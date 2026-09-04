Почему я не буду обновлять свои Apple Watch Series 10 на watchOS 27

Кирилл Пироженко

Осень — традиционное время больших обновлений Apple. Накануне мы узнали, по каким ценам открыли предзаказ на iPhone 18 Pro, а на очереди watchOS 27 для Apple Watch. Казалось бы, надо ставить сразу. Но у меня Apple Watch Series 10, и обновляться я пока не собираюсь. Причина до обидного простая: из новой системы убрали жест, которым я пользовался годами, а взамен по сути ничего толкового не дали.

Логоти watchOS 27 рядом с Apple Watch Series 10. Фото.

Логоти watchOS 27 рядом с Apple Watch Series 10

Куда пропало быстрое переключение между приложениями

Больше всего меня зацепил один момент. В watchOS 27 двойной клик по колесику Digital Crown больше не перебрасывает между двумя последними приложениями. Это была та самая мелочь на уровне мышечной памяти, о которой не думаешь, но пользуешься каждый день. И претензия не единственная: мы уже собрали проблемы Apple Watch, которые watchOS 27 не исправила.

Куда пропало быстрое переключение между приложениями. Экран переключения между запущенными приложениями watchOS 26. Фото.

Экран переключения между запущенными приложениями watchOS 26

Работало это очень просто. Открываешь тренировку, потом одним движением прыгаешь в Музыку и обратно. Или переключаешься между циферблатом и последней запущенной программой. Секунда, и ты уже там, где нужно. На часах, где почти нет физических кнопок, такой жест экономил кучу времени.

Теперь двойной клик по Digital Crown делает ровно то же, что и одинарный. То есть ничего. Жест просто выкинули, а замену ему не предложили. Для устройства, где кнопок и так по пальцам пересчитать, это выглядит спорным решением. Обидно вдвойне, что двойной клик по боковой кнопке под колесиком свою функцию сохранил — он по прежнему открывает карты в Apple Wallet. А вот Digital Crown осиротел, хотя это самая заметная кнопка на корпусе. Свежие новости про watchOS и другие обновления Apple мы разбираем одними из первых. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы ничего не пропустить.

Динамический экран приложений вместо жеста

Вместо привычного жеста Apple продвигает новый динамический экран приложений. По клику на Digital Crown теперь появляется иконка Siri, пять предложенных программ и кнопка для перехода к полной сетке. Если интересно, что еще поменялось, у нас есть разбор про все функции watchOS 27 для Apple Watch.

Динамический экран приложений вместо жеста. Экран рекомендованных приложений и Siri в watchOS 27. Фото.

Экран рекомендованных приложений и Siri в watchOS 27

Идея сама по себе неплохая. К ней даже можно привыкнуть. Когда нужное приложение уже есть в списке предложенных, запускается оно быстро. Часы стараются угадать, что тебе понадобится, и иногда попадают в точку.

Но это не замена быстрому переключению. Динамический экран — это про запуск программы с нуля. А двойной клик был про мгновенный прыжок между двумя приложениями, которыми ты пользуешься прямо сейчас. Сценарии совсем разные, и один другой не отменяет. Старый способ срабатывал всегда и безотказно, без единой осечки за годы. Новый зависит от того, угадали часы твое приложение или нет. Не угадали — лезешь в полную сетку иконок и ищешь вручную, крутя колесико. На маленьком экране это уже далеко не та скорость, к которой привыкаешь во время тренировки или пробежки. Разбираетесь с новым лончером и что то не выходит? Спрашивайте в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут.

Что реально нового в watchOS 27

Потерю жеста можно было бы стерпеть, если бы взамен дали что то крупное. Но по факту watchOS 27 — обновление почти пустое. Мы подробно расписали, стоит ли обновляться на watchOS 27 и что там меняется на самом деле.

Что реально нового в watchOS 27. Интерфейс новой Siri на Apple Watch. Фото.

Интерфейс новой Siri на Apple Watch

Единственная громкая новинка — это Siri с искусственным интеллектом. Тот самый умный помощник, который раньше жил только на iPhone. Он умеет работать с личными данными, искать ответы в интернете и выполнять действия внутри приложений.

Есть два жирных но. Во первых, в первой версии watchOS 27 умной Siri еще нет, Apple обещает докрутить ее позже в этом году. Во вторых, все это заведется только в паре с iPhone, который поддерживает Apple Intelligence. На деле это значит, что нужен iPhone 15 Pro или новее.

Получается, ради одной функции, которой пока нет и которая работает не у всех, я должен расстаться с жестом, которым пользуюсь постоянно. Обмен так себе. Все остальное в watchOS 27 — косметика и мелкие правки, ничего такого, ради чего хочется бежать ставить обновление в первый же день.

Почему я оставляю Apple Watch Series 10 как есть

Поэтому свои Series 10 я пока не трогаю. Кстати, не всем этот выбор вообще доступен — Apple объяснила, почему 5 моделей Apple Watch остались без watchOS 27.

Почему я оставляю Apple Watch Series 10 как есть. Apple Watch Series 10 на watchOS 26 на руке. Фото.

Apple Watch Series 10 на watchOS 26 на руке

Мои часы обновление получают, но смысла в нем я не вижу. Потеря быстрого переключения бьет по повседневному сценарию сильнее, чем радует любая из новинок. Каждый день я гонял двойной клик десятки раз: с музыки на таймер, с тренировки на сообщения и обратно. Без него навигация по часам стала заметно медленнее, а лишние касания на бегу или в зале раздражают едва ли не сильнее всего.

Отзыв в Apple я отправлял еще летом, когда вышла первая бета. Жест не вернули. Возможно, его починят в watchOS 27.1, и тогда я обновлюсь без раздумий. А пока старая система для меня удобнее новой. Редкий случай, когда остаться на прежней версии по ощущениям приятнее, чем прыгать на свежую.

Решите остаться на текущих часах — освежить их можно хотя бы новым ремешком. Самые удачные находки с AliExpress мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там встречаются достойные варианты за копейки.

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