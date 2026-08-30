Я отключил эти функции iOS 26 и iPhone стал держать заряд дольше

Дома или в офисе, где розетка всегда под рукой, о батарее iPhone можно особо не думать. Другое дело — долгая поездка, прогулка или рабочий день вне дома, когда каждый процент заряда на счету. Хорошая новость в том, что iOS 26 припасла целый набор настроек, которые заметно растягивают автономность, и почти все они включаются за пару касаний. Кстати, недавно мы разбирали, как iOS 27 повлияет на автономность iPhone, но там речь про будущие улучшения, а сегодня о том, что работает уже сейчас. Собрал девять рабочих способов дотянуть до вечера без поисков зарядки.



Включите Адаптивное энергопотребление

Самый простой шаг — активировать Адаптивное энергопотребление. Это функция iOS 26, доступная на iPhone с поддержкой Apple Intelligence. Она анализирует, как вы пользуетесь смартфоном, и сама решает, когда стоит поберечь заряд. Система чуть притемняет экран, аккуратно снижает производительность и придерживает фоновые процессы, а когда батарея падает до 20 процентов, автоматически включает режим энергосбережения.

На iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air эта опция работает сразу из коробки. На остальных моделях ее нужно включить вручную:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Аккумулятор». Выберите «Режим питания». Активируйте «Адаптивное энергопотребление».

Настройте автоматический режим энергосбережения

По умолчанию iPhone предлагает включить режим энергосбережения при 20 процентах, но лучше запускать его раньше. Хорошая новость: это легко автоматизировать через приложение «Команды».

Откройте приложение «Команды». Создайте новую автоматизацию. Найдите параметр «Уровень заряда» и задайте нужный процент. Добавьте действие с включением режима энергосбережения.

В iOS 27 автоматизацию можно будет описать простым текстом, но и в iOS 26 все настраивается за минуту. Если хотите разобраться глубже, у нас есть материал о том, как режим энергосбережения влияет на производительность iPhone.

Отключите постоянно активный экран

Функция Always-On держит на заблокированном iPhone часы, обои, виджеты и Live Activities, даже когда смартфон лежит на столе. Да, он умеет гасить дисплей, когда рядом нет ваших Apple Watch или телефон в кармане, но даже так этот режим тратит больше заряда, чем полностью выключенный экран.

Откройте «Настройки». Перейдите в «Экран и яркость». Выберите «Активный дисплей». Отключите переключатель.

Если гасить экран целиком не хочется, отключите на нем обои или уведомления — это тоже помогает сэкономить.

Ограничьте частоту обновления дисплея

Многие iPhone поддерживают ProMotion с частотой 120 Гц, но снижение до 60 Гц выкраивает дополнительные минуты работы. Частота обновления экрана регулируется через раздел универсального доступа.

Откройте «Настройки». Перейдите в «Универсальный доступ». Выберите раздел «Движение». Включите «Ограничение частоты кадров».

ProMotion есть на всех моделях iPhone 17, на iPhone Air и на Pro-версиях начиная с iPhone 13 Pro. Разбираем такие фишки регулярно, так что подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы ничего не пропустить.

Переключитесь на темную тему

На OLED-дисплеях темные пиксели потребляют меньше энергии, поэтому темная тема экономит ощутимую часть заряда, особенно на ярком солнце. Белый текст на темном фоне читается намного лучше, и вам не приходится выкручивать яркость на максимум.

Откройте «Настройки». Перейдите в «Экран и яркость». Выберите «Темное» оформление.

В условиях тусклого освещения, когда яркость и так на минимуме, экономия будет меньше, но заряд все равно расходуется чуть бережнее.

Проверьте доступ приложений к геолокации

Многие программы просят доступ к геолокации, хотя он им не особо нужен. Картам он действительно необходим, а вот банковскому клиенту или соцсети — далеко не всегда. Пройдитесь по списку и наведите порядок.

Откройте «Настройки». Выберите «Конфиденциальность и безопасность». Нажмите «Службы геолокации». Настройте доступ для каждого приложения по очереди.

Для каждой программы доступно до четырех вариантов: «Никогда», «Спросить в следующий раз», «При использовании» и «Всегда». Больше всего заряда съедает вариант «Всегда», так что оставляйте его только там, где геопозиция нужна постоянно. Не нашли нужную настройку или что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Ограничьте фоновое обновление приложений

По умолчанию программы подгружают данные, даже когда закрыты. Фоновое обновление приложений — классический способ незаметно посадить батарею, поэтому оставьте его только тем, кому оно реально нужно.

Откройте «Настройки». Перейдите в «Основные». Выберите «Обновление контента». Отключите функцию полностью или оставьте только Wi-Fi.

Вариант «Только Wi-Fi» — разумный компромисс: приложения обновляются, но не тянут данные по сотовой сети, а значит, экономят заряд.

Отключите виброотклик клавиатуры

Легкая вибрация при наборе текста приятна на ощупь, но постепенно подъедает батарею. Виброотклик клавиатуры отключается буквально за несколько секунд.

Откройте «Настройки». Перейдите в «Звуки, тактильные сигналы». Выберите «Обратная связь клавиатуры». Выключите «Тактильный отклик».

Мелочь, но если вы много печатаете, за день набегает заметная экономия.

Как узнать, какое приложение больше всего ест заряд

Последняя и, пожалуй, самая полезная привычка — следить за расходом заряда. В iOS 26 Apple переработала этот раздел и сделала его нагляднее. Наверху показывается текущий уровень батареи и время последней зарядки, а если iPhone стоит на зарядке — сколько осталось до полной. Ниже есть недельный график и сравнение с вашим обычным расходом: система прямо говорит, тратите вы сегодня больше, меньше или столько же, сколько всегда.

Самое ценное — список приложений, которые расходуют больше всего, с указанием причины: фоновое обновление, слишком много уведомлений и так далее. Прожорливые программы подсвечены оранжевым, чтобы сразу бросались в глаза. Именно с них и стоит начинать оптимизацию. А если хочется больше быстрых решений, посмотрите наши 3 простых совета для аккумулятора в отдельном материале.

И последнее. Если заряда все равно не хватает, выручит недорогой повербанк, а подборки выгодных гаджетов и аксессуаров мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Небольшой внешний аккумулятор в сумке снимает вопрос автономности вообще без всяких настроек.