7 моих любимых циферблатов для Apple Watch

Apple Watch предлагает десятки встроенных вариантов оформления, но большинство людей годами носят один и тот же. Недавно я рассказывал, почему я купил Apple Watch, а теперь давайте разберемся с самими циферблатами: как их ставить, настраивать под себя и даже делать из собственных фотографий. Заодно посмотрим, какие стандартные варианты реально полезны и как вывести нужные функции прямо на экран.



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Смена циферблата — это не только про внешний вид. Один экран удобен для тренировок, второй показывает сразу два часовых пояса, третий помогает во время сна. Apple Watch держит под рукой несколько заготовок сразу, и переключаться между ними можно одним свайпом по экрану.

Как установить и настроить циферблат на Apple Watch

Добавить новый циферблат проще, чем кажется. Все делается прямо на часах, iPhone для этого не нужен. Порядок действий такой:

Нажмите и удерживайте палец на текущем циферблате. Пролистайте до конца списка уже установленных вариантов и коснитесь большой иконки с плюсом на экране «Новый». Прокрутите галерею, выберите понравившийся вариант и нажмите «Добавить».

Чтобы настроить внешний вид, снова задержите палец на циферблате и коснитесь кнопки «Править». На большинстве вариантов колесико Digital Crown меняет стиль или цвет. Свайп влево открывает редактор виджетов — это маленькие блоки с информацией. Коснитесь любого блока, чтобы поменять его на другой: погоду, пульс, календарь, таймер и что угодно еще.

Полезная привычка — заранее собрать несколько заготовок под разные сценарии. Например, один циферблат для тренировки, другой для рабочего дня и третий для сна. После этого смена оформления занимает одно движение пальцем по экрану. Если вы пока только выбираете стиль под себя, загляните в отдельный разбор, как циферблат выбрать на Apple Watch. Хотите узнавать про Apple Watch и другие гаджеты Apple еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там новости выходят первыми.

Лучшие стандартные циферблаты Apple Watch

Среди стандартных циферблатов найдется вариант почти под любую задачу. Собрал те, что реально стоят вашего внимания.

Циферблат «Активность» — лучший выбор для фитнеса . Есть три версии: две аналоговых и одна цифровая, и все выводят кольца «Движение», «Упражнения» и «С разминкой» на первый план, оставляя место под три виджета. По умолчанию это погода, тренировка и пульс. Когда кольца постоянно перед глазами, забыть их закрыть намного сложнее. Если хотите выжимать из тренировок максимум, у нас есть советы, как правильно тренироваться в Apple Watch.

. Есть три версии: две аналоговых и одна цифровая, и все выводят кольца «Движение», «Упражнения» и «С разминкой» на первый план, оставляя место под три виджета. По умолчанию это погода, тренировка и пульс. Когда кольца постоянно перед глазами, забыть их закрыть намного сложнее. Если хотите выжимать из тренировок максимум, у нас есть советы, как правильно тренироваться в Apple Watch. «Wayfinder» — лучший вариант для походов и прогулок на природе. Он есть только на Apple Watch Ultra и вмещает до восьми виджетов, от погоды до координат. Коснитесь внешнего края экрана, и циферблат превратится в компас с текущими широтой и долготой, а вместо них можно вывести высоту и уклон. Есть и ночной режим, который бережет зрение в темноте.

и прогулок на природе. Он есть только на Apple Watch Ultra и вмещает до восьми виджетов, от погоды до координат. Коснитесь внешнего края экрана, и циферблат превратится в компас с текущими широтой и долготой, а вместо них можно вывести высоту и уклон. Есть и ночной режим, который бережет зрение в темноте. «Дыхание» подойдет для расслабления. Это простой аналоговый циферблат с приятной анимацией, которая каждый раз напоминает сбавить темп . По краям есть три места под виджеты: по умолчанию там запуск приложения «Осознанность», погода и пульс.

. По краям есть три места под виджеты: по умолчанию там запуск приложения «Осознанность», погода и пульс. «Модульный двойной» — для тех, у кого плотный график, например для медсестер и врачей. Часы сдвинуты вверх, а внизу остается место под два крупных виджета вроде календаря и активности, чтобы держать расписание под контролем .

