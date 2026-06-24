iPhone говорит имя звонящего вслух: как отключить объявление вызовов Siri

iPhone называет имя звонящего вслух прямо через динамик, хотя наушники лежат в кармане. Раньше казалось, что так умеют только AirPods, но теперь голос срабатывает и без них. Если вам любопытно, что умеет новая Siri в iOS 27, мы недавно проверили это на себе, и там хватает приятных мелочей. Но именно эта давняя функция по-прежнему раздражает очень многих. Разберём, откуда она взялась, как подстроить её под себя и как выключить совсем.



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Как работает озвучка входящих звонков на iPhone

Функция называется «Объявлять вызов», в старых версиях iOS она же «Объявление вызовов». Появилась она ещё в iOS 10, так что новинкой её не назовёшь. Работает просто: когда вам звонят, ассистент произносит имя абонента из вашей адресной книги. Если номер незнакомый, Siri скажет, что звонит неизвестный.

Тут важно понять одну вещь. Это не магия AirPods. Озвучку выполняет Siri, а наушники лишь один из сценариев. Есть отдельный режим «Всегда», при котором имя проговаривается даже через громкую связь, без всякой гарнитуры. Именно его многие и включили случайно, а потом удивляются, почему телефон вдруг заговорил на весь автобус.

У функции четыре режима работы. «Всегда» озвучивает имя в любой ситуации. «Наушники и автомобиль» срабатывает при подключении по Bluetooth: к гарнитуре, колонке или магнитоле. «Только наушники» оставляет голос исключительно в гарнитуре, проводной или беспроводной. «Никогда» выключает озвучку целиком.

Имя берётся из карточки контакта, поэтому Siri иногда забавно коверкает редкие имена. Это лечится: в контакте есть отдельное поле для произношения, где можно вписать, как имя читается на самом деле. Та же озвучка работает и для входящих вызовов FaceTime, а на свежих прошивках захватывает и часть сторонних приложений.

Польза понятна по сценариям. За рулём вы слышите, кто звонит, и не тянетесь к экрану. На пробежке решаете, отвечать или нет, не доставая телефон. А вот дома проговаривание чаще мешает по вечерам, особенно когда рядом спят дети. Хотите глубже разбираться в фишках системы? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там разбираем такие настройки постоянно.

Как сделать, чтобы iPhone объявлял вызовы только через наушники

Если вам нравится, что Siri называет звонящего в AirPods, но раздражает голос из динамика, нужен режим «Только наушники». Телефон будет молчать, пока гарнитура не подключена.

Настраивается это в пару шагов.

Откройте Настройки и пролистайте до раздела «Приложения». Выберите пункт «Телефон». В свежих версиях iOS настройки приложений собраны именно там. Зайдите в пункт «Объявлять вызов». Поставьте отметку напротив варианта «Только наушники».

Изменения применяются сразу, сохранять ничего не нужно. Есть и второй путь, через настройки ассистента.

Откройте Настройки и найдите раздел Apple Intelligence и Siri (на старых прошивках это «Siri и Поиск»). Перейдите в пункт «Объявлять вызов» и выберите «Только наушники». Список режимов там точно такой же.

Кстати, если вы только переходите на систему и не уверены, как включить новую умную Siri, у нас есть отдельная инструкция. После этого имя зазвучит только когда наушники в ушах. Вынули AirPods, и телефон снова звонит обычным рингтоном. Этот вариант я держу у себя постоянно: в дороге удобно, а дома никто не вздрагивает от внезапного голоса.

Как убрать озвучивание входящих вызовов на iPhone

Когда озвучка не нужна совсем, выбирайте режим «Никогда». Это и есть прямой ответ на вопрос: телефон перестанет называть имя звонящего в любой ситуации, хоть с наушниками, хоть без.

Делается всё в тех же настройках приложения «Телефон».

Откройте Настройки и зайдите в раздел «Приложения». Выберите пункт «Телефон», затем «Объявлять вызов». Поставьте отметку напротив строки «Никогда».

Если заходили через настройки Siri, действие повторяется один в один. Проверить легко: дождитесь входящего или попросите кого-нибудь позвонить. Теперь вы услышите только рингтон, без голоса. Имя по-прежнему остаётся на экране, так что вы ничего не теряете.

Маленький нюанс. Если после выбора «Никогда» озвучка изредка всё равно срабатывает, перезагрузите iPhone. Иногда настройка применяется не с первого раза, особенно сразу после крупного обновления. Не нашли нужный пункт или что-то не работает? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Как полностью выключить Siri на Айфоне

Иногда дело не в одних звонках. Если голосовой ассистент мешает целиком, его можно выключить, и озвучка вызовов пропадёт сама, без захода в настройки телефона.

Откройте Настройки и зайдите в раздел Apple Intelligence и Siri. Отключите тумблеры активации: «Слушать «Siri»» и «Боковая кнопка для Siri». На iPhone с кнопкой «Домой» последний пункт называется «Кнопка «Домой» для Siri». Система спросит, точно ли вы хотите выключить ассистента, подтвердите.

После этого Siri не реагирует ни на голос, ни на кнопку, а имена звонящих больше не проговариваются. Учтите, что вместе с ассистентом отключатся голосовые команды и быстрые команды, а также часть подсказок. Если интересно, какие iPhone получат новую Siri, мы собрали полный список совместимых устройств.

В большинстве случаев хватает режима «Никогда» в настройках телефона. Он убирает именно озвучку вызовов и не трогает остальные функции. А если присматриваетесь к системе, посмотрите, какие функции iOS 27 полезнее Siri, иногда они выручают куда чаще ассистента.