3 функции, которые пропадут с Apple Watch в watchOS 27. Подумайте, прежде чем обновляться

Уже в этом месяце Apple выпустит watchOS 27, и после установки обновления ваши Apple Watch начнут вести себя чуть иначе. Компания вырезала сразу три привычные функции, и кто-то заметит их отсутствие мгновенно, а кто-то только на новых часах в магазине. Недавно я уже объяснял, почему сам пока не буду обновлять свои часы до watchOS 27, но там речь шла скорее про совместимость и мелкие придирки. А сегодня разберем именно то, что Apple забрала, и стоит ли из-за этого откладывать апдейт.



Куда делась рация Walkie-Talkie

Первой под нож пошла Walkie-Talkie — фирменная рация Apple для голосового общения в реальном времени, которая работает только между Apple Watch. Кстати, это не единственная претензия к апдейту: я уже собирал пять проблем Apple Watch, которые watchOS 27 так и не исправила, и рация там тоже засветилась.

Честно скажу, рацию Walkie-Talkie я так и не оценил. Больше всего меня раздражало то, что при включенной функции на циферблате постоянно висела желтая иконка приложения. Но я прекрасно понимаю тех, кто пользовался ей в реальных ситуациях — на стройке, в походе, на огромной парковке торгового центра. Для таких сценариев это была удобная штука: одно нажатие, и собеседник тебя уже слышит, никаких набора номера и ожидания вызова. Сейчас эти люди уже пишут, что им ее не хватает. В ближайшие недели, когда обновление получат все, а в продаже появятся новые модели, недовольных станет заметно больше.

Заменить рацию сторонним приложением один в один вряд ли получится. Apple завязала все на свою экосистему и мгновенную доставку голоса, повторить это точь-в-точь чужому разработчику будет тяжело. Хотя, на мой взгляд, версия, которая работала бы сразу и на iPhone, и на Apple Watch, зашла бы аудитории даже лучше оригинала. Такие новости мы разбираем постоянно, так что подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы ничего не пропустить.

Двойное нажатие колесика больше не переключает приложения

Второе изменение заметят те, кто активно жонглирует приложениями. Раньше двойное нажатие на колесико Digital Crown работало как жест многозадачности и мгновенно перекидывало вас между двумя последними программами или между приложением и циферблатом. В watchOS 27 это же действие теперь делает ровно то, что и одиночное нажатие. Если хотите увидеть полный список новшеств watchOS 27, у нас есть отдельный подробный разбор.

Я писал об этом еще в превью публичной беты, и с тех пор мнение не поменялось. Не знаю, станет ли двойное нажатие колесика вообще инструментом многозадачности в будущих версиях системы. Но быстрый способ прыгнуть между двумя приложениями или вернуться на циферблат всегда был полезен, и очень хочется, чтобы Apple вернула что-то похожее.

Отдельно обидно за сам жест. Apple Watch и так сильно ограничены по числу физических кнопок, поэтому логично, чтобы у двойного нажатия оставалась хоть какая-то отдельная задача. Пусть это будет не многозадачность, а что угодно другое, но не пустое повторение обычного клика. Сейчас же полезное действие просто исчезло в никуда. Не разобрались с новой логикой или остались вопросы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Одиночный клик теперь открывает динамическую сетку

Третье изменение касается самого частого действия — обычного одиночного нажатия на Digital Crown. Начиная с самой первой watchOS, клик по колесику с циферблата или внутри приложения открывал полный список программ. Единственным заметным изменением за все эти годы был отказ от центрирования сетки при первом нажатии, и вот теперь логику переписали заново. Кстати, обновление достанется не всем: Apple объяснила, почему сразу пять моделей Apple Watch останутся без watchOS 27.

Теперь вместо привычного лаунчера появляется динамическая сетка приложений: пять умных рекомендаций, иконка Siri и отдельная кнопка для полного списка программ. Чтобы добраться до всех приложений, придется либо нажать на эту кнопку, либо прокрутить колесико вверх. В целом задумку Apple я понимаю. Приложения на часах и правда не особо популярны, а новая сетка дает крупные области нажатия и меньше иконок, в которые легко промахнуться пальцем. Заодно Apple снова подсовывает вам Siri, и это общая идея всех обновлений линейки OS 27.

И все же, будь у меня выбор, я бы динамическую сетку отключил. Как вариант по умолчанию она вполне нормальная, спорить не буду. Но для тех, кто привык быстро тыкать в нужное приложение, лишний шаг ощущается неповоротливым и замедляет то, что раньше делалось на автомате. По сути, вместо одного действия теперь два, и на маленьком экране это чувствуется сильнее, чем звучит на словах.

Стоит ли спешить с обновлением до watchOS 27

Любое изменение требует времени на привыкание, а потом просто становится новой нормой. На текущем этапе я пока не готов обновляться на watchOS 27. Отсутствие Walkie-Talkie я не замечу, так как этой фишкой не пользуюсь, а вот потерю жеста многозадачности прочувствую на себе в полной мере. Часто переключаюсь между приложениями именно так. С сомнением отношусь и к динамической сетке приложений. Я предпочитаю, когда все всегда находится на одном и том же месте.

А еще бы хотелось вернуть циферблат Explorer, который Apple убрала еще в watchOS 11. Удаление возможностей и перекройка привычных вещей — это нормальная часть развития системы, тут вопросов нет. А вот вырезание циферблатов, которые и так легко скрыть вручную парой касаний, я по-прежнему не понимаю.

Так что мой главный совет — не спешите с обновлением. Прикиньте спокойно, пользуетесь ли вы рацией и жестом двойного нажатия, готовы ли мириться с новой сеткой приложений, и только потом жмите кнопку установки. Если сомневаетесь, подождите пару недель и почитайте первые отзывы, ничего страшного за это время не случится. А если все же обновитесь и захотите что-то докупить в App Store, у нас есть свежая инструкция, как пополнить Apple ID без комиссии с номера МТС. Ну а выгодные подборки аксессуаров и гаджетов для Apple Watch мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.