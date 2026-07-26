МАКС жрет интернет и батарею на iPhone: как это исправить

Кирилл Пироженко

Мессенджер МАКС любит трафик. Он тянет фотографии, подгружает голосовые, крутит видео в ленте чата и делает это молча, пока вы просто листаете переписку. На домашнем Wi-Fi это незаметно, а вот в поездке или на даче с одной палочкой LTE счет за мобильный интернет и просевшая за полдня батарея становятся очень заметными. Хорошая новость: в приложении есть отдельный раздел, где все это отключается за пару минут. Недавно мы разбирались, как установить полноценное приложение МАКС на iPhone без App Store, и сейчас как раз тот случай, когда полноценный клиент дает то, чего нет в браузере.

Рассказываю про полезные настройки MAX. Фото.

Рассказываю про полезные настройки MAX

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Где найти настройки экономии трафика в МАКС

Прежде чем открывать настройки, проверьте, чем именно вы пользуетесь. Нужный раздел есть только в нативном приложении МАКС для iPhone. Если мессенджер открыт в Safari или добавлен на домашний экран как иконка сайта, пункта с экономией трафика в нем просто не будет: браузерная версия не имеет доступа к таким параметрам и управлять загрузкой медиа не умеет. Так что дальнейшие шаги имеют смысл только для владельцев полноценного клиента.

В самом приложении настройки спрятаны неглубоко, но с ходу их не найти: они лежат отдельным пунктом в общем списке, а не внутри блока с медиа. Порядок действий такой:

Где найти настройки экономии трафика в МАКС. Все настройки находятся здесь. Фото.

Все настройки находятся здесь

  1. Откройте приложение МАКС на iPhone.
  2. Нажмите вкладку «Настройки» в правом нижнем углу экрана.
  3. Пролистайте список чуть ниже блока с уведомлениями, безопасностью и папками.
  4. Найдите пункт «Экономия батареи и сети» и тапните по нему.

Внутри вас ждут четыре блока: «Фото», «Видео», «Гифки» и «Аудиосообщения». Каждый отвечает за свой тип контента, и настраиваются они независимо друг от друга. Это удобнее, чем один общий рубильник: можно оставить моментальную загрузку картинок, но при этом запретить скачивание тяжелых видео вне Wi-Fi.

Рядом же лежит пункт «Память», который отвечает уже за хранение скачанного. Не путайте эти два раздела: экономия сети управляет тем, что качается, а память тем, что остается на устройстве. Кстати, если вы ведете свой паблик, вам пригодится инструкция, как создать публичный канал в МАКС прямо с айфона, там медиа съедают трафик еще активнее.

Как сделать, чтобы МАКС не скачивал фото через мобильный интернет

Фотографии и голосовые сообщения по умолчанию качаются всегда, независимо от типа подключения. Для активных чатов это десятки мегабайт в день, а для рабочих групп с сотней участников счет идет уже на сотни. Меняется это так:

  1. В разделе «Экономия батареи и сети» нажмите пункт «Автозагрузка» в блоке «Фото».
  2. В появившемся меню выберите один из трех вариантов: «Всегда», «Только по Wi-Fi» или «Не загружать».
    3. Как сделать, чтобы МАКС не скачивал фото через мобильный интернет. Настройте автозагрузку фото или вообще ее отключите. Фото.

    Настройте автозагрузку фото или вообще ее отключите

  3. Вернитесь к списку и пролистайте вниз до блока «Аудиосообщения».
  4. Нажмите «Автозагрузка» и точно так же выберите подходящий режим.
    5. Как сделать, чтобы МАКС не скачивал фото через мобильный интернет. Тоже самое проделайте с аудиосообщениями. Фото.

    Тоже самое проделайте с аудиосообщениями

  5. Настройка применяется сразу, ничего подтверждать и сохранять не нужно.

Режим «Только по Wi-Fi» оптимален для большинства. Дома и в офисе все подгружается моментально, а на мобильном интернете фото открывается по тапу, когда оно вам действительно нужно. Вариант «Не загружать» стоит выбирать только тем, у кого совсем жесткий лимит трафика: каждое изображение придется скачивать вручную, и это быстро надоедает.

