценнику и 125 032 рубля при оплате обычной банковской картой. Разница составляет 6 664 рубля.

Если отказаться от скидки и получить 1% кешбэка, банк вернет примерно 1 250 рублей. Фактически смартфон обойдется в 123 782 рубля без учета пошлины. Получается, что покупатель переплатит больше пяти тысяч рублей. В данном случае зеленая цена Ozon однозначно выгоднее.

А вот на Яндекс Маркете ситуация совершенно другая. Там iPhone 18 Pro на 256 ГБ стоит 118 094 рубля при оплате картой Яндекс Пэй и 119 287 рублей при использовании обычной банковской карты.

Разница составляет всего 1 193 рубля. Практически столько же покупатель получит в виде обычного кешбэка. Таким образом, существенного преимущества от оформления карты Яндекс Пэй в данном случае нет.

На Wildberries выбранный смартфон стоит 114 045 рублей, причем дополнительной скидки за оплату через WB Кошелек у меня нет. Вероятнее всего, дело в том, что я пользуюсь стандартным кошельком. У финансового сервиса Wildberries есть ограничения на сумму одной покупки в зависимости от уровня идентификации:

стартовый — до 15 000 рублей;

стандартный — до 100 000 рублей;

максимальный — без аналогичного ограничения на одну покупку.

На максимальном уровне к кошельку можно выпустить виртуальную или пластиковую карту WB Банка. У них общий счет и единый баланс. Однако проходить полную идентификацию ради покупки одного смартфона я бы не стал без подтверждения того, что после этого появится дополнительная скидка.

При этом никто не мешает мне расплатиться обычной банковской картой и получить около 1 140 рублей кешбэка. В данном случае даже базовый кешбэк 1% позволит дополнительно снизить стоимость смартфона.

Повышенный кешбэк упирается в лимит банка

Гораздо интереснее ситуация становится, если ваш банк предлагает повышенный кешбэк непосредственно за покупки на маркетплейсах. Такие категории периодически появляются у клиентов Т-Банка, Уралсиба, Газпромбанка и других российских финансовых организаций. Причем предложения могут отличаться даже у двух владельцев одинаковых банковских карт.

Допустим, вам доступен кешбэк 5% за покупки на маркетплейсах. Теоретически при приобретении смартфона стоимостью 120 тысяч рублей банк должен вернуть шесть тысяч. Однако на практике рассчитывать на такую сумму можно далеко не всегда.

Например, согласно условиям программы лояльности Т-Банка, максимальный размер кешбэка за обычные покупки по карте Black зависит от подключенных услуг:

без дополнительных подписок — 3 000 рублей за расчетный период;

с подпиской Pro — 5 000 рублей;

с сервисом Premium — 30 000 рублей.

Представим, что у всех трех клиентов есть категория с кешбэком 5% и полностью свободный лимит вознаграждения. При покупке Айфона на Ozon первый получит три тысячи рублей, второй — пять тысяч, а третий — примерно 6 252 рубля. И даже последнему в нашем примере выгоднее воспользоваться зеленым ценником.

А вот при покупке на Яндекс Маркете все три клиента окажутся в выигрыше относительно оплаты картой Яндекс Пэй. Даже минимального лимита в три тысячи рублей достаточно, чтобы перекрыть предложенную маркетплейсом скидку. На Wildberries выгода от повышенного кешбэка в моем случае еще очевиднее.

Важно учитывать и стоимость банковских подписок. Подключать премиальное обслуживание исключительно ради одной покупки далеко не всегда имеет смысл. Кроме того, часть лимита кешбэка вы могли уже исчерпать, расплачиваясь картой в течение расчетного периода. Если банк уже начислил вам кешбэк за покупку на маркетплейсе, поделитесь суммой в нашем чате в Telegram или МАКС.

С пошлиной дешевле всего вышло на Wildberries

Теперь давайте сведем все расчеты в одну таблицу. Для сравнения я выбрал iPhone 18 Pro на 256 ГБ с двумя eSIM. На всех трех маркетплейсах смартфон доставляется из-за рубежа, поэтому к его стоимости необходимо прибавить таможенную пошлину.

На Ozon она составляет около 16 737 рублей, на Яндекс Маркете — 16 874 рубля, а на Wildberries — 15 088 рублей. Кешбэк будем рассчитывать только от стоимости самого смартфона.

Способ оплаты Ozon Яндекс Маркет Wildberries Без скидки и кешбэка 141 769 ₽ 136 161 ₽ 129 133 ₽ Оплата со скидкой маркетплейса 135 105 ₽ 134 968 ₽ Недоступна Кешбэк 1% 140 519 ₽ 134 968 ₽ 127 993 ₽ Кешбэк 5%, лимит 3 000 ₽ 138 769 ₽ 133 161 ₽ 126 133 ₽ Кешбэк 5%, лимит 5 000 ₽ 136 769 ₽ 131 161 ₽ 124 133 ₽ Кешбэк 7% без достижения лимита 133 017 ₽ 127 811 ₽ 121 150 ₽

В таблице указана итоговая стоимость смартфона с учетом таможенной пошлины и за вычетом банковского кешбэка. Расчеты приблизительные, поскольку размер пошлины может измениться при оформлении заказа, а банки используют разные правила округления вознаграждения.

Получилось, что каждый из трех маркетплейсов в моем эксперименте требует совершенно разного подхода к оплате:

на Ozon выгоднее воспользоваться зеленым ценником, если ваш банк не позволяет получить более 6 664 рублей кешбэка;

на Яндекс Маркете даже обычный кешбэк 1% практически полностью компенсирует скидку по карте Яндекс Пэй;

на Wildberries при отсутствии специальной скидки выгоднее расплатиться сторонней банковской картой с кешбэком.

В моем случае выгоднее всего купить iPhone 18 Pro на Wildberries и воспользоваться повышенным кешбэком стороннего банка. Даже при стандартном банковском лимите в три тысячи рублей смартфон обойдется в 126 133 рубля с учетом пошлины и полученного вознаграждения. Это почти на девять тысяч рублей дешевле, чем на Ozon по зеленому ценнику. Если к новому айфону нужен чехол или зарядка, такие находки мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Разумеется, перед покупкой необходимо убедиться, что банк начисляет кешбэк за маркетплейсы. Например, при оплате через СБП или пополнении внутреннего кошелька торговой площадки можно остаться без банковского вознаграждения.

Лично я не вижу ничего плохого в том, чтобы иметь несколько бесплатных виртуальных карт и пополнять их непосредственно перед покупкой. Однако автоматически расплачиваться картой маркетплейса за каждый заказ точно не стоит. Как показало мое сравнение, привычка потратить пару минут на изучение банковских предложений позволяет сэкономить несколько тысяч рублей. Причем без дополнительных промокодов, ожидания распродаж и поиска других продавцов.