Опросы в МАКС на iPhone: как создать и можно ли сделать анонимный опрос в группе
Опросы в МАКС появились только этой весной, и я, признаюсь, ждал их давно. До этого собрать мнение в групповом чате на айфоне можно было разве что реакциями, а это так себе вариант: половина участников ставит лайки невпопад, и в итоге непонятно, кто за что. Вернуть уведомления в МАКС на iPhone мы уже научились, теперь пора разобраться с голосованиями. Ниже расскажу, где именно на iPhone прячется эта функция, как сделать опрос анонимным и что делать, если кнопки «Опрос» у вас почему-то нет.
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Где работают опросы в МАКС и кто может их создавать
Да, опросы в МАКС есть, и на iPhone они работают так же, как на Android или в десктопной версии. Функция появилась в обновлении в конце апреля 2026 года — сначала её включили только в чатах до 15 человек, но уже через несколько дней ограничение сняли. Сейчас голосование можно запустить в любом групповом чате.
Главное, что нужно понять сразу: опросы живут только в групповых чатах. И вот тут МАКС заметно отличается от Telegram. В Телеграме голосование можно запустить где угодно — и в группе, и в публичном канале, где автор собирает мнение тысяч подписчиков одним постом. В МАКС так не выйдет: в каналах опросов пока нет, функция доступна исключительно в групповых чатах. Для админов каналов это серьёзное ограничение, ведь привычный по Телеграму сценарий «спросил аудиторию голосованием» здесь не работает.
Если голосование нужно именно в канале, остаётся лишь проводить его в групповом чате с читателями. Однако далеко не у всех каналов есть и чат. У нас вот есть. Кстати, если держите рабочий и личный профили, у нас есть разбор, как завести два аккаунта МАКС на одном iPhone.
Как запустить голосование в групповом чате МАКС
Прежде чем что-то нажимать, держите в голове одну особенность. МАКС убрали из App Store, так что обновить приложение на айфоне привычным способом не выйдет. Если у вас стоит старая сборка без опросов или приложения нет вовсе, проще всего открыть веб-версию мессенджера прямо в Safari — там вход по тому же номеру, а опросы работают наравне с приложением. Если любопытно, чем веб-версия отличается от приложения, мы разбирали отдельно. Дальше шаги одинаковые и для приложения, и для браузера.
Само создание занимает буквально полминуты:
- Откройте групповой чат, в котором хотите запустить голосование.
- Нажмите на значок скрепки слева от поля ввода. В некоторых версиях вместо скрепки там плюс — суть та же.
- В открывшемся меню вложений выберите пункт «Опрос». Обычно он стоит рядом с фото, файлами и геопозицией.
- Введите вопрос. Держите его коротким и понятным, лимит — пара сотен символов, так что лить воду всё равно не выйдет.
- Добавьте варианты ответа. Кнопка «Добавить ответ» создаёт новую строку, всего можно задать до 12 вариантов.
- Нажмите синюю кнопку «Создать», и опрос моментально уйдёт в чат.
После публикации участники получат уведомление и смогут проголосовать одним касанием. Результаты обновляются в реальном времени прямо под сообщением, и каждый видит, сколько голосов набрал тот или иной вариант. Чтобы посмотреть детали, достаточно нажать на количество ответов под опросом — откроется разбивка по процентам.
Важная мелочь, на которой многие спотыкаются. Отредактировать опрос после публикации нельзя. Люди ведь уже начали голосовать, и менять условия на ходу было бы нечестно. Так что если ошиблись в формулировке, опрос придётся удалить долгим нажатием и собрать заново. По той же причине я советую заранее прикинуть варианты, а не дописывать их в спешке.
Прав администратора для всего этого не нужно. Запустить голосование может любой участник чата, а вот завершить опрос или удалить его сможет только тот, кто его создал.
Можно ли скрыть участников голосования в МАКС
Тут начинается самое интересное, потому что с анонимностью в МАКС пока не всё однозначно. По умолчанию опрос публичный: любой участник может тапнуть на вариант и увидеть, кто и за что проголосовал. Для дружеского чата, где выбираешь, куда пойти в пятницу, это нормально. А вот для рабочих или деликатных тем такая открытость уже мешает.
К сожалению, переключателя анонимности нет ни в веб-версии, ни в удаленном из App Store приложении. Будем надеяться, что со временем такая функция все-таки появится. Зато есть тумблер «Можно переголосовать». Он включён по умолчанию и позволяет участникам менять свой выбор. Если хотите зафиксировать результат намертво, чтобы никто не передумал, просто выключите его перед публикацией.
Когда голосование пора закрывать, завершить опрос вручную можно двумя способами. Первый: нажмите на количество ответов под опросом, выберите «Завершить» и подтвердите действие. Второй: тапните по самому опросу, в контекстном меню найдите пункт «Завершить опрос» и тоже подтвердите. После этого результаты сохранятся в чате навсегда, но проголосовать или переоткрыть голосование уже не получится. Подобные фишки мессенджера мы разбираем постоянно: подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы ничего не пропустить.
Почему не работают опросы в МАКС
Самая частая причина, по которой пункт «Опрос» не появляется в меню скрепки, — устаревшая сборка приложения. Раньше это лечилось обновлением, но МАКС выпилили из App Store, и накатить свежую версию на айфон штатно уже не получится. Выход один — зайти в веб-версию мессенджера через Safari, там опросы на месте. Вторая причина — вы пытаетесь создать опрос в канале, где функция недоступна. Перейдите в групповой чат, и кнопка окажется на месте.
Не нашли кнопку или опрос ведёт себя странно? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там быстро подскажут, в чём дело.
Дальше пройдусь по вопросам, которые задают чаще всего.
- Нужны ли права администратора, чтобы создать опрос? Нет, не нужны: голосование запускает любой участник группы, а управлять им — завершать или удалять — может только автор.
- Сколько вариантов ответа можно добавить? До двенадцати на один опрос. Сам вопрос ограничен парой сотен символов, так что формулируйте по делу.
- Можно ли выбрать сразу несколько ответов? В стандартном опросе нет, голос отдаётся за один вариант.
- Можно ли прикрепить к вопросу картинку? Тоже нет, опрос принимает только текст. Если очень нужна иллюстрация, отправьте её отдельным сообщением рядом.
- Получится ли отредактировать опрос после публикации? Не выйдет: поменять вопрос или ответы нельзя, придётся удалять и создавать заново. Поэтому перепроверяйте всё до нажатия кнопки «Создать».
В целом опросы в МАКС на iPhone сделаны просто и без лишних настроек, и для большинства бытовых задач их хватает с головой. Выбрать дату встречи, решить, какой фильм смотреть, собрать мнение коллег — всё это теперь делается в пару касаний прямо в чате. Другой вопрос, как долго мессенджер вообще проживёт на айфонах в нынешнем виде — мы уже разбирали, когда МАКС начнут отключать на iPhone и что перестаёт работать.