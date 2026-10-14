Как понять, что ваш аккаунт в МАКС взломали

Если друзья вдруг спрашивают, зачем вы прислали им странную ссылку в МАКС, а в чатах висят сообщения, которых вы точно не писали, первая мысль обычно одна: аккаунт увели. Слухи о массовых взломах мессенджера ходят уже год, и мы отдельно разбирались, был ли взлом МАКС на самом деле. Только для вашего конкретного аккаунта общая картина почти ничего не значит. Проверить его можно за пару минут, причем главная улика прячется в разделе, который большинство ни разу не открывало. Ниже разберем, по каким признакам заметить чужака, как выставить его за дверь и чем он опасен за пределами переписки.



Шесть признаков, что в аккаунте хозяйничает кто-то еще

Взлом редко выглядит как в кино. Никто не меняет вам аватарку на череп и не пишет в профиле «вас взломали». Чаще все происходит тихо: человек на другом конце просто читает ваши чаты и ждет момента, когда можно попросить у кого-нибудь денег от вашего имени. Поэтому смотреть нужно на мелочи:

в чатах есть отправленные сообщения, которых вы не писали, или кто-то из контактов жалуется на спам от вас;

в чатах висят прочитанными сообщения, которые вы не открывали и даже не видели в уведомлениях;

пришел СМС-код для входа в МАКС, хотя вы ничего не запрашивали;

приложение выкинуло вас из аккаунта, а при новом входе вдруг просит пароль, который вы не ставили;

в чате «Коды подтверждения» появились коды от Госуслуг, которые вы не открывали;

в списке активных устройств есть смартфон или компьютер, которого у вас нет.

Последний пункт самый надежный. Сообщение можно списать на случайное нажатие, код на ошибку чужого человека с похожим номером, а вот незнакомое устройство в списке объяснить нечем. Чужой пароль при входе тоже плохой знак: скорее всего, злоумышленник уже включил защиту под себя, чтобы вы не вернулись. Если вы заметили хотя бы один пункт, не ждите второго и переходите к следующему разделу.

Где посмотреть все активные устройства

Список всех мест, где открыт ваш аккаунт, лежит в настройках, и туда стоит заглянуть даже без подозрений. Там видно тип устройства и время последнего входа. Свой айфон, рабочий ноутбук и веб-версию вы узнаете сразу. Все остальное считайте чужим.

Порядок действий такой:

Открываем вкладку «Настройки» в правом нижнем углу. Переходим в раздел «Устройства». Просматриваем список активных сеансов. Нажимаем «Завершить все сессии, кроме текущей».

Удалять по одному сеансу смысла нет. Кнопка выкидывает всех, кроме вашего айфона, и если взломщик сидел через браузер на компьютере, ему придется входить заново. А без кода из СМС на ваш номер у него это не выйдет. Сразу после этого в разделе «Безопасность» включите «Безопасный режим»: он пропускает звонки и сообщения только от людей из вашей телефонной книги и хотя бы на время отрежет поток подозрительных ссылок.

Не нашли у себя такого раздела или кнопка не срабатывает? Напишите в наш чат в Telegram или МАКС, приложите скриншот, и вместе найдем, куда его переложили в вашей версии.

Возврат аккаунта, если из него выкинуло

Хуже, когда приложение уже показывает экран входа. Тут все зависит от того, успел ли злоумышленник поставить свой пароль. Если нет, достаточно ввести номер, дождаться СМС и войти: ваш телефон остается главным ключом, и вход по коду автоматически дает вам доступ к тем же «Устройствам», где чужака можно выгнать.

Если МАКС просит пароль, которого вы не знаете, нажмите «Забыли пароль?». Код для сброса уйдет на почту, привязанную к защите. Проблема в том, что почту указывал тот, кто ставил пароль, то есть, возможно, сам взломщик. Тогда остается только поддержка: значок вопроса в правом верхнем углу приложения, дальше «Технические проблемы», или сайт help.max.ru. Опишите, что произошло, укажите номер и примерную дату, когда все началось. Проверка, по опыту пользователей, занимает от нескольких часов до нескольких дней, и поддержка может попросить подтвердить личность.

