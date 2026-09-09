Чем Apple Watch Ultra 4 лучше Ultra 3

Ну что, дождались. Apple только что закрыла свою сентябрьскую презентацию, и Apple Watch Ultra 4 наконец-то показали официально. Внешне это те же самые часы, что и год назад: крупный титановый корпус, знакомая оранжевая кнопка действия, тот же яркий экран. Зато внутри поменялось многое — новый чип, свежие возможности watchOS 27 и обновленный набор датчиков здоровья. Я смотрел трансляцию с блокнотом в руках и сразу выписал все главное, чтобы вы не пересматривали часовой ролик. Кстати, вместе с анонсом Apple тихо подтвердила неприятное: три функции скоро пропадут совсем, причем не только с новых Ultra 4, но и со старых Apple Watch после обновления.



Дизайн остался прежним, и я не в обиде

Давайте честно: если поставить Ultra 4 рядом с Ultra 3, вы их не различите. Тот же корпус на 49 мм, тот же плоский сапфир, та же защита от воды и пыли. Apple лишь освежила палитру: на сцене показали натуральный и черный титан, а к ним обновленные ремешки — Trail Loop, Alpine Loop и Ocean Band в новых цветах. Раз уж внешне ничего не поменялось, всю индивидуальность придется добавлять софтом, и тут выручают интересные циферблаты для Apple Watch, которые легко настроить под себя.

Кто-то расстроится, а мне такой подход даже нравится. Дизайн Ultra получился настолько удачным, что менять его ради галочки нет смысла. Корпус остается самым крепким в линейке, ремешки от прошлых моделей подходят без переходников, а титан по-прежнему спокойно переживает удары о камни и дверные косяки. Дизайн не тронули — и это скорее плюс: не придется докупать новые аксессуары и заново привыкать к часам на руке.

Новый чип S11 и автономность, которой хватает

Вот ради чего стоило ждать. Внутри Ultra 4 стоит новый чип S11, и это заметно по мелочам: приложения открываются мгновенно, Siri думает быстрее, а интерфейс не спотыкается даже во время тренировки с картой и музыкой. Но куда важнее автономность. Apple заявила до 50 часов в обычном режиме, до 84 часов в энергосбережении и до 45 часов в режиме Max Extended Workout — это уже уровень, когда про зарядку забываешь на несколько дней. Быстрые и живучие часы — это еще и про дисциплину: когда таймеры и напоминания срабатывают без задержки, проще собраться и наконец перестать везде опаздывать.

По данным Apple, 15 минут быстрой зарядки обеспечивают до 18 часов использования. Это заявленный результат в условиях теста; обещать полдня работы после пары минут зарядки оснований нет.

watchOS 27 и приложения, ради которых берут

Самое интересное в этом году — не железо, а софт. Ultra 4 выходит сразу на watchOS 27, и часть новшеств доберется бесплатно до старых часов. Siri AI запускается на английском. Siri Recap для кратких итогов разговоров и Live Rewind для расшифровки пропущенной речи обещаны в бета-версии к концу 2026 года. Правда, не для всех владельцев прошлых моделей все так гладко: я уже объяснял, почему не стану обновлять Series 10 до финальной версии, и после презентации мнение только окрепло.

Что нового показали в watchOS 27:

Siri AI — более умный голосовой помощник прямо на запястье

Siri Recap — краткие итоги разговоров; бета к концу 2026 года

Live Rewind — расшифровка последних 15 секунд речи; бета к концу 2026 года

Audio Intelligence — умная обработка звука в наушниках и на часах

Sound Recognition — часы распознают дверной звонок, сигнализацию и другие важные звуки

Разбирать каждую функцию будем отдельными материалами, тем хватит на неделю вперед. Хотите узнавать про watchOS 27 и новинки Apple первыми? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы выкладываем самое важное сразу после анонсов.

Здоровье: ставка на точность и готовность

Здоровье — традиционно сильная сторона Ultra, и в этот раз Apple сделала ставку на точность. Компания прямо назвала Ultra 4 самым точным по пульсу носимым устройством: обновленная система датчиков Health Sensing System ловит сердечный ритм даже на жестких интервалах. Появился показатель Readiness — утренняя оценка готовности к нагрузкам по шкале от Recover до Go For It, чтобы вы понимали, когда можно жать педаль в пол, а когда лучше поберечься. HRV доступна в разделе показателей. Health Age относится к обновлённому приложению «Здоровье», которое Apple обещает к концу 2026 года.

Подтянули и мелочи, которые в сумме дают многое: самый точный пульс теперь считается в реальном времени, аккуратнее стали оценки калорий, удобнее выглядит статистика сна и восстановления. Если будете настраивать все эти метрики и что-то не сойдется, не мучайтесь в одиночку: пишите в наш чат в Telegram или МАКС, подскажем по шагам.

Цена, дата выхода и брать ли

Теперь про деньги. Apple оставила стартовую цену на уровне 799 долларов, предзаказ открывается сразу, а в продажу часы поступят до конца сентября. В России, как обычно, ориентируемся на серый импорт, и первые ценники наверняка будут кусаться — подождите пару недель, пока рынок остынет и появится выбор продавцов. Стоит ли брать? Если у вас Ultra 3, спешить некуда: разница в основном в чипе, зарядке и датчиках. А вот с первой Ultra или Ultra 2 переход будет ощутимым.

Ремешки, зарядки и переходники к новым часам можно не покупать у Apple втридорога. Годные варианты аксессуаров мы регулярно выкладываем в нашем канале «Сундук Али-Бабы» — там и ремешки под Ultra найдутся, и защитные стекла, и зарядки в дорогу. Для меня Ultra 4 — это не революция, а спокойный, уверенный шаг вперед. Крепкий эволюционный апгрейд, который стоит своих денег, если вы и правда живете активной жизнью.

Источник: Характеристики Apple.