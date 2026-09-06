Как перестать везде опаздывать с помощью Apple Watch

Миша Королев

Я опаздывал почти всегда. На встречи, на поезд, на созвоны — вечно выходил из дома на пять минут позже, чем нужно. Помог до глупого простой трюк: часы, которые чуть-чуть спешат. На Apple Watch это встроенная функция, а не костыль, и она реально экономит нервы. Недавно я рассказывал, почему купил именно Apple Watch, а не нормальные смарт-часы. Теперь покажу, как заставить их работать на вашу пунктуальность.

Apple Watch могут вылечить ваши опоздания. Фото.

Apple Watch могут вылечить ваши опоздания

Как перевести Apple Watch на несколько минут вперед

Сама настройка занимает меньше минуты. Это официальная функция watchOS, а не сторонний хак с побочными эффектами. Часы продолжают знать точное время из интернета и просто показывают его с вашей поправкой. Когда-то я уже правильно настроил экран Apple Watch под себя, и нужный пункт живет там же, в системных параметрах. Вот как до него добраться.

Как перевести Apple Watch на несколько минут вперед. Добавьте столько времени, сколько вам надо. Фото.

Добавьте столько времени, сколько вам надо

  1. Откройте на Apple Watch приложение «Настройки» и пролистайте вниз до раздела «Часы» — он спрятан довольно глубоко в списке.
  2. Нажмите на пункт «+0 мин».
  3. Покрутите колесико Digital Crown (колесико на боковой грани), чтобы выбрать, на сколько минут часы будут спешить.
  4. Нажмите галочку, чтобы сохранить результат.

Я советую ставить небольшую поправку и не уходить дальше десяти минут. Если разница будет слишком большой, вы начнете путаться между Apple Watch и iPhone, где время останется настоящим. А постоянная путаница в цифрах раздражает сильнее, чем редкие опоздания. Начните с трех-пяти минут и посмотрите, как пойдет — при желании поправку всегда можно увеличить.

И еще один приятный момент. Поправка меняет только то, что показывает циферблат. Внутри устройство живет по настоящему времени, поэтому будильники и таймеры срабатывают ровно в тот момент, который вы им задали. Получается, часы подгоняют вас взглядом, а важные напоминания при этом остаются точными до секунды.

Почему часы, которые немного спешат, спасают от опозданий

Логика простая. Когда вы смотрите на циферблат и видите время на несколько минут больше реального, мозг подсознательно начинает торопиться. Вы собираетесь чуть быстрее, выходите чуть раньше — и приезжаете вовремя. Это не магия, а маленькая хитрость против прокрастинации. Чтобы поглядывать на время было удобнее, заодно разберитесь, включать ли Always-On Display на часах — тогда циферблат виден всегда, даже без поднятия руки.

Почему часы, которые немного спешат, спасают от опозданий. Функция с добавлением времени работает на всех моделях Apple Watch и применима ко всем циферблатам. Фото.

Функция с добавлением времени работает на всех моделях Apple Watch и применима ко всем циферблатам

Работает это лучше, чем кажется. Весь фокус в том, что вы сами не помните точно, на сколько перевели часы. Реальную цифру мозг постепенно забывает, а видит только ту, что на экране. И даже зная про обман, вы все равно немного суетитесь. Проверено на себе: пары лишних минут запаса хватает, чтобы не бежать до лифта и спокойно дойти до машины.

Особенно заметно это у тех, кто вечно недооценивает время в дороге. Я из таких. Мне всегда кажется, что доберусь за десять минут, хотя на деле выходит двадцать. Часы, которые спешат, закрывают эту привычную ошибку оптимиста и не дают строить планы по слишком радужному сценарию.

Есть один нюанс — не переборщите с разницей. Если поставить часы слишком далеко вперед, эффект пропадет: вы просто запомните точную поправку и начнете вычитать ее в уме. Мы регулярно разбираем такие мелкие лайфхаки для техники Apple. Подписывайтесь на наш канал в Telegram и МАКС, чтобы не пропускать новые советы.

Отключать автоматическое время — плохая идея

У многих возникает соблазн пойти другим путем — выключить автоматическую дату и время, а потом руками выставить часы вперед. Так делать не стоит. Поправка минут придумана как раз для того, чтобы обойтись без этого. Часы стоят недешево, и с выходом новых моделей Apple Watch заметно подорожают, так что ломать их системные настройки ради пары минут точно не хочется.

Отключать автоматическое время — плохая идея. Не отключайте синхронизацию времени. Это очень полезная штука. Фото.

Не отключайте синхронизацию времени. Это очень полезная штука

При включенной синхронизации Apple Watch всегда сверяются с точным временем в сети и лишь добавляют сверху вашу поправку. Отключите синхронизацию — и часы останутся один на один с внутренним таймером. Со временем они начнут спешить или отставать без вашего ведома, а поправка перестанет быть предсказуемой. Вы будете думать, что часы врут ровно на пять минут, а на деле разбег окажется совсем другим.

Есть и второй минус. Без автоматического времени часы не перейдут сами на летнее или зимнее время там, где это принято. Придется помнить о переводе стрелок вручную, а это лишний повод однажды прийти не в тот час. Не смогли найти нужную настройку или что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Еще два помощника против вечных опозданий

Перевод часов вперед — не единственный инструмент. В том же разделе «Часы» настроек Apple Watch есть еще две функции, которые не дадут времени утечь незаметно. Они особенно пригодятся тем, кто с головой уходит в работу и теряет счет часам. А новые Apple Watch Series 12 обещают следить за вашим состоянием еще внимательнее, но и нынешние модели прекрасно умеют напоминать о времени.

Первая функция — «Перезвон». Включите ее, и часы будут давать легкий тычок по запястью каждый час. Несмотря на название, звука не будет, если у вас работает беззвучный режим, а он должен быть включен всегда. Просто тихая вибрация, которая напоминает, что прошел еще один час. Мелочь, а помогает не проваливаться во времени с головой.

Еще два помощника против вечных опозданий. Две дополнительных функции, которым вы тоже найдете применение. Фото.

Две дополнительных функции, которым вы тоже найдете применение

Вторая функция — «Время вслух» . Если вибрация сливается с обычными уведомлениями и вы ее не замечаете, включите этот пункт, и часы начнут называть время голосом. У функции два режима работы:

  1. «Выкл. в бесшумном режиме» — часы молчат, когда стоят на беззвучном, и озвучивают время во всех остальных случаях.
  2. «Всегда произносить» — часы называют время вслух в любой ситуации, даже в беззвучном режиме.

С такими настройками вы будете приходить вовремя, а иногда и раньше. Если появится лишняя пара минут, всегда есть чем себя занять. А тем, кто любит обновлять аксессуары к часам без переплат, советую наш канал Сундук Али-Бабы в МАКС — там собраны удачные находки с AliExpress по адекватным ценам.

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