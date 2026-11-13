Я проверил, кто видит фото на моём iPhone. В доступе даже паспорт и скрытые снимки

Доступ к фотографиям каждое приложение просит один раз. Обычно это случается в первый же день: хочешь отправить в чат снимок, на экране всплывает окно, и пальцы сами нажимают разрешить, лишь бы фото ушло. Потом об этом окне никто не вспоминает. Я тоже не вспоминал, пока на днях не прочитал про новую дыру в iOS, через которую одно приложение подглядывает в файлы других. Стало интересно, кто на моём айфоне и без всяких дыр смотрит туда, куда не надо. Оказалось, что ответ iPhone держит в одной строке настроек, и цифра в ней меня неприятно удивила.



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Число приложений с доступом видно сразу

В галерее у каждого лежит что-то, что не хочется показывать чужим: скриншот с кодом, фото документа, снимки детей. Чтобы до них добраться, взламывать айфон не нужно. Не нужно даже устанавливать вредоносные приложения. Получить доступ к вашим снимкам может и обычное ПО, которое вы скачиваете из App Store.

Проверить это можно за полминуты:

откройте Настройки;

перейдите в раздел Конфиденциальность и безопасность;

найдите строку Фото и посмотрите на подпись под ней.

У меня там написано: полный доступ у пяти приложений и ещё у одного право только добавлять снимки. Это значит, что пять программ видят всю мою медиатеку, а это больше 2,6 тысячи фото и 350 видео. Сознательно я такой доступ не давал никому, во всяком случае не помню этого. Так кто эти пятеро?

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Полный доступ достался мессенджерам, которым я просто отправлял фото

Если нажать на строку Фото, откроется список, где у каждого приложения справа написан его уровень доступа. Мой выглядит так:

полный доступ — Google Фото, Instagram, MAX, Telegram и WhatsApp;

только добавление фото — ChatGPT;

частный доступ — Safari.

С Google Фото всё понятно: ему вся медиатека и нужна, иначе он не сделает резервную копию. А вот остальные четыре — обычные мессенджеры и соцсеть. Отправляешь через них лишь малую часть снимков, а видеть они могут все до единого. Скорее всего, полный доступ они получили в тот самый первый раз, когда я торопился отправить фото и нажал на первую попавшуюся кнопку.

Любопытно, что ChatGPT и Safari устроены иначе. Нейросеть может только сохранять в галерею картинки, которые нарисовала, а заглянуть в неё не может. Safari медиатеку вообще не видит: когда загружаешь снимок на сайт, iPhone сам открывает окно выбора, и сайт получает только то фото, на которое вы нажали. Выходит, без полного доступа приложения обходятся прекрасно. Тогда что именно получают те, у кого он есть?

Вместе с фото приложение получает и место съёмки

Полный доступ — это не только снимки из Недавних. В своём описании конфиденциальности Apple прямо пишет, что такому приложению открыты все фото и видео, включая скрытые и защищённые альбомы. Скрытый альбом на айфоне открывается только по Face ID, но этот замок рассчитан на того, кто возьмёт телефон в руки. Приложению с полным доступом он не мешает.

Второе, о чём легко забыть, — метаданные. Под списком вариантов iPhone сам предупреждает, что фото могут содержать данные о геопозиции, подписи и звук. По геометкам на сотне снимков несложно понять, где вы живёте и работаете и куда ездите отдыхать. А теперь вспомните, что ещё лежит в галерее. У многих там найдётся хотя бы что-то из этого:

фото паспорта, которое когда-то отправляли для доставки или аренды;

скриншот банковской карты или реквизитов;

снимок СНИЛС или полиса для работы;

экран с кодом восстановления от какого-нибудь аккаунта.

Я не утверждаю, что Telegram или WhatsApp что-то оттуда забирают. Но доступ у них есть, и пользоваться им или нет, сейчас решают они, а не вы. Забрать его, к счастью, несложно, и мессенджеры от этого работать не перестанут.

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Ограниченного доступа мессенджерам вполне хватает

Менять доступ нужно для каждого приложения отдельно, в том же списке:

в разделе Фото нажмите на приложение, например на MAX;

в блоке Доступ к медиатеке выберите Ограниченный доступ;

если приложению фото не нужны совсем, выберите Нет.

При ограниченном доступе приложение видит только выбранные вами снимки и может добавлять в галерею новые, например сохранять фото из чата. Набор выбранных фото можно поменять в любой момент в тех же настройках. Если понадобится отправить другой снимок, его придётся сначала добавить к выбранным. Это лишнее касание, зато чужая программа больше не листает всю вашу жизнь в фотографиях.

Я бы раздал доступ так:

Google Фото и другим приложениям для резервных копий — полный, иначе копии не будет;

мессенджерам и соцсетям — ограниченный;

приложениям, которым фото давно не нужны, — нет.

А заодно стоит пройтись по альбому Снимки экрана и удалить оттуда документы и карты, которые давно не нужны. Не забудьте потом почистить и Недавно удалённые, иначе снимки пролежат там ещё месяц. Если хочется закрыть от чужих глаз и сами приложения, на айфоне их можно запереть на Face ID.

Пять приложений с доступом ко всем фото — это, наверное, ещё скромный результат. На айфоне, где стоят маркетплейсы, банки и редакторы фото, их может оказаться и десяток, причём о половине вы даже не вспомните. Окно с просьбой доступа появляется один раз, а последствия того нажатия тянутся годами. Так что строку Фото в настройках я теперь проверяю так же, как баланс карты. А сколько приложений с полным доступом нашлось у вас? Расскажите в нашем Telegram-чате.