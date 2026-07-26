Скрытые функции Айфона: 5 полезных возможностей iOS

Айфон умеет намного больше, чем показывает на первый взгляд. Часть возможностей спрятана так глубоко, что о них не догадываются даже те, кто держит смартфон Apple в руках по несколько лет подряд. Недавно мы говорили про скрытые функции iPhone от взлома, а теперь давайте посмотрим просто на полезные фишки, о которых знают далеко не все. Каждая из них экономит время в бытовых ситуациях: когда надо быстро найти вещь с картинки, разобрать меню в кафе на чужом языке или вытащить текст с обычной фотографии.



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Google Объектив на iPhone: поиск по изображению

Ситуация знакомая почти каждому. Вы листаете ленту, видите кроссовки, лампу или кадр из фильма и хотите узнать, что это такое и сколько стоит. Обычно люди сохраняют картинку в галерею, потом открывают поиск, потом ищут файл среди сотни других снимков. На айфоне всю эту цепочку можно пропустить: скриншот не обязательно сохранять, его можно сразу отправить в приложение Google.

Работает это так. После нажатия кнопок снимок висит в левом нижнем углу экрана как маленькая миниатюра, и пока она не исчезла, файла в памяти телефона еще нет. Оттуда картинку можно передать куда угодно, в том числе в поиск. Google сам разобьет изображение на объекты, обведет их рамками и предложит найти каждый через Объектив: похожие товары в магазинах, источник фотографии, название растения или породу собаки.

Откройте экран с нужной картинкой, товаром или кадром. Сделайте скриншот боковой кнопкой и кнопкой увеличения громкости. Не сохраняйте снимок, а нажмите на миниатюру в левом нижнем углу. Тапните по кнопке «Поделиться» и выберите приложение Google. Дождитесь, пока Объектив выделит объекты на снимке рамками. Нажмите на нужный объект и посмотрите результаты поиска.

Отдельно советую попробовать этот способ при поиске товаров по фотографии. Объектив неплохо находит и оригиналы, и аналоги подешевле, так что цену можно сравнить за пару секунд. Похожих мелочей в системе полно, мы собирали их в отдельном материале про лучшие скрытые функции iPhone, там таких приемов еще три десятка.

Как перевести текст через камеру Айфона

Вторая фишка выручает в поездках. Вывеска, меню, состав продукта на упаковке, инструкция к технике на китайском. Ничего фотографировать и никуда загружать не надо: достаточно навести камеру айфона на текст, и система сама поймет, что перед ней буквы, а не просто картинка.

Дальше все решает одна кнопка. Камера подсвечивает распознанный фрагмент, вы нажимаете на значок перевода, и текст меняется прямо в кадре. Причем айфон старается сохранить исходное оформление, поэтому меню остается меню, а не превращается в кашу из слов. Скорость при этом почти мгновенная, задержки в секунду обычно нет.

Откройте стандартное приложение «Камера» или «Переводчик». Наведите объектив на вывеску, меню или упаковку с текстом. Нажмите на значок распознавания текста в правом нижнем углу. Выделите нужный фрагмент пальцем, если распозналось слишком много. Тапните по кнопке перевода и прочитайте результат поверх исходника.

Чтобы функция работала без интернета, заранее скачайте языки в приложении «Переводчик». Это особенно важно за границей, где роуминг стоит дороже самого перевода. Не смогли найти нужные настройки или с ними возникли проблемы? Пишите в наш чат в Телеграме или чат в МАКС, там вам точно помогут.

Перевод выделенного текста на iPhone

Третий сценарий еще проще. Текст на другом языке попался не в реальном мире, а прямо в приложении: сообщение от коллеги, описание товара, комментарий под постом. Копировать его в переводчик не нужно, перевод встроен в меню выделения и работает во всех программах, где текст вообще можно выделить.

Приятный бонус тут в озвучке. Айфон не только показывает перевод, но и читает его вслух нормальным голосом, что удобно, когда надо понять произношение или разобрать имя собственное. На айпаде все то же самое, разница только в размере карточки с результатом.

Нажмите и удерживайте палец на нужном слове в тексте. Растяните синие маркеры выделения на весь нужный фрагмент. Нажмите на стрелку в появившемся меню и выберите пункт «Перевести». Посмотрите перевод в карточке, которая откроется снизу экрана. Тапните по кнопке воспроизведения, чтобы услышать текст вслух.

Учтите, что набор доступных языков зависит от модели и версии системы. С каждым обновлением список растет, но старым устройствам достается не все. Мы подробно разбирали, какие функции iOS 27 получат старые iPhone, и часть языковых возможностей туда как раз не попала.

Распознавание текста на фото в iPhone

Живой текст работает не только с камерой, но и с готовыми снимками из галереи. Скриншот переписки, фотография доски с расписанием, чек из магазина, страница книги. Айфон вытаскивает буквы прямо из изображения, после чего их можно скопировать, отправить, найти в интернете или перевести.

Отдельно отмечу распознавание номеров и адресов. Если на фотографии есть телефон, ссылка или адрес, система сама делает их активными: номер набирается одним касанием, адрес открывается в картах. С рукописным текстом получается хуже, но печатный распознается почти без ошибок даже под углом.

Откройте нужный снимок в приложении «Фото». Нажмите на значок живого текста в правом нижнем углу кадра. Выделите пальцем нужный кусок текста на фотографии. Выберите действие в меню: скопировать, найти или перевести. Сохраните готовый результат или отправьте его в мессенджер.

Хотите узнать про камеру айфона и работу с фото еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Телеграме и МАКС, там регулярно выходят такие разборы.

Перевод без интернета на iPhone

Иногда кнопка распознавания просто не появляется, и дело обычно не в поломке. Функция отключается в настройках языка, а еще она молчит, если выбранный язык интерфейса или снимка не поддерживается. Проверить все это можно за минуту.

Заодно советую включить перевод на устройстве. Тогда айфон перестанет отправлять текст на серверы, будет работать быстрее и не потребует связи. Единственный минус в том, что языковые пакеты занимают место в памяти, поэтому качать все подряд смысла нет.

Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Основные». Выберите пункт «Язык и регион» в списке параметров. Включите переключатель «Сканер текста» в самом низу экрана. Перейдите в раздел «Приложения» в настройках и выберите «Перевод». Активируйте «Перевод на устройстве» и скачайте нужные языки.

Чем новее модель, тем шустрее работает распознавание, потому что часть вычислений идет на нейромодуле процессора. Правда, не все упирается в чип: например, iPhone 17 не получит две функции Siri именно из-за нехватки оперативной памяти, хотя процессор там более чем достойный. Так что перед обновлением всегда полезно посмотреть, какие возможности реально дойдут до вашего устройства.