Установил бету macOS 27 и нашел 5 реально удобных функций новой ОС

macOS 27 под названием Golden Gate доберется до всех пользователей только этой осенью, но я живу с бетой уже несколько недель. И вот что забавно: громкие фишки с презентации я вспоминаю редко, зато пара незаметных мелочей прочно засела в моем рабочем дне. macOS 27 уже может попробовать любой желающий, установив по нашей инструкции, так что я собрал пятерку функций, которые реально изменили мой сценарий работы за Mac.



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Автоматические названия файлов и папок на Mac

За эту новинку в управлении файлами отвечает Apple Intelligence. Теперь при сохранении документа Mac сам предлагает название, ориентируясь на содержимое. Система буквально читает то, что находится внутри, и подбирает осмысленный вариант имени вместо безликого «Документ без названия» с номером в конце.

Работает подсказка и с папками: название предлагается по тем файлам, что уже лежат внутри. Для тех, кто вечно копит на рабочем столе скриншоты, PDF-ки и черновики, это по-настоящему спасительная вещь. Раньше я тратил лишние секунды на выдумывание имен, а теперь просто соглашаюсь с тем, что предложил Mac.

Меня отдельно подкупило, что ничего не навязывается. Подсказку можно принять одним кликом или спокойно вписать свой вариант. Вроде мелочь, а времени за день экономит заметно, и это как раз одна из тех функций, которые Apple не показала крупным планом на осенней презентации.

Отдельно отмечу, что подсказки не улетают в облако. Все разбирается прямо на устройстве силами нейромодуля, так что содержимое файлов никуда не уходит. Для рабочих документов и личных заметок это важный момент, о котором стоит помнить.

Обновление страниц свайпом вниз в macOS 27

Первый Mac с сенсорным экраном тоже на подходе, но жест обновления заработал и без него. Как на iPhone и iPad, теперь в Safari, Mail и других приложениях можно потянуть страницу вниз, чтобы принудительно ее обновить. Раньше приходилось искать кнопку перезагрузки или жать сочетание клавиш.

Возможно, все дело в привычке. Я много работаю с iPad Pro, и рука сама тянется смахнуть экран вниз, когда нужно подтянуть свежие письма или новую версию сайта. На Mac этого жеста мне катастрофически не хватало, поэтому его появление лично для меня одно из самых приятных изменений во всей бете.

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Новые возможности iPhone Mirroring в macOS 27

Функция iPhone Mirroring получила сразу несколько доработок. Самое заметное изменение — окно с приложениями iPhone теперь можно растягивать до планшетных размеров, а не мучиться с крохотным вертикальным прямоугольником, как это было в прошлой версии.

Намек на будущий флагман тут читается невооруженным глазом, и мы уже показывали, как будет выглядеть iPhone Ultra в этом самом режиме. Но даже без топовой модели возможность полезна сама по себе. Заодно Apple починила странное ограничение из macOS Tahoe: Пункт управления теперь доступен прямо через зеркалирование, а не отваливался, как раньше.

Пользуюсь этим каждый день, когда нужно быстро ответить в приложении, которого нет на Mac, и не хвататься за телефон. Экономит кучу переключений между устройствами.

Видеоподкасты в приложении «Подкасты» для Mac

В начале года iOS и iPadOS обзавелись нормальными видеофункциями в Apple Podcasts, а Mac обидно остался за бортом. macOS 27 эту несправедливость полностью исправляет.

Теперь на компьютере доступен весь набор возможностей: полноценное управление воспроизведением, картинка в картинке, загрузка выпусков и бесшовное переключение между аудио и видео. Библиотека видеоподкастов у Apple пока скромная, но сам факт нормальной поддержки на Mac меня радует — раньше ради видео приходилось открывать iPhone или тянуться за iPad.

Особенно удобно, что картинка в картинке живет поверх всех окон. Я запускаю выпуск в углу экрана и спокойно работаю дальше, изредка поглядывая на видео. По ощущениям это ближе к нормальному видеоплееру, чем к прежнему аудиоприложению с обложкой.

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Новый поиск Spotlight с поддержкой Siri AI

Новая Siri на базе ИИ — это огромный шаг вперед относительно прежней. Она умеет больше, работает в большем числе мест и на Mac ощущается ровно так же полезно, как на iPhone. Кстати, у ассистента есть и скрытое меню новой Siri, до которого добраться не так очевидно, но оно того стоит.

Связка Siri и Spotlight заставила меня жать CMD+Space чаще, чем когда-либо. Оба инструмента стали заметно шустрее и умнее, поиск наконец понимает запросы с человеческими формулировками, а не только точные названия файлов. Вместе они превратились в одно из главных открытий этой версии системы для меня. Теперь я запускаю приложения, ищу письма и задаю вопросы ассистенту из одного и того же поля. Это сильно сокращает лишние движения и постепенно отучает меня лазить по папкам руками.

Golden Gate не выглядит революцией, и это абсолютно нормально. Ценность обновления как раз в мелочах, которые незаметно упрощают каждый день. Если решите поставить бету и что-то пойдет не так, вы всегда сможете откатиться назад на macOS Tahoe без лишней головной боли и потери данных. А какие функции Golden Gate зашли вам больше всего?