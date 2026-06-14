Не подключаются устройства к режиму модема на iPhone. Лайфхак, который решает проблему
Режим модема на iPhone выручает постоянно. Раздал интернет на ноутбук в кафе, поделился связью с планшетом в дороге, подключил к сети умные часы там, где нет Wi-Fi. Но иногда эта удобная функция превращается в источник нервов, и со мной как раз такое случилось на днях. Поставил новую симку, как раз МТС, и настроил режим модема по нашей инструкции, нужный переключатель появился в меню. Включаю, пытаюсь подцепить MacBook, и ничего. Беру айфон жены, айпад, потом вообще Android, результат один на всех. Устройства просто не подключаются.
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Причём это был не тот случай, когда коннект есть, а интернет не грузится. Тут было хуже: само подключение к сети срывалось, гаджет видел точку, пробовал к ней присоединиться и выдавал ошибку. Перепробовал кучу всего, перезагружал телефон, сбрасывал настройки сети, менял пароль от точки. Помогло только одно решение, и оказалось оно совсем не там, где я искал. Рассказываю по порядку, чтобы вы не убили на это полдня, как я.
Почему устройства не подключаются к режиму модема на iPhone
Для работы мобильного интернета и раздачи трафика iPhone использует настройки оператора, так называемую точку доступа APN. Это короткий адрес, по которому телефон понимает, через какой шлюз оператора выходить в сеть. Обычно эти параметры подтягиваются автоматически, как только вы вставляете симку, либо оператор присылает их отдельной эсэмэской с настройками. Но в России, начиная с iPhone 14 это не работает.
Параметры прописываются либо частично, либо не прописываются вообще. И получается перекос: для обычного выхода в сеть данных хватает, а вот раздача трафика не работает. Кстати, с новыми симками сюрпризы случаются не только здесь: когда я только перешёл на eSIM в МТС, тоже сутки просидел без связи. Главная подстава в том, что в iPhone настройки APN разбиты на отдельные блоки. Есть блок для обычных сотовых данных, есть блок для LTE, и есть отдельный блок именно для режима модема.
Логика тут такая: телефон может пользоваться разными точками доступа под разные задачи. У меня заполненным был как раз режим модема, а вот два других пункта оставались пустыми. В итоге телефон выходил в интернет сам, а поделиться им с другими устройствами уже не мог, хотя режим модема был благополучно активирован.
Настройка APN на iPhone для работы режима модема
Решение по сути простое: нужно прописать оператора во все пункты, а не только в раздел режима модема. Тогда iPhone собирает связку целиком и перестаёт капризничать. Звучит банально, но именно эта мелочь и отнимает у людей часы, ведь сам режим модема внешне выглядит включённым и рабочим. Сразу скажу, где лежит нужное меню, потому что прячется оно неочевидно. Заранее держите под рукой три параметра от своего оператора: APN, имя пользователя и пароль. Дальше по шагам.
- Откройте Настройки и зайдите в раздел Сотовая связь.
- Если в iPhone несколько симок, выберите ту, что раздаёт интернет (пункт с названием вашего тарифа или оператора).
- Перейдите в Сотовая сеть передачи данных. Именно здесь и спрятаны нужные блоки.
- В разделе Сотовые данные заполните три поля: APN, имя пользователя и пароль. У меня этот блок как раз был пустым.
- Те же самые значения впишите в раздел Настройка LTE. Его тоже легко пропустить, а зря.
- Проверьте блок Режим модема и при необходимости продублируйте параметры и здесь.
- Вернитесь назад, перезагрузите iPhone и заново включите раздачу.
После перезагрузки телефон подхватывает настройки целиком, и устройства начинают цепляться к точке без ошибок. У меня MacBook подключился с первого раза, следом айпад и телефон жены. Если интересно копнуть глубже, почему не работает режим модема в принципе, у нас есть отдельный подробный разбор.
APN для МТС, МегаФона, билайна, Т2 и Т-Мобайл на iPhone
Чтобы не искать параметры по форумам, собрал готовые настройки для пяти операторов, которыми пользуются чаще всего. Вписывайте эти значения во все три блока, про которые я говорил выше.
|Оператор
|APN
|Имя пользователя
|Пароль
|МТС
|internet.mts.ru
|mts
|mts
|Мегафон
|internet
|gdata
|gdata
|билайн
|internet.beeline.ru
|beeline
|beeline
|Т2
|internet.tele2.ru
|оставьте пустым
|оставьте пустым
|Т-Мобайл
|tt
|оставьте пустым
|оставьте пустым
Если вашего оператора в списке нет, актуальные значения APN всегда есть на официальном сайте провайдера в разделе с настройками интернета, либо их подскажут в поддержке. У виртуальных операторов точка доступа часто отличается от той, что у базовой сети, так что проверять стоит именно у своего. Не смогли найти нужные настройки или с ними возникли проблемы? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.
Как исправить ошибки режима модема на iPhone
Если после всех манипуляций раздача всё ещё капризничает, попробуйте по очереди несколько вещей.
- Сбросьте настройки сети через Настройки, Основные, Перенос или сброс iPhone, Сбросить, Сбросить настройки сети, после чего пропишите APN заново.
- Проверьте, что на тарифе вообще разрешена раздача трафика, у некоторых операторов это отдельная платная опция, а на дешёвых пакетах её иногда режут.
- Убедитесь, что на принимающем устройстве включён Wi-Fi, банальное переподключение порой решает всё само.
- Попробуйте сменить способ раздачи: если не идёт по Wi-Fi, подключите ноутбук кабелем или через Bluetooth, так можно понять, в чём затык. И держите оба гаджета поближе друг к другу, пока идёт первый коннект.
В моём случае проблема была именно в недозаполненных блоках APN, и ручная настройка закрыла вопрос за пару минут. Так что если режим модема включается, а устройства к нему не цепляются, не спешите винить симку или iPhone. Скорее всего, телефону просто не хватает пары строчек в настройках сети, и вы добавите их сами буквально за минуту. Хотите первыми узнавать про такие неочевидные фишки iOS? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.