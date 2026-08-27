Из-за чего может взорваться ваш iPhone

На днях по сети разошлась история москвички Дианы: ее iPhone 15 Pro Max задымился и деформировался прямо в квартире, а сама девушка едва успела потушить огонь. В пересказе все свелось к простому объяснению — память была почти заполнена, вот телефон и не выдержал. Звучит пугающе и вроде бы логично, но с точки зрения физики это полная ерунда. Разберемся спокойно, из-за чего смартфон в реальности может загореться, какие сигналы стоит замечать заранее и что сделать, чтобы риск был близок к нулю. А если вы давно присматривали новый айфон, мы отдельно рассказывали, какую модель выгоднее взять сейчас, пока цены не поползли вверх.



Память переполнена — это не про взрыв

Начнем с главного мифа. Свободное место в смартфоне и вероятность возгорания — две истории, которые между собой вообще не пересекаются. За хранение фотографий и приложений отвечает флеш-память, отдельный чип без движущихся частей и без запаса энергии, способного что-то поджечь. Когда система пишет, что память почти заполнена, она всего лишь просит освободить место, чтобы нормально работали обновления, кэш и съемка. Это не предупреждение о перегреве и тем более не таймер до катастрофы.

Более того, страх переполненной памяти давно взяли на вооружение мошенники. В сети регулярно всплывают поддельные баннеры, замаскированные под системное уведомление iOS: они пугают, что память вот-вот лопнет, данные сотрутся, и предлагают срочно нажать кнопку очистки. За этой кнопкой обычно прячется сомнительное приложение или подписка, а к безопасности устройства она отношения не имеет. Так что если телефон Дианы и загорелся, дело было точно не в гигабайтах.

Хотите глубже понимать, как на самом деле устроен ваш iPhone? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы каждый день раскладываем подобные истории по полочкам.

Все дело в литий-ионном аккумуляторе

Единственный компонент внутри iPhone, который в принципе способен загореться — это аккумулятор. Литий-ионные батареи хранят много энергии в очень компактном объеме, и при некоторых условиях эта энергия может высвободиться разом. Кстати, если после свежего обновления система начала вести себя странно, мы объясняли, почему iPhone быстрее разряжается и когда это повод для тревоги, а когда просто адаптация к новой прошивке.

Сам механизм называется тепловой разгон. Если внутри батареи по какой-то причине резко растет температура, запускается цепная реакция: тепло провоцирует новые химические процессы, те выделяют еще больше тепла, и все идет по нарастающей. В какой-то момент оболочка ячейки не выдерживает, начинается выброс горячих газов, дым и пламя. Что важно, такой пожар подпитывает сам себя — реакция выделяет кислород, поэтому просто накрыть телефон и перекрыть воздух получается далеко не всегда. Именно поэтому загоревшийся смартфон так трудно потушить обычными средствами.

Что реально способно поджечь смартфон

Тепловой разгон не возникает на пустом месте, у него всегда есть спусковой крючок. Первый и самый частый — механическое повреждение. Сильный удар, падение углом об пол, привычка садиться на телефон в заднем кармане: все это может продавить или проколоть тонкую перегородку между электродами внутри ячейки, и тогда возникает внутреннее короткое замыкание. Отдельная больная тема — зарядка. Мы подробно разбирали, что будет с неоригинальным зарядником и как подобрать безопасный блок питания и кабель.

Дальше идет перегрев снаружи. Оставленный под солнцем на приборной панели телефон, зарядка в душной машине летом, смартфон у батареи отопления — Apple прямо предупреждает, что работа при температуре выше 35 градусов способна необратимо испортить аккумулятор. Добавьте сюда заводской брак: микроскопическая частица металла, попавшая в ячейку на конвейере, может годами не давать о себе знать, а потом спровоцировать замыкание. Влага, вздувшаяся от старости батарея, дешевые кабели без нормальной защиты — каждый из этих факторов по отдельности уже повышает шанс на неприятность, а вместе они складываются в реальную опасность.

Нормальные зарядки и аксессуары, которым можно доверять, мы отбираем в подборках с AliExpress в канале Сундук Али-Бабы.

Как понять, что с батареей беда

Хорошая новость в том, что смартфоны редко вспыхивают без предупреждения. Чаще всего аккумулятор заранее подает сигналы, надо просто их вовремя заметить. Самый явный и опасный — вздутие аккумулятора. Если экран будто приподнимается над корпусом, задняя крышка отходит, а стекло слегка пружинит под пальцем, это почти наверняка распухшая батарея, которую распирает изнутри газом.

Насторожиться стоит и в других случаях. Телефон начал сильно греться даже в простое, а не только под нагрузкой. Появился химический запах или потеки. Смартфон резко теряет заряд и внезапно выключается на 40 процентах. Заметили что-то из этого — не тяните: перестаньте пользоваться устройством, выключите его, не ставьте на зарядку и несите в сервис. Ковырять и прокалывать вздувшуюся батарею самостоятельно категорически нельзя, это самый короткий путь к тому самому тепловому разгону.

Не уверены, что именно творится с вашим телефоном? Опишите ситуацию в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут по горячим следам.

Простые привычки, которые снижают риск

Свести вероятность возгорания почти к нулю проще, чем кажется. Пользуйтесь оригинальными аксессуарами или хотя бы сертифицированными — блок питания и кабель от проверенного бренда не экономят на защите. Держите телефон в комфортном диапазоне: Apple советует рабочие 0-35 градусов и не рекомендует бросать смартфон в раскаленной машине. Включите в настройках оптимизированную зарядку, чтобы батарея реже стояла на 100 процентах. И пока вы заботитесь о железе, не забывайте про данные — мы рассказывали, что узнает о вас человек, которому телефон попал в руки всего на пять минут.

Отдельно про старение. Любая литий-ионная батарея — расходник, и через пару-тройку лет активной эксплуатации ее емкость проседает, а риск вздутия растет. Если аккумулятор начал пухнуть или телефон живет пару часов вместо суток, не откладывайте замену и делайте ее в нормальном сервисе. История Дианы — скорее редкость, чем закономерность: миллионы людей годами снимают на забитый под завязку айфон, и он не превращается в файер-шоу. Взрыв почти всегда становится следствием повреждения, брака или откровенно варварской эксплуатации, а не полного хранилища.