Цены на iPhone 18 Pro в России снова упали. Теперь его наконец можно покупать

Если вы присматривались к iPhone 18 Pro еще в сентябре, но решили подождать, похоже, выдержка себя оправдала. Месяц назад мы проверяли, сколько стоит iPhone 18 Pro в России, и тогда разница с Америкой уже выглядела смешной. Казалось, что ниже опускаться некуда. Но ценники снова поползли вниз, а одна из площадок с распродажей преподнесла сюрприз уже в корзине. Я заново прошелся по Авито, Озону и Wildberries с одними и теми же моделями. Ниже расскажу, сколько сейчас просят за обе прошки, где сейчас выгоднее покупать и есть ли смысл ждать дальше.



Месяц спустя цифры уже другие

В прошлый раз я сравнивал цены 29 сентября, и iPhone 18 Pro на Авито тогда начинался от 105 000 рублей. Pro Max на 256 ГБ стоил минимум 117 000 рублей, а за версию с физическим слотом под SIM-карту продавцы просили сверху еще около 10 тысяч. Сейчас все эти цифры можно переписывать.

Заодно пересчитал американские цены. Apple по-прежнему продает iPhone 18 Pro за 1199 долларов, а Pro Max за 1299 долларов без учета налога. Только рубль за месяц заметно окреп: по курсу ЦБ на начало ноября доллар стоит 80,56 рубля против 84,41 в конце сентября. Поэтому в рублях американские айфоны тоже подешевели. Минимальные цены за базовую версию на 256 ГБ сейчас выглядят так:

Модель (256 ГБ) Авито, 29 сентября Авито, 2 ноября США, 2 ноября iPhone 18 Pro 105 000 рублей 98 990 рублей 96 590 рублей iPhone 18 Pro Max 117 000 рублей 109 990 рублей 104 650 рублей

Получается, что за месяц обе модели подешевели примерно на 6-7 тысяч рублей, или на 6%. Для флагмана, который вышел меньше двух месяцев назад, это много. Отрыв от США при этом сократился до символического: у Pro он теперь около 2400 рублей, у Pro Max примерно 5300 рублей. Причем американская цена указана без налога с продаж, который в большинстве штатов добавляется на кассе.

iPhone 18 Pro опустился ниже 100 тысяч

Самое интересное нашлось в объявлениях про младшую прошку. Один из московских магазинов продает iPhone 18 Pro на 256 ГБ за 98 990 рублей, и это не урезанная версия только с eSIM, а модель с SIM-слотом. Месяц назад за такой вариант просили 115-124 тысячи, если вы не хотели возиться с переводом номера на eSIM.

Остальные продавцы тоже не сильно отстают. Версия только с eSIM стоит от 104 890 рублей, а основная масса предложений в Москве, Сургуте, Самаре и Новосибирске укладывается в 107-109 тысяч. Магазины явно поджимают друг друга: в карточках все чаще висит плашка «Цена ниже рыночной», и почти везде можно забрать телефон в день покупки. Еще один вариант с физической SIM-картой у другого московского магазина стоит 113 990 рублей.

Перед покупкой все равно проверьте пару вещей. Попросите у продавца серийный номер и пробейте его на сайте Apple, чтобы убедиться, что смартфон новый и не активирован. И уточните, какую гарантию дает магазин: в описании самого дешевого предложения обещают официальные 12 месяцев, но лучше спросить, где именно ее будут обслуживать.

Pro Max тоже подтянулся вниз

С большой моделью картина похожая, только цифры крупнее. Минимум на Авито сейчас 109 990 рублей, и это опять версия с SIM-слотом и eSIM у того же продавца. Получается, разница между Pro и Pro Max у самых дешевых предложений ровно 11 тысяч рублей. Это чуть больше, чем 100 долларов разницы в американском прайсе.

Дальше разброс больше, чем у младшей прошки. Версия только с eSIM стоит от 115 990 рублей, вариант с SIM-картой у другого московского магазина обойдется в 118 990 рублей, а модель на две SIM из Калининграда просят уже 125 990 рублей. Похоже, на большой модели продавцы пока не так охотно режут наценку, хотя доказать это кроме как ценниками нечем.

Если выбираете между двумя размерами только по цене, доплата за Pro Max сейчас даже меньше, чем месяц назад: тогда она составляла 12 тысяч. Вопрос скорее в том, нужен ли вам большой экран и запас батареи. Хотите видеть, как меняются цены дальше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, свежие замеры по айфонам выходят там в первую очередь.

Озон и Wildberries проигрывают из-за пошлины

На маркетплейсах первая цифра в карточке выглядит заманчиво, но это еще не итог. iPhone 18 Pro на Озоне продается за 98 970 рублей с Ozon Картой, то есть почти как на Авито. Только телефон едет из Дубая, и в корзине к цене добавляется таможенный платеж около 13 640 рублей.

В сумме выходит примерно 112 600 рублей, а без Ozon Карты все 117 860 рублей. Это на 14-19 тысяч дороже самого дешевого объявления на Авито. С Pro Max ситуация еще хуже: телефон стоит 113 410 рублей, пошлина около 15 550 рублей, и итоговый чек получается 128 960 рублей с картой.

На Wildberries я нашел ту же схему, только пошлину там показывают сразу в карточке. iPhone 18 Pro на 256 ГБ с eSIM стоит 106 340 рублей с WB Кошельком, плюс 13 950 рублей пошлины при оплате. Итого 120 290 рублей. За Pro Max просят 120 480 рублей и еще 16 070 рублей сверху, то есть около 136 550 рублей.

Выходит, что даже с распродажей к 11.11 маркетплейсы проигрывают Авито на 14-27 тысяч рублей в зависимости от модели. Плюс у них один: телефон ввезен официально с уплатой пошлины, а вы получаете защиту покупателя от площадки. Но платить за это на 14-24% больше готов далеко не каждый. Если с оформлением заказа или пошлиной что-то пошло не по плану, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут посчитать.

Ценник наконец перестал кусаться

Честно, еще в сентябре я считал, что 105 тысяч за Pro это потолок удачи. Сейчас за те же деньги можно взять версию с SIM-слотом и оставить пару тысяч на чехол. Нынешние 98 990 рублей за прошку выглядят комфортно без всяких натяжек, особенно меньше чем через два месяца после старта продаж. Это уже не цена за статус, а нормальная сумма за флагман, который проживет лет пять.

Есть и момент, о котором стоит помнить при покупке с рук. Минцифры готовит правила, по которым ввезенные смартфоны придется регистрировать по IMEI через Госуслуги. Проект пока обсуждается, а телефоны, которые начнут работать в российских сетях до апреля 2027 года, ограничения не затронут. Так что айфон, купленный сейчас, под новые требования не попадает.

Ждать дальше имеет смысл только тем, кому смартфон не нужен прямо сейчас. Не исключаю, что ближе к Новому году ценники сползут еще на пару тысяч, но разрыв с США уже настолько мал, что большой экономии не будет. А если решите покупать, к новому айфону сразу понадобится чехол и защитное стекло: недорогие варианты под iPhone 18 Pro и Pro Max мы периодически собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.