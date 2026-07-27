7 моих любимых циферблатов для Apple Watch

Миша Королев

Apple Watch предлагает десятки встроенных вариантов оформления, но большинство людей годами носят один и тот же. Недавно я рассказывал, почему я купил Apple Watch, а теперь давайте разберемся с самими циферблатами: как их ставить, настраивать под себя и даже делать из собственных фотографий. Заодно посмотрим, какие стандартные варианты реально полезны и как вывести нужные функции прямо на экран.

Вотчфейсы в Apple Watch можно настроить под себя. Фото.

Вотчфейсы в Apple Watch можно настроить под себя

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Смена циферблата — это не только про внешний вид. Один экран удобен для тренировок, второй показывает сразу два часовых пояса, третий помогает во время сна. Apple Watch держит под рукой несколько заготовок сразу, и переключаться между ними можно одним свайпом по экрану.

Как установить и настроить циферблат на Apple Watch

Добавить новый циферблат проще, чем кажется. Все делается прямо на часах, iPhone для этого не нужен. Порядок действий такой:

Как установить и настроить циферблат на Apple Watch. Циферблат можно настроить прямо с Apple Watch. Фото.

Циферблат можно настроить прямо с Apple Watch

  1. Нажмите и удерживайте палец на текущем циферблате.
  2. Пролистайте до конца списка уже установленных вариантов и коснитесь большой иконки с плюсом на экране «Новый».
  3. Прокрутите галерею, выберите понравившийся вариант и нажмите «Добавить».

Чтобы настроить внешний вид, снова задержите палец на циферблате и коснитесь кнопки «Править». На большинстве вариантов колесико Digital Crown меняет стиль или цвет. Свайп влево открывает редактор виджетов — это маленькие блоки с информацией. Коснитесь любого блока, чтобы поменять его на другой: погоду, пульс, календарь, таймер и что угодно еще.

Полезная привычка — заранее собрать несколько заготовок под разные сценарии. Например, один циферблат для тренировки, другой для рабочего дня и третий для сна. После этого смена оформления занимает одно движение пальцем по экрану. Если вы пока только выбираете стиль под себя, загляните в отдельный разбор, как циферблат выбрать на Apple Watch. Хотите узнавать про Apple Watch и другие гаджеты Apple еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там новости выходят первыми.

Лучшие стандартные циферблаты Apple Watch

Среди стандартных циферблатов найдется вариант почти под любую задачу. Собрал те, что реально стоят вашего внимания.

  • Циферблат «Активность» — лучший выбор для фитнеса. Есть три версии: две аналоговых и одна цифровая, и все выводят кольца «Движение», «Упражнения» и «С разминкой» на первый план, оставляя место под три виджета. По умолчанию это погода, тренировка и пульс. Когда кольца постоянно перед глазами, забыть их закрыть намного сложнее. Если хотите выжимать из тренировок максимум, у нас есть советы, как правильно тренироваться в Apple Watch.
    • Лучшие стандартные циферблаты Apple Watch. Прикольные циферблаты, связанные с активностью. Фото.

    Прикольные циферблаты, связанные с активностью

  • «Wayfinder» — лучший вариант для походов и прогулок на природе. Он есть только на Apple Watch Ultra и вмещает до восьми виджетов, от погоды до координат. Коснитесь внешнего края экрана, и циферблат превратится в компас с текущими широтой и долготой, а вместо них можно вывести высоту и уклон. Есть и ночной режим, который бережет зрение в темноте.
    • Топ стандартных циферблатов Apple Watch и их возможности

    Эксклюзив Apple Watch Ultra

  • «Дыхание» подойдет для расслабления. Это простой аналоговый циферблат с приятной анимацией, которая каждый раз напоминает сбавить темп. По краям есть три места под виджеты: по умолчанию там запуск приложения «Осознанность», погода и пульс.
    • Лучшие стандартные циферблаты Apple Watch. Дыхание тоже прикольно выглядит. Фото.

    Дыхание тоже прикольно выглядит

  • «Модульный двойной» — для тех, у кого плотный график, например для медсестер и врачей. Часы сдвинуты вверх, а внизу остается место под два крупных виджета вроде календаря и активности, чтобы держать расписание под контролем.
    • Лучшие стандартные циферблаты Apple Watch. Мне кажется, сюда можно впихнуть что угодно. Фото.

    Мне кажется, сюда можно впихнуть что угодно

  • «GMT» — для двух часовых поясов сразу. Стрелки показывают одно время, а по краю в 24-часовом формате идет второй пояс на ваш выбор. Коснитесь экрана, чтобы задать город из списка или из приложения «Часы».
    • Лучшие стандартные циферблаты Apple Watch. Удобный циферблат и выглядит прикольно. Фото.

