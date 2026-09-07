3 функции, которые пропадут с Apple Watch в watchOS 27. Подумайте, прежде чем обновляться

Кирилл Пироженко

Уже в этом месяце Apple выпустит watchOS 27, и после установки обновления ваши Apple Watch начнут вести себя чуть иначе. Компания вырезала сразу три привычные функции, и кто-то заметит их отсутствие мгновенно, а кто-то только на новых часах в магазине. Недавно я уже объяснял, почему сам пока не буду обновлять свои часы до watchOS 27, но там речь шла скорее про совместимость и мелкие придирки. А сегодня разберем именно то, что Apple забрала, и стоит ли из-за этого откладывать апдейт.

Динамическая сетка приложений с крупными иконками. Фото.

Динамическая сетка приложений с крупными иконками

Куда делась рация Walkie-Talkie

Первой под нож пошла Walkie-Talkie — фирменная рация Apple для голосового общения в реальном времени, которая работает только между Apple Watch. Кстати, это не единственная претензия к апдейту: я уже собирал пять проблем Apple Watch, которые watchOS 27 так и не исправила, и рация там тоже засветилась.

Куда делась рация Walkie-Talkie. Рация walkie-talkie на экране Apple Watch. Фото.

Рация walkie-talkie на экране Apple Watch

Честно скажу, рацию Walkie-Talkie я так и не оценил. Больше всего меня раздражало то, что при включенной функции на циферблате постоянно висела желтая иконка приложения. Но я прекрасно понимаю тех, кто пользовался ей в реальных ситуациях — на стройке, в походе, на огромной парковке торгового центра. Для таких сценариев это была удобная штука: одно нажатие, и собеседник тебя уже слышит, никаких набора номера и ожидания вызова. Сейчас эти люди уже пишут, что им ее не хватает. В ближайшие недели, когда обновление получат все, а в продаже появятся новые модели, недовольных станет заметно больше.

Заменить рацию сторонним приложением один в один вряд ли получится. Apple завязала все на свою экосистему и мгновенную доставку голоса, повторить это точь-в-точь чужому разработчику будет тяжело. Хотя, на мой взгляд, версия, которая работала бы сразу и на iPhone, и на Apple Watch, зашла бы аудитории даже лучше оригинала. Такие новости мы разбираем постоянно, так что подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы ничего не пропустить.

Двойное нажатие колесика больше не переключает приложения

Второе изменение заметят те, кто активно жонглирует приложениями. Раньше двойное нажатие на колесико Digital Crown работало как жест многозадачности и мгновенно перекидывало вас между двумя последними программами или между приложением и циферблатом. В watchOS 27 это же действие теперь делает ровно то, что и одиночное нажатие. Если хотите увидеть полный список новшеств watchOS 27, у нас есть отдельный подробный разбор.

Двойное нажатие колесика больше не переключает приложения. Двойное нажатие на колесико будет открывать динамическую сетку приложений. Фото.

Двойное нажатие на колесико будет открывать динамическую сетку приложений

Я писал об этом еще в превью публичной беты, и с тех пор мнение не поменялось. Не знаю, станет ли двойное нажатие колесика вообще инструментом многозадачности в будущих версиях системы. Но быстрый способ прыгнуть между двумя приложениями или вернуться на циферблат всегда был полезен, и очень хочется, чтобы Apple вернула что-то похожее.

Отдельно обидно за сам жест. Apple Watch и так сильно ограничены по числу физических кнопок, поэтому логично, чтобы у двойного нажатия оставалась хоть какая-то отдельная задача. Пусть это будет не многозадачность, а что угодно другое, но не пустое повторение обычного клика. Сейчас же полезное действие просто исчезло в никуда. Не разобрались с новой логикой или остались вопросы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Одиночный клик теперь открывает динамическую сетку

Третье изменение касается самого частого действия — обычного одиночного нажатия на Digital Crown. Начиная с самой первой watchOS, клик по колесику с циферблата или внутри приложения открывал полный список программ. Единственным заметным изменением за все эти годы был отказ от центрирования сетки при первом нажатии, и вот теперь логику переписали заново. Кстати, обновление достанется не всем: Apple объяснила, почему сразу пять моделей Apple Watch останутся без watchOS 27.

Теперь вместо привычного лаунчера появляется динамическая сетка приложений: пять умных рекомендаций, иконка Siri и отдельная кнопка для полного списка программ. Чтобы добраться до всех приложений, придется либо нажать на эту кнопку, либо прокрутить колесико вверх. В целом задумку Apple я понимаю. Приложения на часах и правда не особо популярны, а новая сетка дает крупные области нажатия и меньше иконок, в которые легко промахнуться пальцем. Заодно Apple снова подсовывает вам Siri, и это общая идея всех обновлений линейки OS 27.

Одиночный клик теперь открывает динамическую сетку. Запуск сетки приложений в разное время с разным набором программ. Фото.

Запуск сетки приложений в разное время с разным набором программ

И все же, будь у меня выбор, я бы динамическую сетку отключил. Как вариант по умолчанию она вполне нормальная, спорить не буду. Но для тех, кто привык быстро тыкать в нужное приложение, лишний шаг ощущается неповоротливым и замедляет то, что раньше делалось на автомате. По сути, вместо одного действия теперь два, и на маленьком экране это чувствуется сильнее, чем звучит на словах.

Стоит ли спешить с обновлением до watchOS 27

Любое изменение требует времени на привыкание, а потом просто становится новой нормой. На текущем этапе я пока не готов обновляться на watchOS 27. Отсутствие Walkie-Talkie я не замечу, так как этой фишкой не пользуюсь, а вот потерю жеста многозадачности прочувствую на себе в полной мере. Часто переключаюсь между приложениями именно так. С сомнением отношусь и к динамической сетке приложений. Я предпочитаю, когда все всегда находится на одном и том же месте.

Стоит ли спешить с обновлением до watchOS 27. Иконка watchOS 27 рядом с Apple Watch Series 10. Фото.

Иконка watchOS 27 рядом с Apple Watch Series 10

А еще бы хотелось вернуть циферблат Explorer, который Apple убрала еще в watchOS 11. Удаление возможностей и перекройка привычных вещей — это нормальная часть развития системы, тут вопросов нет. А вот вырезание циферблатов, которые и так легко скрыть вручную парой касаний, я по-прежнему не понимаю.

Стоит ли спешить с обновлением до watchOS 27. Настройка циферблата Explorer на Apple Watch. Фото.

Настройка циферблата Explorer на Apple Watch

Так что мой главный совет — не спешите с обновлением. Прикиньте спокойно, пользуетесь ли вы рацией и жестом двойного нажатия, готовы ли мириться с новой сеткой приложений, и только потом жмите кнопку установки. Если сомневаетесь, подождите пару недель и почитайте первые отзывы, ничего страшного за это время не случится. А если все же обновитесь и захотите что-то докупить в App Store, у нас есть свежая инструкция, как пополнить Apple ID без комиссии с номера МТС. Ну а выгодные подборки аксессуаров и гаджетов для Apple Watch мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

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