7 настроек macOS, после которых старый MacBook снова будет работать быстро

Если вашему MacBook уже года три-четыре, а программы на нем открываются с задумчивой паузой, мысль о новом ноутбуке приходит сама. Тем более что новые Mac в России стоят совсем недешево. Только железо часто ни при чем: мешают семь настроек, которые работают у вас с первого дня. Советов на эту тему в сети хватает, и я сверил самые популярные со справкой Apple. Часть из них действительно помогает, а с одним лучше не спешить. Ниже разберем, что реально стоит выключить, где советы приукрашены и когда все-таки пора смотреть в сторону ремонта.



Мониторинг системы сразу покажет виновника

Начинать стоит не с настроек, а с поиска того, кто прямо сейчас грузит процессор. Часто это программа, про которую вы давно забыли: старый апдейтер принтера или облачный клиент. Если она вам не нужна вовсе, ее лучше полностью удалить с Mac вместе с хвостами, а не просто перетащить в корзину. Но сначала ее надо найти.

Откройте Программы — Утилиты — Мониторинг системы. Перейдите на вкладку «ЦП». Нажмите на столбец «% ЦП», чтобы самые прожорливые процессы оказались наверху. Выделите то, что вы сами не запускали, и нажмите крестик на панели инструментов.

Только не закрывайте все подряд. Процессы вроде WindowServer, kernel_task или mds_stores принадлежат системе, и принудительно завершать их бессмысленно: macOS перезапустит их сама, а в худшем случае вы получите перезагрузку. Смотрите прежде всего на программы с понятными названиями.

Заодно загляните на вкладку «Память». Если график нагрузки внизу желтый или красный, Mac не хватает оперативки, и он активно пишет данные на SSD. Для ноутбука с 8 ГБ памяти это обычная история, и никакая настройка его в 16 ГБ не превратит.

Программы стартуют вместе с Mac без спроса

Мессенджеры, облака, утилиты для мышки и VPN-клиенты любят прописываться в автозагрузку. Каждая такая программа запускается при входе в систему и весь день сидит в памяти, даже если вы ее не открывали. Подробно про автозапуск мы писали еще в 2023 году, но с тех пор Apple переименовала раздел и добавила туда расширения, так что старые скриншоты уже не совпадают с тем, что вы увидите сейчас.

Откройте Системные настройки — Основные — Объекты входа и расширения. В верхнем списке выделите все, что не нужно вам в первую же минуту после включения. Нажмите кнопку «минус». Пролистайте ниже, к фоновым процессам, и выключите те, которые вам знакомы и не нужны.

В последнем пункте часто советуют отключать все незнакомое, и тут я бы поспорил. Незнакомая строчка может оказаться компонентом драйвера или антивируса, и без нее что-нибудь перестанет работать. Поэтому выключайте только знакомое, а если сомневаетесь, сначала поищите название в интернете.

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Стеклянные меню рисуются за счет видеочипа

С приходом Liquid Glass полупрозрачным в macOS стало почти все: Dock, меню, боковые панели Finder. Размытие под ними видеокарта отрисовывает постоянно, пока горит экран. На свежем M4 этого не замечаешь, а вот MacBook Air на M1 или Intel-модели такая красота нагружает ощутимо.

Откройте Системные настройки — Универсальный доступ — Дисплей. Включите «Уменьшение движения». Включите «Понизить прозрачность».

Окна перестанут плавно выезжать и будут просто появляться, а меню станут непрозрачными. Выглядит проще, зато интерфейс отзывается быстрее, и на старом Mac это видно сразу.

Обратная сторона тоже есть. Без прозрачности macOS теряет часть своего фирменного вида, и кому-то это будет мозолить глаза больше, чем легкие подтормаживания. Попробуйте пожить так пару дней, вернуть все обратно можно в два клика.

Spotlight годами перечитывает ваши «Загрузки»

Spotlight индексирует содержимое диска, чтобы поиск выдавал свежие результаты. Когда в папку постоянно падают новые файлы, а к Mac то и дело подключают внешний диск, индексация запускается снова и снова. Именно ее вы видите в Мониторинге системы как процессы mds и mds_stores.

Откройте Системные настройки — Spotlight. Нажмите «Конфиденциальность поиска». Нажмите «плюс» и добавьте папку «Загрузки», архивы с фотографиями или внешние накопители, по которым вы никогда не ищете.

