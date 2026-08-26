Как iPhone держит заряд на iOS 26.6.1: тест автономности и сравнение с iOS 26.6, 26.1 и 18.6

Иван Герасимов

iOS 26.6.1 прилетела на Айфоны следом за июльской iOS 26.6, и вместе с ней вернулся дежурный вопрос: что стало с батареей. Первые впечатления от iPhone 15 Plus и 17 Pro Max на новой версии уже обнадёживают, а полноценный тест по батарее готов по всем шести моделям. Мы свели его в одну таблицу с прошлой iOS 26.6, осенней iOS 26.1 и прошлогодней iOS 18.6, чтобы сразу было видно, кому обновление добавило заряд, а кому урезало.

Разбираемся, что происходит с Айфоном после установки новой iOS. Фото.

Разбираемся, что происходит с Айфоном после установки новой iOS

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Изменения во времени работы iPhone на iOS 26.6.1

Замер, как всегда, сделал блогер iAppleBytes в новом видео: методика неизменна, одинаковая яркость экрана, идентичный сценарий нагрузки и сопоставимое состояние аккумуляторов. В тесте те же шесть моделей, от iPhone SE 2020 до iPhone 16. К свежим цифрам мы добавили три точки отсчёта: июльскую iOS 26.6, осеннюю iOS 26.1 и прошлогоднюю iOS 18.6, чтобы разница читалась в динамике.

Модель iOS 26.6.1 iOS 26.6 iOS 26.1 iOS 18.6
iPhone SE 3 часа 25 минут 3 часа 11 минут 3 часа 22 минуты 3 часа 20 минут
iPhone 11 5 часов 26 минут 5 часов 27 минут 5 часов 21 минута 5 часов 8 минут
iPhone 12 6 часов 14 минут 5 часов 29 минут 5 часов 53 минуты 5 часов 37 минут
iPhone 13 7 часов 7 минут 6 часов 31 минута 5 часов 14 минут 6 часов 33 минуты
iPhone 15 7 часов 32 минуты 8 часов 18 минут 9 часов 40 минут 9 часов 27 минут
iPhone 16 15 часов 2 минуты 14 часов 18 минут 14 часов 56 минут 13 часов 41 минута

Цифр в таблице много, и на глаз всё сопоставить сложно. Ниже разобрали каждую модель отдельно и посмотрели, что изменилось на новой прошивке.

Царский повербанк

Кому обновление добавило заряд, а кому урезало

После спорной iOS 26.6, к которой у части пользователей хватало претензий, картина получилась неожиданно приятной. Большинство моделей прибавили, а половина и вовсе вышла на свои лучшие результаты за год. Но без пострадавшего снова не обошлось. Разберём по порядку.

Кому обновление добавило заряд, а кому урезало. Что показывает сравнение систем разных периодов?. Фото.

Что показывает сравнение систем разных периодов?

  • iPhone SE: плюс 14 минут к iOS 26.6 и 3 часа 25 минут в сухом остатке. Это лучший результат ветерана среди всех четырёх колонок. Прибавка копеечная, но старичку и такая в радость.
  • iPhone 11: минус 1 минута к iOS 26.6 и ровные 5 часов 26 минут. Корпус на A13 Bionic держится стабильно и уверенно обходит и осеннюю iOS 26.1, и прошлогоднюю iOS 18.6.
  • iPhone 12: одно из главных возвращений. Плюс 45 минут к iOS 26.6 и 6 часов 14 минут, впервые за всё сравнение «двенашка» перешагнула шестичасовую отметку и обошла каждую из прошлых версий.
  • iPhone 13: эталон обновления. Ровно 7 часов 7 минут, плюс 36 минут к iOS 26.6 и лучший показатель во всей таблице. Особенно приятно на фоне провальной iOS 26.1: осенью модель проседала даже ниже iPhone 12, а сейчас снова в отличной форме.
  • iPhone 15: единственный, кому не повезло. Минус 46 минут к iOS 26.6 и всего 7 часов 32 минуты, худшая цифра за всё сравнение. Модель просела ещё на прошлой сборке, а теперь потеряла почти два часа относительно iOS 26.1 и iOS 18.6. Активному пользователю без запасного аккумулятора теперь заметно тяжелее.

А ещё iPhone 16: снова в топе, как ему и положено. Плюс 44 минуты к iOS 26.6 и 15 часов 2 минуты, впервые в этом сравнении за отметкой в 15 часов и дольше всех в тесте. Прошлогоднюю iOS 18.6 флагман обходит почти на полтора часа. Тем не менее, далеко кабель для зарядки не убирайте, может случиться всякое.

Кабель USB-C

Если ваш Айфон есть в таблице, расскажите в нашем чате в МАКС, как он держит заряд на деле. Живые замеры помогают другим сориентироваться перед установкой.

Стоит ли обновляться на iOS 26.6.1 или подождать

Сразу оговорка: лабораторный тест это стерильные условия, и на вашем Айфоне цифры будут другими. А если аккумулятор садится слишком быстро, мы отдельно разбирали, что делать, когда прошивка разряжает батарею и греет корпус.

Стоит ли обновляться на iOS 26.6.1 или подождать. На разных Айфонах система ведет себя по-разному. Фото.

На разных Айфонах система ведет себя по-разному

Смело ставить обновление стоит владельцам iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 16: все трое вышли на лучшие результаты за год. iPhone SE чуть прибавил, iPhone 11 остался при своём, так что и этой троице откладывать установку смысла нет. Осторожнее только с iPhone 15: модель ощутимо просела, и если важна каждая минута, держите под рукой повербанк и не давайте Айфону перегреваться.

Не готовы ждать точечных исправлений? Есть вариант посмелее. Мы сравнили, что выбрать летом 2026: бету iOS 27 или стабильную 26.6.1, а заодно разобрали, что нового принесла свежая iOS 27 beta 7 и когда ждать релиз для всех.

Отзывы наших читателей

Лаборатория лабораторией, а живой опыт честнее. Мы спросили подписчиков нашего канала, как iOS 26.6.1 повлияла на автономность их Айфонов, и вот как распределились голоса.

Стоит ли обновляться на iOS 26.6.1 или подождать. Что думают наши читатели про обновление?. Фото.

Что думают наши читатели про обновление?

На этот раз силён лагерь тех, кто не заметил изменений или не стал обновляться. Ну а прирост автономности заметило больше людей, чем просадку. Так что, опираясь на глас народа, можно смело обновить Айфон. Но опять же: решать вам, торопиться особо некуда.

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