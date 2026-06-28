Опросы в МАКС на iPhone: как создать и можно ли сделать анонимный опрос в группе

Опросы в МАКС появились только этой весной, и я, признаюсь, ждал их давно. До этого собрать мнение в групповом чате на айфоне можно было разве что реакциями, а это так себе вариант: половина участников ставит лайки невпопад, и в итоге непонятно, кто за что. Вернуть уведомления в МАКС на iPhone мы уже научились, теперь пора разобраться с голосованиями. Ниже расскажу, где именно на iPhone прячется эта функция, как сделать опрос анонимным и что делать, если кнопки «Опрос» у вас почему-то нет.



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Где работают опросы в МАКС и кто может их создавать

Да, опросы в МАКС есть, и на iPhone они работают так же, как на Android или в десктопной версии. Функция появилась в обновлении в конце апреля 2026 года — сначала её включили только в чатах до 15 человек, но уже через несколько дней ограничение сняли. Сейчас голосование можно запустить в любом групповом чате.

Главное, что нужно понять сразу: опросы живут только в групповых чатах. И вот тут МАКС заметно отличается от Telegram. В Телеграме голосование можно запустить где угодно — и в группе, и в публичном канале, где автор собирает мнение тысяч подписчиков одним постом. В МАКС так не выйдет: в каналах опросов пока нет, функция доступна исключительно в групповых чатах. Для админов каналов это серьёзное ограничение, ведь привычный по Телеграму сценарий «спросил аудиторию голосованием» здесь не работает.

Если голосование нужно именно в канале, остаётся лишь проводить его в групповом чате с читателями. Однако далеко не у всех каналов есть и чат. У нас вот есть. Кстати, если держите рабочий и личный профили, у нас есть разбор, как завести два аккаунта МАКС на одном iPhone.

Как запустить голосование в групповом чате МАКС

Прежде чем что-то нажимать, держите в голове одну особенность. МАКС убрали из App Store, так что обновить приложение на айфоне привычным способом не выйдет. Если у вас стоит старая сборка без опросов или приложения нет вовсе, проще всего открыть веб-версию мессенджера прямо в Safari — там вход по тому же номеру, а опросы работают наравне с приложением. Если любопытно, чем веб-версия отличается от приложения, мы разбирали отдельно. Дальше шаги одинаковые и для приложения, и для браузера.

Само создание занимает буквально полминуты:

Откройте групповой чат, в котором хотите запустить голосование. Нажмите на значок скрепки слева от поля ввода. В некоторых версиях вместо скрепки там плюс — суть та же. В открывшемся меню вложений выберите пункт «Опрос». Обычно он стоит рядом с фото, файлами и геопозицией. Введите вопрос. Держите его коротким и понятным, лимит — пара сотен символов, так что лить воду всё равно не выйдет. Добавьте варианты ответа. Кнопка «Добавить ответ» создаёт новую строку, всего можно задать до 12 вариантов. Нажмите синюю кнопку «Создать», и опрос моментально уйдёт в чат.

После публикации участники получат уведомление и смогут проголосовать одним касанием. Результаты обновляются в реальном времени прямо под сообщением, и каждый видит, сколько голосов набрал тот или иной вариант. Чтобы посмотреть детали, достаточно нажать на количество ответов под опросом — откроется разбивка по процентам.

Важная мелочь, на которой многие спотыкаются. Отредактировать опрос после публикации нельзя. Люди ведь уже начали голосовать, и менять условия на ходу было бы нечестно. Так что если ошиблись в формулировке, опрос придётся удалить долгим нажатием и собрать заново. По той же причине я советую заранее прикинуть варианты, а не дописывать их в спешке.

Прав администратора для всего этого не нужно. Запустить голосование может любой участник чата, а вот завершить опрос или удалить его сможет только тот, кто его создал.

Можно ли скрыть участников голосования в МАКС

Тут начинается самое интересное, потому что с анонимностью в МАКС пока не всё однозначно. По умолчанию опрос публичный: любой участник может тапнуть на вариант и увидеть, кто и за что проголосовал. Для дружеского чата, где выбираешь, куда пойти в пятницу, это нормально. А вот для рабочих или деликатных тем такая открытость уже мешает.

К сожалению, переключателя анонимности нет ни в веб-версии, ни в удаленном из App Store приложении. Будем надеяться, что со временем такая функция все-таки появится. Зато есть тумблер «Можно переголосовать». Он включён по умолчанию и позволяет участникам менять свой выбор. Если хотите зафиксировать результат намертво, чтобы никто не передумал, просто выключите его перед публикацией.

Когда голосование пора закрывать, завершить опрос вручную можно двумя способами. Первый: нажмите на количество ответов под опросом, выберите «Завершить» и подтвердите действие. Второй: тапните по самому опросу, в контекстном меню найдите пункт «Завершить опрос» и тоже подтвердите. После этого результаты сохранятся в чате навсегда, но проголосовать или переоткрыть голосование уже не получится. Подобные фишки мессенджера мы разбираем постоянно: подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы ничего не пропустить.

Почему не работают опросы в МАКС

Самая частая причина, по которой пункт «Опрос» не появляется в меню скрепки, — устаревшая сборка приложения. Раньше это лечилось обновлением, но МАКС выпилили из App Store, и накатить свежую версию на айфон штатно уже не получится. Выход один — зайти в веб-версию мессенджера через Safari, там опросы на месте. Вторая причина — вы пытаетесь создать опрос в канале, где функция недоступна. Перейдите в групповой чат, и кнопка окажется на месте.

Не нашли кнопку или опрос ведёт себя странно? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там быстро подскажут, в чём дело.

Дальше пройдусь по вопросам, которые задают чаще всего.

Нужны ли права администратора, чтобы создать опрос? Нет, не нужны : голосование запускает любой участник группы, а управлять им — завершать или удалять — может только автор.

: голосование запускает любой участник группы, а управлять им — завершать или удалять — может только автор. Сколько вариантов ответа можно добавить? До двенадцати на один опрос. Сам вопрос ограничен парой сотен символов, так что формулируйте по делу.

на один опрос. Сам вопрос ограничен парой сотен символов, так что формулируйте по делу. Можно ли выбрать сразу несколько ответов? В стандартном опросе нет, голос отдаётся за один вариант .

. Можно ли прикрепить к вопросу картинку? Тоже нет, опрос принимает только текст . Если очень нужна иллюстрация, отправьте её отдельным сообщением рядом.

. Если очень нужна иллюстрация, отправьте её отдельным сообщением рядом. Получится ли отредактировать опрос после публикации? Не выйдет: поменять вопрос или ответы нельзя, придётся удалять и создавать заново. Поэтому перепроверяйте всё до нажатия кнопки «Создать».

В целом опросы в МАКС на iPhone сделаны просто и без лишних настроек, и для большинства бытовых задач их хватает с головой. Выбрать дату встречи, решить, какой фильм смотреть, собрать мнение коллег — всё это теперь делается в пару касаний прямо в чате. Другой вопрос, как долго мессенджер вообще проживёт на айфонах в нынешнем виде — мы уже разбирали, когда МАКС начнут отключать на iPhone и что перестаёт работать.