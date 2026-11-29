Когда мобильный интернет пропадает посреди дня, айфон превращается в звонилку. Карты не грузятся, банк не запускается, а единственный выход, который приходит в голову, — найти Wi-Fi. Вот только где он рядом, обычно непонятно: в кафе спрашивать неудобно, а искать в браузере сеть, которой нет, бессмысленно. Когда в очередной раз мобильный интернет урезали до белого списка, оказалось, что подсказка всё это время лежала в МАКС. Причём не в настройках и не в каналах, а в обычном поиске.



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МАКС работает, когда остальное молчит

При ограничениях мобильного интернета открывается только то, что попало в белый список, и МАКС в нём есть с осени прошлого года. Поэтому на него можно рассчитывать, даже когда Safari уже не грузит ни одной страницы. А в самом МАКС за это время появились официальные боты, которые ищут публичный Wi-Fi рядом с вами. Делают их министерства цифрового развития регионов, и в поиске рядом с каждым стоит синяя галочка, так что спутать его с подделкой сложно.

Искать бота своего региона почти не придётся:

откройте МАКС и нажмите на строку поиска;

напишите публичные точки Wi-Fi;

откройте бота с названием вашей области или республики.

У меня первым выпал бот Мордовии, а за ним Нижегородской и Самарской областей и Пермского края. Свои боты есть у Челябинской, Ярославской, Рязанской и Оренбургской областей, Чувашии, Пензы и Саратова. Если по запросу ваш регион не нашёлся, попробуйте написать Wi-Fi и название города: называются боты по-разному. Внутри у всех похожий набор кнопок, и пользоваться ими можно, не разбираясь в настройках.

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Боту хватает одной геометки

В боте Мордовии точки можно искать вручную на карте или по геолокации. Второй способ быстрее, особенно когда стоишь посреди улицы:

нажмите Найти по геолокации;

на карте проверьте, что метка стоит там, где вы находитесь;

нажмите Отправить место.

Через пару секунд бот присылает список из десяти ближайших точек Wi-Fi с расстоянием до каждой. У меня ближайшая оказалась в 210 метрах, следующая — в 277. Кнопка Искать снова повторит поиск, если вы успели отойти. А вот названия в списке меня поначалу удивили: сплошь Wildberries и OZON.

Ближайший Wi-Fi чаще всего в пункте выдачи

Объяснение простое. Бот ищет точки Wi-Fi на Яндекс Картах, а там у организации есть отметка о том, что внутри работает Wi-Fi. Пункты выдачи стоят чуть ли не в каждом квартале, поэтому они и занимают весь верх списка. Нажимаете на нужный, и айфон открывает маршрут в Яндекс Картах, а если приложения нет, то карту в браузере.

Только имейте в виду, что отметка на карте ещё не гарантирует доступ. Сеть в пункте выдачи может быть рассчитана на сотрудников, и пустят ли в неё посетителя, зависит от конкретного места. Если сеть открыта, при входе она попросит номер телефона или вход через Госуслуги: в публичном Wi-Fi в России без этого не пускают. Для таких случаев в боте есть кнопка с инструкцией по подключению, а если точка на карте есть, а сети на месте нет, о ней можно сообщить через Подать обращение.

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Искать точку лучше до того, как пропала сеть

У бота есть очевидная слабость: ему самому нужен интернет. При белых списках МАКС работает, но если связь отключат совсем, без интернета не откроется и он. Поэтому я бы сделал всё заранее, пока айфон в домашней сети:

найдите бота своего региона и закрепите чат, чтобы не искать его в спешке;

проверьте точки рядом с домом, работой и школой детей и запомните пару ближайших;

скачайте офлайн-карту своего города в Яндекс Картах, чтобы дойти до точки без сети.

Что ещё стоит подготовить на айфоне к отключениям, мы собрали в инструкции перед отключением интернета в Москве, она подходит для любого города.

А когда до точки дошли, помните, что публичный Wi-Fi — это чужая сеть. Мошенники умеют поднимать рядом с настоящими сети с похожими названиями, поэтому подключаться я бы стал так:

уточните точное имя сети у сотрудника и выбирайте только его;

переводы и вход в банк делайте через мобильный интернет, если он хоть как-то работает;

когда сеть больше не нужна, нажмите на значок i рядом с ней в настройках Wi-Fi и выберите Забыть эту сеть, чтобы айфон не подключался к ней сам.

Боты эти появились тихо, и большинство про них даже не слышали. А ведь при очередном отключении разница между потерянным часом и найденной в двухстах метрах сетью — одна геометка, отправленная заранее. А вы знали, что в МАКС есть такие боты? Нашёлся бот для вашего региона? Расскажите в нашем Telegram-чате.