Почему я не буду обновлять свои Apple Watch Series 10 на watchOS 27

Осень — традиционное время больших обновлений Apple. Накануне мы узнали, по каким ценам открыли предзаказ на iPhone 18 Pro, а на очереди watchOS 27 для Apple Watch. Казалось бы, надо ставить сразу. Но у меня Apple Watch Series 10, и обновляться я пока не собираюсь. Причина до обидного простая: из новой системы убрали жест, которым я пользовался годами, а взамен по сути ничего толкового не дали.



Куда пропало быстрое переключение между приложениями

Больше всего меня зацепил один момент. В watchOS 27 двойной клик по колесику Digital Crown больше не перебрасывает между двумя последними приложениями. Это была та самая мелочь на уровне мышечной памяти, о которой не думаешь, но пользуешься каждый день. И претензия не единственная: мы уже собрали проблемы Apple Watch, которые watchOS 27 не исправила.

Работало это очень просто. Открываешь тренировку, потом одним движением прыгаешь в Музыку и обратно. Или переключаешься между циферблатом и последней запущенной программой. Секунда, и ты уже там, где нужно. На часах, где почти нет физических кнопок, такой жест экономил кучу времени.

Теперь двойной клик по Digital Crown делает ровно то же, что и одинарный. То есть ничего. Жест просто выкинули, а замену ему не предложили. Для устройства, где кнопок и так по пальцам пересчитать, это выглядит спорным решением. Обидно вдвойне, что двойной клик по боковой кнопке под колесиком свою функцию сохранил — он по прежнему открывает карты в Apple Wallet. А вот Digital Crown осиротел, хотя это самая заметная кнопка на корпусе. Свежие новости про watchOS и другие обновления Apple мы разбираем одними из первых. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы ничего не пропустить.

Динамический экран приложений вместо жеста

Вместо привычного жеста Apple продвигает новый динамический экран приложений. По клику на Digital Crown теперь появляется иконка Siri, пять предложенных программ и кнопка для перехода к полной сетке. Если интересно, что еще поменялось, у нас есть разбор про все функции watchOS 27 для Apple Watch.

Идея сама по себе неплохая. К ней даже можно привыкнуть. Когда нужное приложение уже есть в списке предложенных, запускается оно быстро. Часы стараются угадать, что тебе понадобится, и иногда попадают в точку.

Но это не замена быстрому переключению. Динамический экран — это про запуск программы с нуля. А двойной клик был про мгновенный прыжок между двумя приложениями, которыми ты пользуешься прямо сейчас. Сценарии совсем разные, и один другой не отменяет. Старый способ срабатывал всегда и безотказно, без единой осечки за годы. Новый зависит от того, угадали часы твое приложение или нет. Не угадали — лезешь в полную сетку иконок и ищешь вручную, крутя колесико. На маленьком экране это уже далеко не та скорость, к которой привыкаешь во время тренировки или пробежки. Разбираетесь с новым лончером и что то не выходит? Спрашивайте в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут.

Что реально нового в watchOS 27

Потерю жеста можно было бы стерпеть, если бы взамен дали что то крупное. Но по факту watchOS 27 — обновление почти пустое. Мы подробно расписали, стоит ли обновляться на watchOS 27 и что там меняется на самом деле.

Единственная громкая новинка — это Siri с искусственным интеллектом. Тот самый умный помощник, который раньше жил только на iPhone. Он умеет работать с личными данными, искать ответы в интернете и выполнять действия внутри приложений.

Есть два жирных но. Во первых, в первой версии watchOS 27 умной Siri еще нет, Apple обещает докрутить ее позже в этом году. Во вторых, все это заведется только в паре с iPhone, который поддерживает Apple Intelligence. На деле это значит, что нужен iPhone 15 Pro или новее.

Получается, ради одной функции, которой пока нет и которая работает не у всех, я должен расстаться с жестом, которым пользуюсь постоянно. Обмен так себе. Все остальное в watchOS 27 — косметика и мелкие правки, ничего такого, ради чего хочется бежать ставить обновление в первый же день.

Почему я оставляю Apple Watch Series 10 как есть

Поэтому свои Series 10 я пока не трогаю. Кстати, не всем этот выбор вообще доступен — Apple объяснила, почему 5 моделей Apple Watch остались без watchOS 27.

Мои часы обновление получают, но смысла в нем я не вижу. Потеря быстрого переключения бьет по повседневному сценарию сильнее, чем радует любая из новинок. Каждый день я гонял двойной клик десятки раз: с музыки на таймер, с тренировки на сообщения и обратно. Без него навигация по часам стала заметно медленнее, а лишние касания на бегу или в зале раздражают едва ли не сильнее всего.

Отзыв в Apple я отправлял еще летом, когда вышла первая бета. Жест не вернули. Возможно, его починят в watchOS 27.1, и тогда я обновлюсь без раздумий. А пока старая система для меня удобнее новой. Редкий случай, когда остаться на прежней версии по ощущениям приятнее, чем прыгать на свежую.

Решите остаться на текущих часах — освежить их можно хотя бы новым ремешком. Самые удачные находки с AliExpress мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там встречаются достойные варианты за копейки.