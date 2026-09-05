T-Pay на iPhone списал деньги за чужие продукты на моих глазах. Как не попасть в такую ситуацию

Бесконтактная оплата по Bluetooth от российских банков на айфоне многих спасла после ухода Apple Pay. Я и сам пользуюсь такими сервисами почти каждый день и в целом рад, что они появились. Но именно к Т-Банку у меня накопились вопросы, и после недавнего случая в магазине я больше не советую платить через него на iPhone. Я уже показывал, как айфон оплачивает чужие покупки, только в тот раз я наблюдал за этим со стороны, стоя в чужой очереди. А на днях все повторилось уже со мной и женой прямо на кассе, и на этот раз у меня остались скриншоты.



Как айфон жены оплатил чужие продукты

Стояли мы с женой в очереди в обычном супермаркете. Перед нами пожилая женщина набрала полную корзину продуктов, кассир быстро все пробил и назвал сумму. Женщина принялась складывать покупки в сумку, сказала, что платит картой, и полезла за ней в кошелек. Кассир тем временем уже вывел оплату на терминал и ждал.

Именно в этот момент жена решила заглянуть в приложение Т-Банка, чтобы проверить остаток на счете. Ей нужно было понять, хватит ли денег на нашу покупку и не придется ли скидывать что-то с другой карты. Она просто открыла программу, а через секунду с ее счета ушли 236 рублей за чужую корзину. Никто ничего не подтверждал, палец к экрану не прикладывал.

Самое неприятное, что телефон в этот момент находился больше чем в метре от терминала. Приложение само поймало открытую операцию и рассчиталось за продукты незнакомого человека. Хорошо, что сумма оказалась небольшой, а женщина попалась спокойная и адекватная. Она без лишних слов перевела деньги обратно через СБП, и мы разошлись по своим делам. На скриншотах видно и списание в супермаркете, и обратный перевод ровно той же суммы буквально через три минуты. А теперь представьте, что в корзине лежал бы крупный чек на несколько тысяч, и человек перед вами оказался бы не таким сговорчивым.

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Почему деньги списываются на расстоянии

Оплата от Т-Банка работает через Bluetooth, а у этого протокола вполне приличный радиус действия. Официально банк предельную дистанцию не называет, но на практике от терминала он добивает и на метр, и чуть дальше. Пока телефон лежит в кармане, все спокойно. Но стоит открыть приложение с активной бесконтактной оплатой рядом с работающим терминалом, и деньги могут уйти вообще без вашего участия.

Раньше было аккуратнее. Чтобы расплатиться, нужно было хотя бы запустить отдельный раздел приложения с оплатой. Это дополнительное действие как раз и страховало от случайностей. Теперь же хватает того, что вы просто открыли программу. У меня стоит свежая версия. В App Store она пряталась под именем K8CHEN PRO, а после установки превращается в 8PRO с номером 8.0.1. И вот в ней банк, судя по всему, этот барьер убрал. А может и не убрал, а это какой-то случайный баг, но факт остается фактом.

Что интересно, у Альфа-Банка все сделано иначе. Я как-то настраивал оплату Альфа-Банка на айфоне так, что она работала почти как Apple Pay, и там о случайном списании можно было не думать. Значит, дело не в самом Bluetooth, а в том, как банк выстроил логику оплаты и сколько шагов оставил пользователю. Чтобы не пропускать такие разборы, подписывайтесь на наш канал в Telegram и МАКС.

Как это сделали Сбер и Альфа-Банк

В этом плане оплата по Bluetooth лучше всего реализована у Сбера и Альфа-Банка. Логика максимально простая. Вы подносите смартфон к терминалу, на экране телефона появляется сумма покупки, и только после вашего подтверждения деньги уходят со счета. Оплатить чужой чек так практически невозможно, потому что вы своими глазами видите, за что именно платите. У Сбера, кстати, оплату можно быстро запускать без кнопки действия, и при этом шаг с подтверждением никуда не пропадает. Можете посмотреть, как это выглядит на видео:

Разница в одном лишнем экране кажется мелочью ровно до того момента, пока не окажешься в ситуации как я. На деле именно это подтверждение и превращает бесконтактную оплату из лотереи в нормальный предсказуемый инструмент. Ты всегда понимаешь, что и кому платишь, и ни очередь, ни спешка кассира на это никак не влияют.

Именно поэтому история с женой на кассе с этими банками просто не случилась бы. Даже если бы приложение поймало сигнал терминала, я бы увидел на экране те самые 236 рублей и чужую корзину, а потом спокойно закрыл окно. Т-Банк же решил сэкономить пользователю одно касание и в итоге сделал возможной ситуацию, когда вы оплачиваете покупку постороннего человека. Быстро это здорово, но не ценой контроля над своими деньгами.

Стоит ли вообще пользоваться T-Pay

Полностью отказываться от оплаты Т-Банком на айфоне я не призываю. Это по-прежнему рабочая замена Apple Pay, и в спокойной обстановке она честно выручает. Но пару правил для себя я после этого случая вывел:

Не открывайте приложение, пока человек перед вами не рассчитался на кассе.

Не держите телефон у терминала, если не собираетесь платить прямо сейчас.

Держите дистанцию в очереди, особенно там, где касса и терминал стоят вплотную.

Лично я после того вечера чаще плачу через Сбер и Альфа-Банк, где сумма всегда на экране, и я контролирую каждый платеж. Оплата Сбера вдобавок работает даже без интернета, что на кассе иногда здорово выручает. Т-Банк я оставил себе как запасной вариант, но открывать его просто так рядом с терминалом больше не стану.

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