    Удобный циферблат и выглядит прикольно

  • «Инфограф» — рекордсмен по числу виджетов: сразу восемь на одном экране, четыре по углам и четыре в центре, и все это остается читаемым. По данным Cult of Mac, именно им пользуется сам глава Apple Тим Кук.
Лучшие стандартные циферблаты Apple Watch. Мой любимый циферблат, которым пользуюсь каждый день. Фото.

Мой любимый циферблат, которым пользуюсь каждый день

Стоит отметить и пару нишевых, но удобных вариантов. «Числовой двойной» хорош для сна: крупные цифры легко прочитать спросонья посреди ночи, а цвет лучше выставить красный, он мягче для глаз в темноте. Циферблат X-Large выводит один большой виджет во весь экран — удобно, например, следить за уровнем глюкозы через Dexcom, который на мелком блоке пришлось бы разглядывать с прищуром.

Лучшие стандартные циферблаты Apple Watch. Тоже интересный формат. Фото.

Тоже интересный формат

Любителям стиля понравится «Хронограф Про» — он напоминает знаменитый гоночный хронограф в духе часов Пола Ньюмана. Касание внешнего кольца превращает его в секундомер с тахиметрической шкалой для замера скорости. А тем, кто часто путешествует и летает, пригодится «Мировое время»: он показывает время во всех поясах планеты по 24-часовому кольцу и все равно оставляет место под виджеты — календарь, погоду и сообщения.

Настройка виджетов на циферблате Apple Watch

Главная сила Apple Watch — не картинка, а виджеты, или компликейшны. Это небольшие блоки, которые показывают полезную информацию и открывают приложения в одно касание. Чем больше таких блоков на циферблате, тем быстрее вы дотягиваетесь до нужного.

Чтобы блоки всегда оставались на виду, заранее решите, включать ли Always On Display — режим удобный, но заметно влияет на автономность часов.

Чтобы добавить или заменить виджет, действуйте так:

Настройка виджетов на циферблате Apple Watch. Виджеты тоже можно настроить прямо с часов. Фото.

Виджеты тоже можно настроить прямо с часов

  1. Нажмите и удерживайте палец на циферблате, затем коснитесь «Править».
  2. Свайпом влево дойдите до экрана с виджетами.
  3. Коснитесь нужного блока и колесиком Digital Crown выберите, что в нем показывать.
  4. Нажмите Digital Crown, чтобы сохранить, и коснитесь циферблата, чтобы применить.

Разные циферблаты дают разное число мест под виджеты. У «Дыхания» и «Активности» их три, у GMT четыре по краю, а «Инфограф» вмещает восемь. Практичная связка для большинства — календарь или ближайшая встреча, погода, пульс и сообщения. На «Инфографе» я обычно ставлю в верхний блок виджет «Ваше расписание»: он сразу показывает и дату, и следующее событие в календаре.

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Фото на циферблат Apple Watch: настройка за минуту

Кроме готовых вариантов, Apple Watch умеет собрать циферблат из вашей собственной фотографии. Это самый персональный способ оформить часы: на экране оказывается любимый снимок, а время аккуратно ложится поверх. Проще всего создать фото-циферблат через iPhone:

Фото на циферблат Apple Watch: настройка за минуту. Любое фото можно сделать циферблатом в пару касаний. Фото.

Любое фото можно сделать циферблатом в пару касаний

  1. Откройте приложение «Фото» на iPhone и выберите нужный снимок.
  2. Нажмите кнопку «Поделиться».
  3. В списке действий найдите пункт «Создать циферблат».
  4. Выберите тип циферблата и подтвердите — он появится на часах.

Чтобы поделиться готовым циферблатом, задержите на нем палец, коснитесь кнопки «Поделиться» и отправьте через «Сообщения» или «Почту». Получателю останется открыть ссылку на своем iPhone и добавить оформление к себе. Так удобно передавать удачные наборы с уже расставленными виджетами, не собирая все заново вручную. А если после всех экспериментов с циферблатами вы все равно задумались о смене устройства, почитайте, почему многие покупают Whoop, Oura и Fitbit вместо Apple Watch.

Вывод простой: соберите несколько заготовок под свои сценарии — тренировка, работа, сон — и настройте на каждой нужные виджеты. Для фитнеса берите «Активность», для двух поясов GMT, для максимума информации «Инфограф», а для личного стиля сделайте циферблат из фото. Переключаться между ними можно свайпом за секунду, так что не бойтесь держать сразу несколько вариантов и менять под ситуацию.

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