Кстати, частый поисковый вопрос — как удалить аккаунт в МАКС, если его взломали. Удалить профиль снаружи нельзя: эта кнопка тоже живет в настройках, то есть сначала все равно придется войти. Так что последовательность одна и та же: вернуть доступ, выкинуть чужие устройства и только потом решать, оставлять аккаунт или нет.

Чем чужой доступ к МАКС опасен для Госуслуг и Цифрового ID

Переписка — не самое ценное, что лежит в мессенджере. С декабря 2025 года Госуслуги присылают коды входа в чат «Коды подтверждения» в МАКС, а не по СМС. Значит, человек с доступом к вашему аккаунту теоретически видит и эти коды. Минцифры добавило перед показом кода контрольные вопросы бота, которые должны отсечь мошенника, но надеяться только на них я бы не стал. Отдельная история — Цифровой ID, QR-код с данными из Госуслуг для подтверждения возраста и личности. Если вы им не пользуетесь, у нас есть инструкция, как удалить Цифровой ID из МАКС, а сам аккаунт при этом останется.

Если подозрение на взлом есть, зайдите в Госуслуги и проверьте, не появилось ли там чужих телефонов и почты. Затем поменяйте способ подтверждения: Профиль — Безопасность — Вход в систему — Вход с подтверждением. Кроме МАКС там есть СМС, биометрия и приложение-аутентификатор. Код из приложения-аутентификатора на айфоне надежнее всего: он вообще не зависит ни от мессенджера, ни от SIM-карты.

Самая частая схема, кстати, обходится без всякого взлома. Звонит «поддержка МАКС» и просит продиктовать код, чтобы «активировать защиту» или «отключить код». На деле пришел код от Госуслуг. Ни мессенджер, ни Госуслуги, ни банк такие коды по телефону не спрашивают.

Куда жаловаться, если мошенник успел что-то сделать

Если от вашего имени просили деньги, а кто-то из знакомых перевел, это уже уголовная история. Пишите заявление в полицию: по номеру 102, в отделении или онлайн через сайт МВД. Сохраните скриншоты переписки, номер получателя и время перевода, без них заявление разберут куда медленнее. Пострадавшему знакомому стоит сразу позвонить в свой банк: чем быстрее, тем выше шанс, что перевод успеют заморозить.

С Госуслугами порядок другой. Если туда уже зашли чужие, позвоните на горячую линию 115, а если доступ не возвращается, идите в МФЦ с паспортом, там восстановят учетную запись. Параллельно отправьте в поддержку МАКС номер, с которого вам писали или звонили, пусть проверят этот аккаунт. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, новые схемы с «поддержкой» и «активацией защиты» мы разбираем там, как только про них становится известно.

Как не пустить чужака в МАКС второй раз

Большинство взломов начинается не с дыры в коде, а с утечек баз и чужой доверчивости. Когда хакеры заявляли про слив данных 46 млн пользователей МАКС, страшнее всего звучали именно номера телефонов: с ними удобно звонить и выманивать коды. Сам номер не спрячешь, а вот поставить второй замок можно.

Откройте Настройки — Безопасность — Пароль для входа — Установить пароль. Теперь одного кода из СМС для входа на новом устройстве не хватит. Обязательно укажите почту для восстановления и запомните, какую: без нее и без пароля в аккаунт не попадете уже вы сами. В той же «Безопасности» скройте номер телефона и список групп от всех, кроме контактов, а раз в месяц заглядывайте в «Устройства». Это занимает секунд десять.

На самом айфоне тоже есть что подкрутить. Поставьте PIN на SIM-карту в Настройки — Сотовая связь — SIM-PIN: если телефон украдут, вытащить симку и получить ваши СМС на другом аппарате уже не выйдет. Перед этим найдите стандартный PIN от оператора, обычно он напечатан на пластике от SIM. Три неверные попытки заблокируют карту, и понадобится PUK-код. А если ключ для лотка давно потерялся, такие мелочи на брелок иногда попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Если чужих устройств в списке нет, пароль ваш, а Госуслуги подтверждаются через аутентификатор, можно выдохнуть. Даже если ваш номер уже гуляет по чьей-то базе, войти в аккаунт с ним одним теперь не получится.