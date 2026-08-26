Как iPhone держит заряд на iOS 26.6.1: тест автономности и сравнение с iOS 26.6, 26.1 и 18.6

iOS 26.6.1 прилетела на Айфоны следом за июльской iOS 26.6, и вместе с ней вернулся дежурный вопрос: что стало с батареей. Первые впечатления от iPhone 15 Plus и 17 Pro Max на новой версии уже обнадёживают, а полноценный тест по батарее готов по всем шести моделям. Мы свели его в одну таблицу с прошлой iOS 26.6, осенней iOS 26.1 и прошлогодней iOS 18.6, чтобы сразу было видно, кому обновление добавило заряд, а кому урезало.



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Изменения во времени работы iPhone на iOS 26.6.1

Замер, как всегда, сделал блогер iAppleBytes в новом видео: методика неизменна, одинаковая яркость экрана, идентичный сценарий нагрузки и сопоставимое состояние аккумуляторов. В тесте те же шесть моделей, от iPhone SE 2020 до iPhone 16. К свежим цифрам мы добавили три точки отсчёта: июльскую iOS 26.6, осеннюю iOS 26.1 и прошлогоднюю iOS 18.6, чтобы разница читалась в динамике.

Модель iOS 26.6.1 iOS 26.6 iOS 26.1 iOS 18.6 iPhone SE 3 часа 25 минут 3 часа 11 минут 3 часа 22 минуты 3 часа 20 минут iPhone 11 5 часов 26 минут 5 часов 27 минут 5 часов 21 минута 5 часов 8 минут iPhone 12 6 часов 14 минут 5 часов 29 минут 5 часов 53 минуты 5 часов 37 минут iPhone 13 7 часов 7 минут 6 часов 31 минута 5 часов 14 минут 6 часов 33 минуты iPhone 15 7 часов 32 минуты 8 часов 18 минут 9 часов 40 минут 9 часов 27 минут iPhone 16 15 часов 2 минуты 14 часов 18 минут 14 часов 56 минут 13 часов 41 минута

Цифр в таблице много, и на глаз всё сопоставить сложно. Ниже разобрали каждую модель отдельно и посмотрели, что изменилось на новой прошивке.

Царский повербанк

Кому обновление добавило заряд, а кому урезало

После спорной iOS 26.6, к которой у части пользователей хватало претензий, картина получилась неожиданно приятной. Большинство моделей прибавили, а половина и вовсе вышла на свои лучшие результаты за год. Но без пострадавшего снова не обошлось. Разберём по порядку.

iPhone SE: плюс 14 минут к iOS 26.6 и 3 часа 25 минут в сухом остатке. Это лучший результат ветерана среди всех четырёх колонок. Прибавка копеечная, но старичку и такая в радость.

iPhone 11: минус 1 минута к iOS 26.6 и ровные 5 часов 26 минут. Корпус на A13 Bionic держится стабильно и уверенно обходит и осеннюю iOS 26.1, и прошлогоднюю iOS 18.6.

iPhone 12: одно из главных возвращений. Плюс 45 минут к iOS 26.6 и 6 часов 14 минут, впервые за всё сравнение «двенашка» перешагнула шестичасовую отметку и обошла каждую из прошлых версий.

iPhone 13: эталон обновления. Ровно 7 часов 7 минут, плюс 36 минут к iOS 26.6 и лучший показатель во всей таблице. Особенно приятно на фоне провальной iOS 26.1: осенью модель проседала даже ниже iPhone 12, а сейчас снова в отличной форме.

iPhone 15: единственный, кому не повезло. Минус 46 минут к iOS 26.6 и всего 7 часов 32 минуты, худшая цифра за всё сравнение. Модель просела ещё на прошлой сборке, а теперь потеряла почти два часа относительно iOS 26.1 и iOS 18.6. Активному пользователю без запасного аккумулятора теперь заметно тяжелее.

А ещё iPhone 16: снова в топе, как ему и положено. Плюс 44 минуты к iOS 26.6 и 15 часов 2 минуты, впервые в этом сравнении за отметкой в 15 часов и дольше всех в тесте. Прошлогоднюю iOS 18.6 флагман обходит почти на полтора часа. Тем не менее, далеко кабель для зарядки не убирайте, может случиться всякое.

Кабель USB-C

Если ваш Айфон есть в таблице, расскажите в нашем чате в МАКС, как он держит заряд на деле. Живые замеры помогают другим сориентироваться перед установкой.

Стоит ли обновляться на iOS 26.6.1 или подождать

Сразу оговорка: лабораторный тест это стерильные условия, и на вашем Айфоне цифры будут другими. А если аккумулятор садится слишком быстро, мы отдельно разбирали, что делать, когда прошивка разряжает батарею и греет корпус.

Смело ставить обновление стоит владельцам iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 16: все трое вышли на лучшие результаты за год. iPhone SE чуть прибавил, iPhone 11 остался при своём, так что и этой троице откладывать установку смысла нет. Осторожнее только с iPhone 15: модель ощутимо просела, и если важна каждая минута, держите под рукой повербанк и не давайте Айфону перегреваться.

Не готовы ждать точечных исправлений? Есть вариант посмелее. Мы сравнили, что выбрать летом 2026: бету iOS 27 или стабильную 26.6.1, а заодно разобрали, что нового принесла свежая iOS 27 beta 7 и когда ждать релиз для всех.

Отзывы наших читателей

Лаборатория лабораторией, а живой опыт честнее. Мы спросили подписчиков нашего канала, как iOS 26.6.1 повлияла на автономность их Айфонов, и вот как распределились голоса.

На этот раз силён лагерь тех, кто не заметил изменений или не стал обновляться. Ну а прирост автономности заметило больше людей, чем просадку. Так что, опираясь на глас народа, можно смело обновить Айфон. Но опять же: решать вам, торопиться особо некуда.