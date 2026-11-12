Как скрыть чат в МАКС на iPhone? Есть хитрый способ

На айфоне с МАКС и так всё непросто. В App Store его нет с начала лета, и с тех пор кто-то бережёт старую установку, а кто-то открывает переписку через Safari. А тут выясняется ещё одна неприятная вещь: чат, который не хочется показывать посторонним, в МАКС решительно некуда деть. Ищете знакомый по Telegram пункт «В архив», а его нет. Советчики в интернете при этом уверенно рассказывают, где в МАКС лежат скрытые чаты и как поставить на них пароль. Вот только закрыть переписку от чужих глаз на айфоне всё-таки можно, просто лежит этот способ не в самом мессенджере.



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Архива и секретных чатов в МАКС до сих пор нет

Если зажать чат в списке, МАКС переходит в режим выбора, и внизу появляются кнопки: добавить в папку, закрепить, отметить прочитанным. Под «…» справа прячутся ещё два пункта — «Удалить» и «Отключить уведомления». Строки «В архив» или «Скрыть» нет ни там, ни там, и это не ошибка вашей версии. Архива чатов в МАКС не существует: его нет ни в приложении, ни в веб-версии.

Архив обещали добавить ещё весной, но с тех пор в мессенджере появился только архив историй. К переписке он отношения не имеет, там хранятся старые сторис. Секретных чатов, как в Telegram, тоже не завезли, как и исчезающих сообщений.

Поэтому инструкции о том, как «найти скрытые чаты» или «открыть архив» в МАКС, описывают функции, которых нет. И если вы переживаете, что близкий человек прячет от вас переписку в каком-то тайном разделе мессенджера, можете выдохнуть. Тайного раздела в МАКС нет. Но куда тогда деть чат, который хочется убрать подальше?

Папки и тишина работают как ширма

Первое, что обычно пробуют вместо архива, — папки. Создаются они в настройках, в разделе «Папки», и туда можно сложить рабочие чаты или каналы. Вот только папка в МАКС работает как фильтр, а не как сейф. Чат копируется в неё и при этом остаётся в общем списке «Все», так что спрятать его таким способом не выйдет. Зато навести порядок получится, и мы уже рассказывали, как папки устроены на iPhone.

Гораздо чаще переписку выдаёт не список чатов, а сообщение, которое всплыло на экране при посторонних. С этим как раз справиться можно:

зажмите нужный чат в списке и нажмите «…» в правом нижнем углу;

выберите «Отключить уведомления»;

укажите срок: на 1 час, 4 часа, 24 часа или навсегда.

Тот же выбор открывается в профиле собеседника кнопкой «Звук». Чат после этого замолчит, но из списка никуда не денется: счётчик непрочитанных останется и просто станет серым. А чтобы текст сообщений не светился на заблокированном экране, загляните в настройки самого айфона. В разделе «Уведомления» у приложений есть пункт «Показ миниатюр», и в нём можно выбрать «Без блокировки» или «Никогда».

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Face ID закрывает мессенджер целиком

А теперь тот самый способ, который искать надо не в МАКС. Начиная с iOS 18 приложение на айфоне можно запереть на Face ID. Отдельный чат так не спрячешь, зато без вашего лица не откроется весь мессенджер. Включается это прямо с экрана «Домой»:

зажмите значок приложения, пока не появится меню;

коснитесь «Требовать Face ID»;

в открывшемся окне ещё раз выберите «Требовать Face ID».

Самое ценное тут даже не замок на входе. Содержимое запертого приложения перестаёт появляться в предпросмотре уведомлений, в поиске и в предложениях Siri. То есть сообщение из МАКС не прочитают ни в уведомлении, ни через поиск по айфону.

В том же меню есть и второй вариант — «Скрыть и требовать Face ID». Тогда значок вообще пропадает с экрана «Домой» и переезжает в папку «Скрытые» в библиотеке приложений, которая тоже открывается только по лицу. Но есть нюанс: скрыть таким способом можно только приложение из App Store. Если у вас МАКС живёт в виде значка веб-версии, который вы добавили на экран «Домой» из Safari, отправить его в «Скрытые» не получится.

Пароль для входа защищает аккаунт, а не чаты

А что же с советом, который встречается чаще всего, — поставить в МАКС пароль? Пароль там действительно есть: в настройках, в разделе «Безопасность», он называется «Пароль для входа». Но это двухфакторная защита: его спрашивают после кода из СМС при новом входе в профиль, например на другом телефоне. На айфоне, где вы уже вошли, мессенджер откроется и без него. Причём включить этот пароль из веб-версии нельзя вообще.

Ставить его всё равно стоит, потому что он мешает увести аккаунт. Как это сделать, мы показывали в отдельной инструкции. Просто от человека, который взял со стола ваш разблокированный айфон, он не спасёт.

А вот если есть подозрение, что вашу переписку читают со стороны, проверьте в настройках МАКС раздел «Устройства». Там перечислено всё, где открыт ваш профиль, и лишние сессии можно завершить, оставив только текущую.

Стереть переписку проще, чем прятать

Если чат вам больше не нужен, его честнее удалить, чем придумывать, куда убрать. Для этого в МАКС есть «Очистить историю»:

откройте чат и нажмите на имя собеседника;

выберите «Ещё», а затем «Очистить историю»;

решите, как очищать: «Очистить у себя» или «Очистить у всех».

На последнем шаге не спешите. «Очистить у себя» убирает сообщения лишь с вашей стороны, а у собеседника всё останется. «Очистить у всех» стирает переписку у обоих. С отдельными сообщениями правила немного другие, и их мы разбирали в материале о том, как удалять сообщения в МАКС.

Есть и совсем радикальный путь — второй профиль. В настройках МАКС можно добавить ещё один аккаунт, и его чаты не видны, пока открыт первый. Правда, нужен второй номер телефона, а переключаются профили парой касаний, так что серьёзной защитой я бы это не назвал.

Владельцам айфонов тут, пожалуй, даже повезло. Сам МАКС скрывать чаты так и не научился, зато iOS умеет запирать приложение целиком, и обычно этого хватает. Обидно только за тех, кто пользуется веб-версией: им остаются уведомления и удаление. Архив в МАКС обещают с весны, и я бы на него пока не рассчитывал. А вам не хватает в МАКС архива или секретных чатов? Или Face ID на приложении решает вопрос? Расскажите в нашем Telegram-чате.