С голосовыми история чуть тоньше. Аудиосообщения весят немного, но их часто присылают пачками, и на слабом сигнале приложение начинает заметно греть телефон, пытаясь дотянуть все файлы разом. Если ловите себя на том, что МАКС стабильно оказывается в топе по расходу батареи, начните именно с этого пункта. Не смогли найти нужные настройки или что-то работает не так? Пишите в наш чат в Telegram или в МАКС, там подскажут.

Настройки видео в МАКС для экономии трафика

Блок «Видео» отвечает сразу за две вещи: за то, в каком качестве уходят ваши ролики, и за то, начинают ли чужие проигрываться сами. Оба параметра сильно влияют и на трафик, и на автономность.

  1. Нажмите пункт «Качество при отправке» в блоке «Видео».
  2. Выберите разрешение: 1080p, 720p или 360p.
    3. Настройки видео в МАКС для экономии трафика. Здесь можно решить вопрос автозагрузки видео. Фото.

    Здесь можно решить вопрос автозагрузки видео

  3. Затем откройте пункт «Автовоспроизведение» в том же блоке.
  4. Укажите режим «Всегда», «Только по Wi-Fi» или «Отключено».
    5. Настройки видео в МАКС для экономии трафика. Не забудьте про гифки. Фото.

    Не забудьте про гифки

  5. Отдельно проверьте блок «Гифки»: там автовоспроизведение включается обычным переключателем.

По умолчанию видео отправляется в 1080p. Красиво, но минутный ролик с камеры iPhone легко весит под сотню мегабайт, и загрузка на мобильном интернете растянется надолго, попутно высаживая аккумулятор. Режим 720p дает почти ту же картинку на экране смартфона при вдвое меньшем весе, и для повседневной переписки этого более чем достаточно. 360p оставьте для случаев, когда важен сам факт доставки, а не детализация.

Автовоспроизведение видео и гифок кажется мелочью, но именно оно чаще всего виновато в фоновом расходе. Пока вы листаете чат, приложение подгружает и запускает каждый ролик, попавший на экран. Отключение автопроигрывания вне Wi-Fi экономит и мегабайты, и проценты заряда, а на скорость общения никак не влияет. Хотите знать про настройки iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Кстати, о самом мессенджере ходит масса слухов, и мы разбирали главные мифы о национальном мессенджере отдельно. Часть претензий к нему как раз строится на том, что приложение якобы бесконтрольно жрет ресурсы, хотя половина этого лечится вот таким походом в настройки.

Лучшие настройки МАКС для экономии батареи

Если не хочется разбираться в каждом пункте, вот схема, которая подойдет почти любому пользователю:

  1. Автозагрузка фото — «Только по Wi-Fi».
  2. Автозагрузка аудиосообщений — «Только по Wi-Fi».
  3. Качество видео при отправке — 720p.
  4. Автовоспроизведение видео — «Только по Wi-Fi».
  5. Автовоспроизведение гифок — переключатель в выключенное положение.

Такой набор дает ощутимую экономию без потери удобства: в переписке ничего не ломается, картинки открываются по тапу за секунду, а расход трафика падает в разы. Проверить результат можно через «Настройки — Сотовая связь» на iPhone, где виден объем данных по каждому приложению.

И еще раз про главное ограничение. Все эти настройки существуют только в приложении. Веб-версия МАКС в браузере не умеет управлять автозагрузкой, качеством отправки и автопроигрыванием: она просто отдает контент так, как решил сервер. Поэтому пользователям веб-версии остается один вариант экономии — отключать загрузку картинок средствами самого браузера, что ломает половину интерфейса. Если мессенджер нужен вам регулярно, полноценный клиент выигрывает по всем пунктам, включая доставку кодов подтверждения вместо СМС.

И последний нюанс, про который забывают. На iPhone МАКС не обновляется вообще, потому что приложения нет в App Store: обновить его штатным способом невозможно, и переустановить тоже. Это значит, что набор настроек у вас останется ровно таким, каким вы его видите сейчас, и новые пункты в разделе экономии точно не появятся. Ситуация вряд ли изменится в ближайшее время: мы разбирали даже сценарий, при котором Apple могут ограничить в России из-за отказа предустанавливать российские сервисы.

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