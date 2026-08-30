Я отключил эти функции iOS 26 и iPhone стал держать заряд дольше
Дома или в офисе, где розетка всегда под рукой, о батарее iPhone можно особо не думать. Другое дело — долгая поездка, прогулка или рабочий день вне дома, когда каждый процент заряда на счету. Хорошая новость в том, что iOS 26 припасла целый набор настроек, которые заметно растягивают автономность, и почти все они включаются за пару касаний. Кстати, недавно мы разбирали, как iOS 27 повлияет на автономность iPhone, но там речь про будущие улучшения, а сегодня о том, что работает уже сейчас. Собрал девять рабочих способов дотянуть до вечера без поисков зарядки.
Включите Адаптивное энергопотребление
Самый простой шаг — активировать Адаптивное энергопотребление. Это функция iOS 26, доступная на iPhone с поддержкой Apple Intelligence. Она анализирует, как вы пользуетесь смартфоном, и сама решает, когда стоит поберечь заряд. Система чуть притемняет экран, аккуратно снижает производительность и придерживает фоновые процессы, а когда батарея падает до 20 процентов, автоматически включает режим энергосбережения.
На iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air эта опция работает сразу из коробки. На остальных моделях ее нужно включить вручную:
- Откройте «Настройки».
- Перейдите в раздел «Аккумулятор».
- Выберите «Режим питания».
- Активируйте «Адаптивное энергопотребление».
Настройте автоматический режим энергосбережения
По умолчанию iPhone предлагает включить режим энергосбережения при 20 процентах, но лучше запускать его раньше. Хорошая новость: это легко автоматизировать через приложение «Команды».
- Откройте приложение «Команды».
- Создайте новую автоматизацию.
- Найдите параметр «Уровень заряда» и задайте нужный процент.
- Добавьте действие с включением режима энергосбережения.
В iOS 27 автоматизацию можно будет описать простым текстом, но и в iOS 26 все настраивается за минуту. Если хотите разобраться глубже, у нас есть материал о том, как режим энергосбережения влияет на производительность iPhone.
Отключите постоянно активный экран
Функция Always-On держит на заблокированном iPhone часы, обои, виджеты и Live Activities, даже когда смартфон лежит на столе. Да, он умеет гасить дисплей, когда рядом нет ваших Apple Watch или телефон в кармане, но даже так этот режим тратит больше заряда, чем полностью выключенный экран.
- Откройте «Настройки».
- Перейдите в «Экран и яркость».
- Выберите «Активный дисплей».
- Отключите переключатель.
Если гасить экран целиком не хочется, отключите на нем обои или уведомления — это тоже помогает сэкономить.
Ограничьте частоту обновления дисплея
Многие iPhone поддерживают ProMotion с частотой 120 Гц, но снижение до 60 Гц выкраивает дополнительные минуты работы. Частота обновления экрана регулируется через раздел универсального доступа.
- Откройте «Настройки».
- Перейдите в «Универсальный доступ».
- Выберите раздел «Движение».
- Включите «Ограничение частоты кадров».
ProMotion есть на всех моделях iPhone 17, на iPhone Air и на Pro-версиях начиная с iPhone 13 Pro. Разбираем такие фишки регулярно, так что подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы ничего не пропустить.
Переключитесь на темную тему
На OLED-дисплеях темные пиксели потребляют меньше энергии, поэтому темная тема экономит ощутимую часть заряда, особенно на ярком солнце. Белый текст на темном фоне читается намного лучше, и вам не приходится выкручивать яркость на максимум.
- Откройте «Настройки».
- Перейдите в «Экран и яркость».
- Выберите «Темное» оформление.
В условиях тусклого освещения, когда яркость и так на минимуме, экономия будет меньше, но заряд все равно расходуется чуть бережнее.
Проверьте доступ приложений к геолокации
Многие программы просят доступ к геолокации, хотя он им не особо нужен. Картам он действительно необходим, а вот банковскому клиенту или соцсети — далеко не всегда. Пройдитесь по списку и наведите порядок.
- Откройте «Настройки».
- Выберите «Конфиденциальность и безопасность».
- Нажмите «Службы геолокации».
- Настройте доступ для каждого приложения по очереди.
Для каждой программы доступно до четырех вариантов: «Никогда», «Спросить в следующий раз», «При использовании» и «Всегда». Больше всего заряда съедает вариант «Всегда», так что оставляйте его только там, где геопозиция нужна постоянно. Не нашли нужную настройку или что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.
Ограничьте фоновое обновление приложений
По умолчанию программы подгружают данные, даже когда закрыты. Фоновое обновление приложений — классический способ незаметно посадить батарею, поэтому оставьте его только тем, кому оно реально нужно.
- Откройте «Настройки».
- Перейдите в «Основные».
- Выберите «Обновление контента».
- Отключите функцию полностью или оставьте только Wi-Fi.
Вариант «Только Wi-Fi» — разумный компромисс: приложения обновляются, но не тянут данные по сотовой сети, а значит, экономят заряд.
Отключите виброотклик клавиатуры
Легкая вибрация при наборе текста приятна на ощупь, но постепенно подъедает батарею. Виброотклик клавиатуры отключается буквально за несколько секунд.
- Откройте «Настройки».
- Перейдите в «Звуки, тактильные сигналы».
- Выберите «Обратная связь клавиатуры».
- Выключите «Тактильный отклик».
Мелочь, но если вы много печатаете, за день набегает заметная экономия.
Как узнать, какое приложение больше всего ест заряд
Последняя и, пожалуй, самая полезная привычка — следить за расходом заряда. В iOS 26 Apple переработала этот раздел и сделала его нагляднее. Наверху показывается текущий уровень батареи и время последней зарядки, а если iPhone стоит на зарядке — сколько осталось до полной. Ниже есть недельный график и сравнение с вашим обычным расходом: система прямо говорит, тратите вы сегодня больше, меньше или столько же, сколько всегда.
Самое ценное — список приложений, которые расходуют больше всего, с указанием причины: фоновое обновление, слишком много уведомлений и так далее. Прожорливые программы подсвечены оранжевым, чтобы сразу бросались в глаза. Именно с них и стоит начинать оптимизацию. А если хочется больше быстрых решений, посмотрите наши 3 простых совета для аккумулятора в отдельном материале.
И последнее. Если заряда все равно не хватает, выручит недорогой повербанк, а подборки выгодных гаджетов и аксессуаров мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Небольшой внешний аккумулятор в сумке снимает вопрос автономности вообще без всяких настроек.