Как перестать везде опаздывать с помощью Apple Watch

Я опаздывал почти всегда. На встречи, на поезд, на созвоны — вечно выходил из дома на пять минут позже, чем нужно. Помог до глупого простой трюк: часы, которые чуть-чуть спешат. На Apple Watch это встроенная функция, а не костыль, и она реально экономит нервы. Недавно я рассказывал, почему купил именно Apple Watch, а не нормальные смарт-часы. Теперь покажу, как заставить их работать на вашу пунктуальность.



Как перевести Apple Watch на несколько минут вперед

Сама настройка занимает меньше минуты. Это официальная функция watchOS, а не сторонний хак с побочными эффектами. Часы продолжают знать точное время из интернета и просто показывают его с вашей поправкой. Когда-то я уже правильно настроил экран Apple Watch под себя, и нужный пункт живет там же, в системных параметрах. Вот как до него добраться.

Откройте на Apple Watch приложение «Настройки» и пролистайте вниз до раздела «Часы» — он спрятан довольно глубоко в списке. Нажмите на пункт «+0 мин». Покрутите колесико Digital Crown (колесико на боковой грани), чтобы выбрать, на сколько минут часы будут спешить. Нажмите галочку, чтобы сохранить результат.

Я советую ставить небольшую поправку и не уходить дальше десяти минут. Если разница будет слишком большой, вы начнете путаться между Apple Watch и iPhone, где время останется настоящим. А постоянная путаница в цифрах раздражает сильнее, чем редкие опоздания. Начните с трех-пяти минут и посмотрите, как пойдет — при желании поправку всегда можно увеличить.

И еще один приятный момент. Поправка меняет только то, что показывает циферблат. Внутри устройство живет по настоящему времени, поэтому будильники и таймеры срабатывают ровно в тот момент, который вы им задали. Получается, часы подгоняют вас взглядом, а важные напоминания при этом остаются точными до секунды.

Почему часы, которые немного спешат, спасают от опозданий

Логика простая. Когда вы смотрите на циферблат и видите время на несколько минут больше реального, мозг подсознательно начинает торопиться. Вы собираетесь чуть быстрее, выходите чуть раньше — и приезжаете вовремя. Это не магия, а маленькая хитрость против прокрастинации. Чтобы поглядывать на время было удобнее, заодно разберитесь, включать ли Always-On Display на часах — тогда циферблат виден всегда, даже без поднятия руки.

Работает это лучше, чем кажется. Весь фокус в том, что вы сами не помните точно, на сколько перевели часы. Реальную цифру мозг постепенно забывает, а видит только ту, что на экране. И даже зная про обман, вы все равно немного суетитесь. Проверено на себе: пары лишних минут запаса хватает, чтобы не бежать до лифта и спокойно дойти до машины.

Особенно заметно это у тех, кто вечно недооценивает время в дороге. Я из таких. Мне всегда кажется, что доберусь за десять минут, хотя на деле выходит двадцать. Часы, которые спешат, закрывают эту привычную ошибку оптимиста и не дают строить планы по слишком радужному сценарию.

Есть один нюанс — не переборщите с разницей. Если поставить часы слишком далеко вперед, эффект пропадет: вы просто запомните точную поправку и начнете вычитать ее в уме. Мы регулярно разбираем такие мелкие лайфхаки для техники Apple. Подписывайтесь на наш канал в Telegram и МАКС, чтобы не пропускать новые советы.

Отключать автоматическое время — плохая идея

У многих возникает соблазн пойти другим путем — выключить автоматическую дату и время, а потом руками выставить часы вперед. Так делать не стоит. Поправка минут придумана как раз для того, чтобы обойтись без этого. Часы стоят недешево, и с выходом новых моделей Apple Watch заметно подорожают, так что ломать их системные настройки ради пары минут точно не хочется.

При включенной синхронизации Apple Watch всегда сверяются с точным временем в сети и лишь добавляют сверху вашу поправку. Отключите синхронизацию — и часы останутся один на один с внутренним таймером. Со временем они начнут спешить или отставать без вашего ведома, а поправка перестанет быть предсказуемой. Вы будете думать, что часы врут ровно на пять минут, а на деле разбег окажется совсем другим.

Есть и второй минус. Без автоматического времени часы не перейдут сами на летнее или зимнее время там, где это принято. Придется помнить о переводе стрелок вручную, а это лишний повод однажды прийти не в тот час. Не смогли найти нужную настройку или что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Еще два помощника против вечных опозданий

Перевод часов вперед — не единственный инструмент. В том же разделе «Часы» настроек Apple Watch есть еще две функции, которые не дадут времени утечь незаметно. Они особенно пригодятся тем, кто с головой уходит в работу и теряет счет часам. А новые Apple Watch Series 12 обещают следить за вашим состоянием еще внимательнее, но и нынешние модели прекрасно умеют напоминать о времени.

Первая функция — «Перезвон». Включите ее, и часы будут давать легкий тычок по запястью каждый час. Несмотря на название, звука не будет, если у вас работает беззвучный режим, а он должен быть включен всегда. Просто тихая вибрация, которая напоминает, что прошел еще один час. Мелочь, а помогает не проваливаться во времени с головой.

Вторая функция — «Время вслух» . Если вибрация сливается с обычными уведомлениями и вы ее не замечаете, включите этот пункт, и часы начнут называть время голосом. У функции два режима работы:

«Выкл. в бесшумном режиме» — часы молчат, когда стоят на беззвучном, и озвучивают время во всех остальных случаях. «Всегда произносить» — часы называют время вслух в любой ситуации, даже в беззвучном режиме.

С такими настройками вы будете приходить вовремя, а иногда и раньше. Если появится лишняя пара минут, всегда есть чем себя занять. А тем, кто любит обновлять аксессуары к часам без переплат, советую наш канал Сундук Али-Бабы в МАКС — там собраны удачные находки с AliExpress по адекватным ценам.