У этого совета есть оговорка, о которой обычно молчат. Apple в своей справке предупреждает, что исключение некоторых папок может лишить вас уведомлений об обновлениях части программ. Поэтому папку «Программы» туда не добавляйте. И не ждите чуда: индексация разово грузит Mac после установки обновления или подключения нового диска, а в остальное время Spotlight обычно ведет себя тихо.

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С кэшами осторожнее, чем советуют в соцсетях

За годы работы программы складывают в отдельную папку временные файлы, и часто пишут, что там набирается несколько гигабайт. Удалять предлагается содержимое папок внутри, а сами папки трогать не нужно. Технически это безопасно: программы заново создадут кэш при следующем запуске.

Закройте все программы. В Finder нажмите Cmd + Shift + G. Вставьте путь ~/Библиотека/Caches и нажмите Return. Откройте каждую папку и удалите то, что лежит внутри.

Вот только к скорости это имеет слабое отношение. Кэш как раз нужен, чтобы программы открывались быстрее, и после чистки первые запуски Safari, Telegram или Photoshop будут медленнее, а не наоборот. Где-то еще и разлогинит. Отдельный совет: очищайте только те папки, которые вы знаете, к каким приложениям относятся. Тогда точно не удалите ничего важного.

Реальная польза здесь в освобожденном месте на диске. Поэтому чистку кэша я бы делал не ради скорости, а когда диск забит под завязку. И это как раз следующий пункт.

Забитый диск тормозит сильнее старого процессора

macOS постоянно пишет на диск файл подкачки и временные файлы, а обновлению системы нужны десятки гигабайт. Если место съедает загадочная строка «Системные данные», у нас есть разбор, как почистить системные данные на Mac без сторонних утилит. Но начать лучше с простого.

Откройте Системные настройки — Основные — Хранилище. Посмотрите, сколько места осталось свободным. Нажмите на значок «i» рядом с каждым пунктом, чтобы увидеть самые тяжелые файлы, программы и документы. Удалите ненужное и очистите корзину.

Часто называют порог в 15% свободного объема, ниже которого Mac начинает заметно тормозить. Цифра похожа на правду, хотя официально Apple ее не дает. На MacBook с SSD на 256 ГБ это примерно 38 ГБ, и держать их свободными на базовой модели не так-то просто.

Если места постоянно не хватает, проще вынести фотографии и старые проекты на внешний SSD. Это дешевле, чем менять ноутбук ради накопителя побольше.

Неделя без перезагрузки и уставший аккумулятор

Многие месяцами не выключают MacBook, а просто закрывают крышку. Сон память не освобождает, и со временем в ней копятся процессы, которые уже ничего полезного не делают. Кстати, мы отдельно разбирали, что лучше: перезагрузить Mac или выключить, и разница там есть.

Раз в неделю стоит делать нормальную перезагрузку через меню Apple — «Перезагрузить». Пользы от нее часто больше, чем от платных «оптимизаторов». Если же не помогло и это, проверьте аккумулятор.

Зажмите Option и откройте меню Apple. Выберите «Информация о системе». Перейдите в раздел «Электропитание». Посмотрите на количество циклов и состояние батареи.

Для большинства современных MacBook Apple заявляет ресурс в 1000 циклов. Состояние «Рекомендуется обслуживание» означает, что емкость упала примерно ниже 80% от исходной. А вот популярное утверждение, что с изношенной батареей macOS обязательно замедляет процессор, сильно преувеличено. Для Mac на чипах M Apple такого официально не описывает, а жалобы на троттлинг из-за батареи встречаются в основном у владельцев Intel-моделей.

Но замена аккумулятора в любом случае обходится в разы дешевле нового ноутбука, и автономность после нее вернется к прежней. А пока MacBook в сервисе, можно присмотреть к нему недорогой хаб или зарядку: такие находки регулярно появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так тормозит ли ваш MacBook из-за настроек? Отчасти да. Автозагрузка, прозрачность и забитый диск реально мешают старому ноутбуку, и выключить их стоит прямо сегодня. Но если Mac с 8 ГБ памяти задыхается в Chrome с тридцатью вкладками, никакие галочки этого не исправят.