. «GMT» — для двух часовых поясов сразу. Стрелки показывают одно время, а по краю в 24-часовом формате идет второй пояс на ваш выбор. Коснитесь экрана, чтобы задать город из списка или из приложения «Часы».

сразу. Стрелки показывают одно время, а по краю в 24-часовом формате идет второй пояс на ваш выбор. Коснитесь экрана, чтобы задать город из списка или из приложения «Часы». «Инфограф» — рекордсмен по числу виджетов: сразу восемь на одном экране, четыре по углам и четыре в центре, и все это остается читаемым. По данным Cult of Mac, именно им пользуется сам глава Apple Тим Кук.

Стоит отметить и пару нишевых, но удобных вариантов. «Числовой двойной» хорош для сна: крупные цифры легко прочитать спросонья посреди ночи, а цвет лучше выставить красный, он мягче для глаз в темноте. Циферблат X-Large выводит один большой виджет во весь экран — удобно, например, следить за уровнем глюкозы через Dexcom, который на мелком блоке пришлось бы разглядывать с прищуром.

Любителям стиля понравится «Хронограф Про» — он напоминает знаменитый гоночный хронограф в духе часов Пола Ньюмана. Касание внешнего кольца превращает его в секундомер с тахиметрической шкалой для замера скорости. А тем, кто часто путешествует и летает, пригодится «Мировое время»: он показывает время во всех поясах планеты по 24-часовому кольцу и все равно оставляет место под виджеты — календарь, погоду и сообщения.

Настройка виджетов на циферблате Apple Watch

Главная сила Apple Watch — не картинка, а виджеты, или компликейшны. Это небольшие блоки, которые показывают полезную информацию и открывают приложения в одно касание. Чем больше таких блоков на циферблате, тем быстрее вы дотягиваетесь до нужного.

Чтобы блоки всегда оставались на виду, заранее решите, включать ли Always On Display — режим удобный, но заметно влияет на автономность часов.

Чтобы добавить или заменить виджет, действуйте так:

Нажмите и удерживайте палец на циферблате, затем коснитесь «Править». Свайпом влево дойдите до экрана с виджетами. Коснитесь нужного блока и колесиком Digital Crown выберите, что в нем показывать. Нажмите Digital Crown, чтобы сохранить, и коснитесь циферблата, чтобы применить.

Разные циферблаты дают разное число мест под виджеты. У «Дыхания» и «Активности» их три, у GMT четыре по краю, а «Инфограф» вмещает восемь. Практичная связка для большинства — календарь или ближайшая встреча, погода, пульс и сообщения. На «Инфографе» я обычно ставлю в верхний блок виджет «Ваше расписание»: он сразу показывает и дату, и следующее событие в календаре.

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Фото на циферблат Apple Watch: настройка за минуту

Кроме готовых вариантов, Apple Watch умеет собрать циферблат из вашей собственной фотографии. Это самый персональный способ оформить часы: на экране оказывается любимый снимок, а время аккуратно ложится поверх. Проще всего создать фото-циферблат через iPhone:

Откройте приложение «Фото» на iPhone и выберите нужный снимок. Нажмите кнопку «Поделиться». В списке действий найдите пункт «Создать циферблат». Выберите тип циферблата и подтвердите — он появится на часах.

Чтобы поделиться готовым циферблатом, задержите на нем палец, коснитесь кнопки «Поделиться» и отправьте через «Сообщения» или «Почту». Получателю останется открыть ссылку на своем iPhone и добавить оформление к себе. Так удобно передавать удачные наборы с уже расставленными виджетами, не собирая все заново вручную. А если после всех экспериментов с циферблатами вы все равно задумались о смене устройства, почитайте, почему многие покупают Whoop, Oura и Fitbit вместо Apple Watch.

Вывод простой: соберите несколько заготовок под свои сценарии — тренировка, работа, сон — и настройте на каждой нужные виджеты. Для фитнеса берите «Активность», для двух поясов GMT, для максимума информации «Инфограф», а для личного стиля сделайте циферблат из фото. Переключаться между ними можно свайпом за секунду, так что не бойтесь держать сразу несколько вариантов и менять под ситуацию.