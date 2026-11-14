Как я освободил 52 ГБ на MacBook Air с помощью бесплатной программы

Когда свободное место на Mac начинает таять, обычно идешь по привычному кругу: чистишь «Загрузки», удаляешь пару старых видео и смотришь на цифру, которая почти не сдвинулась. Мы уже объясняли, сколько свободного места оставлять на Mac, чтобы он не тормозил, и мне до спокойного запаса было далеко. Только самое тяжелое лежало вовсе не там, где я искал. Я поставил бесплатную программу, и за пару проходов она вытащила на свет то, о чем я успел забыть, а одна находка меня откровенно удивила. Ниже расскажу, где взять приложение, как оно устроено и что на диске стоит удалять без оглядки, а что лучше сначала проверить.



Purge ставится за минуту и не просит денег

Программа называется Purge. Это бесплатная утилита с открытым исходным кодом под лицензией MIT: без подписки, пробного периода и платного тарифа. Ее часто ставят в один ряд с CleanMyMac, только здесь никто не продает «премиум-очистку». Работает Purge на macOS 13 и новее, на момент публикации актуальная версия 1.14.1. Скачать ее можно на официальном сайте Purge.

Скачать Purge

Приложение подписано и нотаризовано Apple, поэтому Mac открывает его без плясок с настройками безопасности. Установка выглядит так:

Откройте сайт purgemac.com и нажмите Download for Mac. Запустите скачанный DMG и перетащите иконку Purge в папку «Программы». Откройте Purge из Launchpad или папки «Программы» и нажмите Get started. Дождитесь первого сканирования накопителя. У меня оно заняло несколько минут.

Если вы пользуетесь Homebrew, можно обойтись без сайта: в «Терминале» достаточно ввести команду brew install —cask purge. Контрольную сумму файла менеджер пакетов в этом случае проверит сам.

Полного доступа к диску на старте программа не требует. Система попросит его после первой очистки: без него Purge не доберется до больших файлов и остатков удаленных приложений. Интерфейс только на английском, но разобраться в нем несложно, ниже покажу все основные экраны. Если Mac все-таки ругнулся при запуске или пункт с доступом к диску куда-то пропал, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе найдем, на каком шаге застряло.

Сначала программа предлагает разобраться с кэшами

Сразу после сканирования Purge показывает одну крупную цифру: столько можно убрать прямо сейчас без всякого риска. На моем Mac набралось 6,58 ГБ. Больше половины пришлось на кэши приложений (3,71 ГБ), еще 2,31 ГБ накопили браузеры. Следом шли 494,7 МБ мусора от инструментов разработчика и 75,9 МБ системного хлама.

Тут есть две кнопки. Первая отправляет все найденное в Корзину одним нажатием, вторая открывает подробный список. Я сначала заглянул в список, чтобы понять, что именно программа собирается трогать. Каждый пункт в нем подписан человеческим языком: что это за файлы и что случится после удаления. Например, про Chrome честно предупреждают, что сайты какое-то время будут грузиться чуть медленнее, пока браузер заново соберет кэш.

Все находки Purge делит на две группы. Safe to Clean можно удалять спокойно, а Check First требует вашего решения: например, данные Docker программа сама никогда не тронет. В автоматическую очистку попадает только первая группа. Это и есть главная разница с ручной чисткой папки «Библиотеки», где легко снести что-нибудь нужное.

Важная деталь: по умолчанию Purge ничего не удаляет насовсем, а переносит в Корзину. Передумали — вернули файл обратно. Без возврата уходят только симуляторы iOS, локальные снимки Time Machine и модели Apple Intelligence. После первой очистки у меня было 82,3 ГБ свободного места из 245,1 ГБ, и на этом я мог бы остановиться.

Но вкладка Overview подсказала, что почти половина диска (119,2 ГБ) лежит в разделе Everything else. Туда программа складывает систему, документы, фото и все, что не смогла разложить по полочкам. Именно туда я и полез дальше.

Самое тяжелое нашлось в карте диска

Если открыть раздел Everything else, Purge рисует карту накопителя из цветных плиток: чем больше плитка, тем больше места занимает папка. Серым отмечено то, чем управляет сама macOS, у меня это 54,6 ГБ. Одни только «Системные данные» весят 42 ГБ, и с ними лучше работать отдельно: недавно мы показывали, как почистить системные данные на Mac без риска сломать систему.

Меня же зацепила красная плитка с подписью iMazing и цифрой 18 ГБ. Я пользовался этой программой, чтобы делать резервные копии айфона на Mac. Оказалось, что внутри до сих пор лежит копия iPhone 16 Plus, который я уже продал. Смартфона нет, а его 18 гигабайтов так и висели на диске. Сама карта ничего не удаляет, она только показывает, где искать. Копию я стер, и больше она мне не понадобится.

Рядом нашлась еще одна плитка, о которой стоит помнить каждому, кто пользуется Purge. Корзина у меня занимала 29,2 ГБ. Раз программа все переносит туда, место по-настоящему освобождается только после того, как вы ее очистите. Сначала убедитесь, что ничего нужного там нет, а потом смело жмите «Очистить Корзину».

После всех чисток на диске стало 99,1 ГБ свободного места против 47,2 ГБ до установки Purge. Получается почти 52 ГБ, и большую часть дала вовсе не автоматическая очистка, а ручной разбор карты. Если и вы храните копии айфонов на компьютере, выгоднее держать их на внешнем накопителе. Компактные SSD для таких бэкапов время от времени попадаются в «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там легко подобрать модель под свой Mac.

Большие файлы и приложения лучше разбирать руками

В разделе Large Files программа собирает все, что весит больше 100 МБ, и подсказывает, когда вы открывали файл в последний раз. Отдельным фильтром отмечены локальные модели нейросетей: у меня там нашлась модель MacWhisper на 487,6 МБ, которую я не запускал больше года. Модели Apple Intelligence весят гораздо больше, и мы уже рассказывали, как удалить Siri AI с Mac и что после этого перестанет работать.

Здесь Purge уже ничего не отмечает сам. Галочки ставите вы, и это правильно: большой файл может оказаться и забытым установщиком, и рабочим проектом. У меня в списке были в основном старые IPA-файлы приложений банков и соцсетей, всего 2,93 ГБ.

Вкладка App Uninstaller показывает установленные программы с реальным весом, включая их кэши и настройки. Цифры местами отрезвляют. Например, приложение Claude у меня занимает 13,81 ГБ, а ChatGPT 2,03 ГБ. Отдельная вкладка Leftovers собирает хвосты от уже удаленных программ: у меня их нашлось 96 штук.

Удаление через Purge аккуратнее, чем простое перетаскивание иконки в Корзину: вместе с приложением уходят его контейнеры и настройки. Еще в программе есть очистка по расписанию и проверка остатков при удалении приложений, но обе функции по умолчанию выключены. Аналитику, телеметрию и отчеты о сбоях Purge не отправляет, а единственный сетевой запрос — проверку обновлений — можно отключить в настройках.

Так что если место на Mac снова заканчивается, начните с кэшей, а потом обязательно откройте карту диска. Автоматическая чистка дает несколько гигабайтов, а самое тяжелое обычно лежит в папке, про которую вы давно забыли. Полезные программы для Mac вроде этой мы часто показываем в наших каналах в Telegram и МАКС, загляните, пока место снова не закончилось.